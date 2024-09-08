ВС РФ наступают в обход Угледара к Богоявленке

21:11 09.09.2024

ВС РФ наступают в обход Угледара к Богоявленке – итоговая сводка Readovka за 9 сентября



Андрей Холдин



Редакция Readovka собрала важные события за 9 сентября в разрезе СВО. Русские войска прорвались под Водяным и наступают в сторону Богоявленки, но, чтобы выйти к этому населенному пункту, нашим бойцам предстоит взять постройки шахты "Южнодонбасская-3". Кроме того, ВС РФ продвигаются к Золотой Ниве, Катериновке, а также ведут бои в Павловке. В Курской области инициатива постепенно переходит к русской армии.

От Водного к Богоявленке



