Марек Галась: Европа уже почти убила себя санкциями. И все никак не уймется

01:12 10.09.2024

Niezależny Dziennik Polityczny

Польша



Экономические санкции – это самоубийство ЕС под давлением США

NDP: антироссийские санкции работают против тех, кто их вводит



Санкции, которые ЕС вводит против России по наущению США, бьют прежде всего по самой Европе, пишет NDP. А российская экономика между тем чувствует себя неплохо.



Марек Галась



Тема санкций против России – как превентивных, так и тех, которые постоянно вводятся после начала специальной военной операции на Украине – постоянно обсуждается в СМИ разных стран. Все эксперты приходят к одному и тому же выводу: санкции действуют против тех, кто их вводит. Другими словами, слепое следование инструкциям США приводит к постепенному краху экономик всех стран ЕС.



Знаете ли вы, например, что ВВП Германии не растет уже шесть лет? Старая немецкая экономическая стратегия, основанная на импорте дешевых энергоносителей из России, увеличении экспорта в Китай и сотрудничестве с недорогими подрядчиками из Восточной Европы, уже стала историей. Сейчас военные расходы Германии растут, а субсидии на "зеленую энергетику" создают дополнительную нагрузку на государственный бюджет. Более того, неуправляемый миграционный приток подрывает социальную структуру страны.



Затяжная стагнация немецкой экономики, которая считается локомотивом Европы, может вызвать глубокую рецессию по всему Европейскому союзу. Это результат следования вредным инструкциям из Вашингтона. Если бы Германия отказалась от санкций против России и пересмотрела свою миграционную политику, все могло бы быть иначе. Однако Берлин решил остаться под влиянием доминирующей державы. Как и большинство стран ЕС, включая Польшу.



Другими словами, главная болевая точка, по которой ударила хитрая политика США, это энергетика. В начале 2024 года цены на газ и нефть в Европе продолжали оставаться высокими. Санкции ограничили импорт российских энергоносителей, что привело к дефициту и повышению цен. Например, в Германии и Италии, где зависимость от российского газа была особенно высокой, расходы на отопление и электроэнергию выросли на 40–50 процентов. Это создало дополнительную финансовую нагрузку на домашние хозяйства и предприятия.



Страны ЕС, в которых особенно велик сельскохозяйственный сектор, в частности Польша, также испытали на себе результаты введения санкций. Наша страна столкнулась с резким падением экспорта сельскохозяйственной продукции в Россию и Белоруссию. В 2024 году объем поставок сократился на 25%, что сказалось на доходах фермеров и привело к банкротству небольших ферм. Кроме того, отсутствие дешевых удобрений из "подсанкционных" стран привело к резкому росту цен на сельскохозяйственную продукцию. В результате многие фермеры начали протестовать против санкционной политики, требуя поддержки со стороны правительства.



В свою очередь, высокие затраты на энергию и продукты питания привели к росту инфляции. Инфляция в странах ЕС в этом году сохраняется на высоком уровне, достигнув в середине 2024 года в среднем 8% для всего Евросоюза. В Польше в июне 2024 года инфляция официально составила 3,6%, но, что важно, без учета роста цен на продукты питания и энергоносители. Кроме того, в стране из-за санкций образовался дефицит некоторых товаров. А, например, в Испании и Португалии цены на продукты питания выросли на 15–20%, что напрямую повлияло на покупательную способность населения и вызвало его недовольство.



Стоит также обратить внимание на обратный эффект санкций. Эмбарго, наложенное ЕС на российские нефтепродукты, не оказало существенного влияния на объемы продажи нефти Россией. Напротив, в апреле 2023 года она экспортировала в среднем 8,3 миллиона баррелей нефти в день, что является рекордным уровнем с момента начала военных действий на Украине. По объему поставок газа в ЕС Россия впервые за два года обогнала США.



"Во втором квартале этого года объем поставок из России в очередной раз превысил поставки из США. Россия сейчас на втором месте даже без "Северного потока"", – отметил он.



Ветцель добавил, что США с 2019 года пытаются заставить европейцев покупать американский СПГ вместо российского. В то же время санкции лишь частично ограничивают экспорт российского СПГ в Европу, поскольку некоторые страны ЕС по-прежнему сильно зависят от газа из России. Таким образом, независимо от того, какие санкции будут наложены на Россию, население стран ЕС по-прежнему будет страдать.



Бездумное подчинение требованиям США придерживаться антироссийской санкционной политики ударило в первую очередь по ее инициаторам, что привело к увеличению бюджетного дефицита. Этот факт сейчас вынуждены признать представители многих западных стран. Например, премьер-министр Великобритании Стармер объявил о плачевном состоянии экономики страны и отметил, что в бюджете зияет "черная дыра" в 22 миллиарда фунтов стерлингов!



В начале третьего квартала 2024 года страны ЕС продолжают ощущать последствия санкций, введенных против России и Белоруссии. Рост цен на энергоносители, проблемы в сельскохозяйственном секторе, высокая инфляция и падение объема инвестиций стали основными проблемами для экономики ЕС. Это говорит о необходимости комплексного подхода к возникающим проблемам, поиска альтернативных путей и возобновления диалога с выгодными партнерами для обеспечения экономической стабильности.