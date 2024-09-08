|ВС РФ наступают в обход Угледара к Богоявленке
21:11 09.09.2024
ВС РФ наступают в обход Угледара к Богоявленке – итоговая сводка Readovka за 9 сентября
Андрей Холдин
Редакция Readovka собрала важные события за 9 сентября в разрезе СВО. Русские войска прорвались под Водяным и наступают в сторону Богоявленки, но, чтобы выйти к этому населенному пункту, нашим бойцам предстоит взять постройки шахты "Южнодонбасская-3". Кроме того, ВС РФ продвигаются к Золотой Ниве, Катериновке, а также ведут бои в Павловке. В Курской области инициатива постепенно переходит к русской армии.
От Водного к Богоявленке
Одним из наиболее активных направлений, стабильно приносящих хорошие новости, по-прежнему остается Южно-Донецкое. Здесь русские войска смогли добиться значительного успеха. ВС РФ продолжили штурм рабочего поселка шахты "Южнодонбасская-3", а также села Водяное от трассы между Угледаром и Константиновкой. В результате атаки наши бойцы завладели не только рабочим поселком, но и комплексом капитальных зданий завода "СтройДеталь". Не менее значимый успех здесь – это полное освобождение Водяного. После овладения всем оборонительным узлом ВСУ русская армия начала атаку в направлении построек шахты "Южнодонбасская-3" по лесопосадке вдоль ж/д путей. Противник здесь попытается задержать наше наступление, однако, получится ли это у него, большой вопрос. Ведь украинской армии так и не удалось зацепиться за завод "СтройДеталь".
После занятия "Южнодонбасской-3" на пути к Богоявленке окажутся только несколько капитальных зданий возле вентиляционного ствола данного промышленного объекта, располагающихся северо-западнее основной группы построек шахты. Иными словами, после того как ВС РФ завладеют шахтой, дорога на Богоявленку со стороны Водяного будет открыта. Кроме того, уже скоро русская армия сможет перерезать трассу между Угледаром и Богоявленкой. Из этого села снабжаются все окрестные гарнизоны. Сейчас от передовых позиций наших войск до дороги порядка 5 км. В случае если ВС РФ удастся взять под огневой контроль эту трассу, то Угледар окажется в оперативном окружении, ведь вся логистика города повиснет на проселочных дорогах, по которым в условиях скорой осенней распутицы доставлять грузы будет крайне проблематично.
Однако прорвавшиеся к Богоявленке части русской армии могут быть отрезаны от наших основных сил фланговыми ударами неприятеля со стороны Угледара и полосы сел между Успеновкой и Константиновкой. Чтобы этого избежать, командование ВС РФ решило сковать подразделения противника боями, для чего русские бойцы начали две вспомогательные атаки. В Павловке они прорываются на северный берег через реку Кашлагач. Кроме того, русские войска начали наступать от Константиновки на лежащую западнее Катериновку. Стоит также сказать, что наша армия продолжает активно обрабатывать позиции неприятеля в районе Угледара. Параллельно русские части продвигаются к Золотой Ниве, заняв лежащий южнее Пречистовки карман и тем самым укрепив свои позиции перед рывком к Новоукраинке. К данному городу русской армии нужно выйти для того, чтобы полностью перерезать снабжение украинскому гарнизону Угледара. Для этого в районе Пречистовки ВС РФ заняли плацдарм на северном берегу реки Кашлагач. После освобождения Новоукраинки наши войска смогут выйти к селу Богоявленка с запада. На южных окраинах Новоукраинки находятся постройки различных предприятий, за которые и попытается зацепиться противник. В этой части города также располагаются капитальные строения. Среди них – здания школы, детсада, больницы, торгового центра, Дома культуры. Очевидно, что неприятель, выстраивая свою оборону, будет опираться именно на эти сооружения. Северная же часть населенного пункта отделена линией прудов.
Одна из причин провала обороны противника под Угледаром заключается в остром дефиците людей у командования ВСУ на данном направлении. И в ближайшее время подкрепления к украинским гарнизонам вряд ли прибудут. Наличные силы неприятель бросает под Покровск, Курахово, в Торецкую агломерацию, а также в курское приграничье. Так что украинской группировке на Южно-Донецком направлении приходится рассчитывать только на себя. А снять части из окрестностей соседней Великой Новоселки значит обвалить фронт и там. Более того, тогда уже будет возможна атака на этот населенный пункт с двух сторон: с южного направления (от Урожайного) и с востока (от Золотой Нивы). К последней как раз выходят русские войска с юга и от Пречистовки. ВС РФ также продолжают вести бои за террикон шахты "Южнодонбасская-1".
Затухающий "наступ" ВСУ
В Курской области русская армия продолжает отражать штурм противника. Так, по данным Минобороны РФ, наши бойцы отбили атаки в направлении населенных пунктов Михайловка, Черкасская Конопелька и 10-й Октябрь. Однако в курском приграничье инициатива постепенно переходит уже к русским войскам. Так, ВС РФ отбросили противника от села Коренево более чем на километр и продолжают выдавливать украинские подразделения все дальше от этого населенного пункта, атакуя в районе трассы на Суджу. ВС РФ сорвали также попытки атак ВСУ в направлении Малой Локни, Кремяного и Мартыновки. Как сообщается, русская армия выбила противника из Комаровки и Шептуховки.
Всего же, по данным Минобороны РФ, украинские войска в курском приграничье за сутки недосчитались до 240 солдат, 11 бронемашин и двух танков. Немалую роль в этом сыграли наши операторы БПЛА, выбивающие не только технику неприятеля, но и уничтожающие самих боевиков незалежной. Не прекращает русская армия бить и по тылам группировки вторжения в Сумской области. В целом с каждым днем становится все понятнее, что текущий "наступ" ВСУ в Курской области сдувается, несмотря на то что неприятель не прекращает перебрасывать свои подкрепления в регион. Тем не менее украинская армия продолжает бить по переправам через реку Сейм.