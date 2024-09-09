Казахстан заполонили фейковые "новые" банкноты. Нацбанк разъясняет

01:00 10.09.2024

Национальный Банк предупреждает о фактах распространения полиграфической продукции, имитирующей подлинные банкноты нацвалюты

09.09.2024



Национальный Банк Казахстана предупреждает о выявлении фактов распространения через социальные сети и мессенджеры рекламных объявлений, предлагающих к приобретению полиграфическую продукцию, имитирующую внешние признаки подлинных банкнот национальной валюты, в том числе из новой серии "Сакский стиль" и юбилейной банкноты номиналом 10 000 тенге.











Национальный Банк Казахстана обращает внимание, что в соответствии со статьей 231 Уголовного кодекса Республики Казахстан изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг подлежат уголовному преследованию.



В связи с вышеупомянутым, настоятельно рекомендуется проявлять повышенное внимание при использовании банкнот и проверять их на подлинность.



Информацию по защитным элементам банкнот национальной валюты можно найти на Youtube канале Национального Банка и на сайте Национального Банка.







В случае обнаружения сомнительных банкнот, в том числе имитирующих внешние признаки подлинных денежных знаков, следует немедленно обратиться в правоохранительные органы.



Национальный Банк Казахстана на постоянной основе проводит работу по противодействию подделкам денежных знаков и настоятельно призывает граждан к осмотрительности и внимательности при использовании наличных денег.