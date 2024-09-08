Россия предложила Узбекистану производить полимеры и гражданские БПЛА

22:09 09.09.2024

Дарья Григоренко



Россия предлагает Узбекистану расширить промышленное сотрудничество, включая создание совместных предприятий в сфере производства полимеров и гражданских беспилотников, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Как указал Мишустин на пятом заседании совместной комиссии на уровне глав правительств России и Узбекистана, стороны изучают возможность организации высокотехнологичного производства полимеров и локализации выпуска беспилотников на территории Узбекистана, передает ТАСС.



Кроме того, по его словам, было "принято принципиальное решение о создании в Узбекистане производственных мощностей в области железнодорожного машиностроения".



Ранее президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев в ходе телефонного разговора обсудили развитие отношений между странами, беседа состоялась по инициативе узбекистанской стороны.