Израиль усиливает давление на Тегеран, что может привести к дальнейшей дестабилизации Ближнего Востока

01:16 10.09.2024 Аффект дежавю: как Иран отреагирует на удары по Сирии



Альберт Калашян

9 сентября 2024



Израиль нанес серию авиаударов по Сирии, в результате которых погибло по меньшей мере 14 человек. По данным израильских СМИ, били по объектам, якобы используемым проиранскими силами для производства высокоточных ракет. Ночная атака состоялась после совершенного накануне на мосту Алленби на границе с Иорданией теракта, в результате которого погибли трое израильтян. Как развивается ситуация на Западном берегу и каким может быть ответ Ирана - в материале "Известий".



Удар ЦАХАЛ по территории Сирии



Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла один из самых масштабных за последнее время ударов по территории Сирии, в результате которого погибло по меньшей мере 14 человек, еще более 40 получили ранения. Центральная часть САР подверглась массированным ударам в ночь на 9 сентября. Согласно сирийскому агентству SANA, был атакован район близ города Масьяфа на западе провинции Хама. Источник в минобороны арабской республики заявил агентству, что удар был осуществлен из воздушного пространства Ливана и направлен на военные объекты. Силы ПВО сбили несколько ракет.



По данным газеты Times of Israel, район города Масьяфа якобы используется в качестве базы проиранских формирований. Издание утверждает, что там находился Центр научных исследований, используемый для производства высокоточных ракет класса "земля – земля". В свою очередь, официальный представитель МИД Ирана Насер Канани отверг утверждения о том, что атакованные объекты были связаны с Исламской Республикой.



После беспрецедентного обострения палестино-израильского конфликта в октябре 2023 года ЦАХАЛ начала периодически наносить удары по объектам в Сирии, якобы принадлежащим проиранским силам. При этом свои операции в САР еврейское государство комментирует крайне редко. Так, 1 апреля израильские силы ракетами атаковали дипломатический квартал в Дамаске, где расположен комплекс зданий посольства Ирана. Тогда погибли 13 человек. Именно после этого Тегеран в ночь на 14 апреля нанес "удар возмездия" по израильской территории - по сути, Иран впервые решился на прямую атаку еврейского государства.



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Кроме того, стоит отметить, что мир по-прежнему находится в ожидании ответа Тегерана на убийство Исмаила Хании - одного из лидеров ХАМАС. Несмотря на то что израильская сторона официально не взяла на себя ответственность за ликвидацию главы политбюро палестинского движения, Иран в этом теракте обвинил именно ее. Впрочем, с момента убийства - 31 июля - прошло уже больше месяца. И теперь возникает вопрос, не способно ли очередное обострение в регионе все же спровоцировать Исламскую Республику на ответные действия.



- Ответ Ирана будет непрямым. Иногда есть большая цель, которую предстоит достичь, и это занимает больше времени. Задержка с ответом за убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании была запланирована специально, чтобы создать напряжение в израильском обществе. Кроме того, Тегеран действует не в одиночку. Существует совместный план действий Ирана, Сирии, Ливана и Йемена. Удар может произойти из любой точки из этих стран, и это создает дополнительное напряжение для Израиля, который, например, не имеет возможности противостоять йеменским формированиям, то есть хуситам, - заявил "Известиям" иранский специалист по международным отношениям Хади Исса Далул.



Ответную реакцию со стороны Тегерана полностью исключать нельзя, считает программный координатор Российского совета по международным делам Иван Бочаров.



- Но возмездия за убийство Исмаила Хании, мне кажется, уже давно никто не ждет. Отсутствие жесткого ответа на него позволило Ирану укрепить свои переговорные позиции вокруг потенциального урегулирования ситуации в секторе Газа, которые Тегеран вряд ли захочет терять. Поэтому мне кажется, что если и стоит ожидать какой-то реакции от Ирана, то она будет не очень масштабной, - заявил он "Известиям".



Россия неоднократно осуждала Израиль за удары по сирийской территории и призывала руководство страны отказаться от практики силовых акций на территории САР. Москва исходит из того, что подобные агрессивные действия недопустимы и могут привести к опасным последствиям на Ближнем Востоке.



Теракт на погранпереходе "Алленби"



Примечательно, что ночные авианалеты состоялись после инцидента со стрельбой в воскресенье утром, в результате которого погибли трое израильтян. 8 сентября водитель грузовика в районе моста Алленби на Западном берегу, где расположен погранпереход в Иорданию, убил трех мирных жителей. В Израиле назвали случившееся терактом. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, комментируя случившееся, заявил, что Израиль "окружен кровавой идеологией под руководством иранской оси зла".



Конкретная группировка ответственность за этот теракт не взяла. При этом в ХАМАС назвали действия на мосту Алленби героическими и заявили, что это представляет собой "естественный ответ на преступления Израиля".



Кроме того, премьер Нетаньяху в воскресенье провел заседание кабинета министров, где обвинил Иран в контрабанде оружия на Западный берег. По его словам, в следующем году Израиль выделит из бюджета дополнительные средства на усиление возможностей по борьбе с этим трафиком.



После инцидента все КПП с Иорданией были закрыты. Однако 9 сентября переход через мост Алленби вновь открыли только для передвижения пешеходов.



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В офисе Нетаньяху сообщили "Известиям", что на мосту Алленби прошла встреча между израильскими и иорданскими представителями. Стороны "обсудили ход расследования теракта, а также меры по предотвращению подобных ситуаций в будущем", рассказал "Известиям" советник офиса премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман.



Иордания остается одним из немногих арабских государств, подписавших с Израилем мирный договор. Страны поддерживают тесные связи в сфере безопасности. Ежедневно границу пересекают десятки грузовиков с товарами из Иордании и стран Персидского залива, которые поставляются как на Западный берег, так и на израильские рынки.



- Сохранение мирного договора и связей между странами остается стратегическим вопросом как для Израиля, так и для Иордании. Обе стороны прилагают усилия для расследования теракта, - добавил Дмитрий Гендельман.



Ухудшение ситуации на Западном берегу



Сложная обстановка в регионе оказывает негативное влияние на положение дел на Западном берегу. Число погибших на этой части палестинской территории с начала эскалации конфликта превысило 600. Это сопровождается ослаблением общественной поддержки президента Палестинской национальной администрации Махмуда Аббаса. Согласно опросам Палестинского центра исследования политики и общественного мнения, 94% населения на Западном берегу требуют его отставки. Во многом для повышения рейтинга популярности палестинский президент заявил о намерении посетить сектор Газа.



- Махмуд Аббас хочет сохранить нынешнюю ситуацию, при которой власть остается за ним. Происходит усиление "оси сопротивления", и Аббас вынужден сбалансировать свою политику, чтобы не столкнуться с недовольством палестинской общественности. Он хочет посетить Газу, чтобы показать, что он рядом с народом, - отметил Хади Исса Далул.



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По оценкам служб безопасности Израиля, на Западном берегу сейчас действует около 15 батальонов ХАМАС, "Палестинского исламского джихада" и других группировок, обладающих своей структурой и финансированием.



С укреплением на Западном берегу оппозиционных элементов, ориентирующихся на Иран и поддерживающих движение ХАМАС, растет и количество военных рейдов сил безопасности Израиля, авиаударов и нападений поселенцев на палестинцев. ЦАХАЛ 28 августа объявила о начале самой масштабной за последние годы военной операции на Западном берегу, атаковав город Дженин и одноименный лагерь беженцев. Израильская армия заявила, что нанесла десятки авиаударов по инфраструктуре палестинских бойцов, обнаружила самодельную ракетную установку, оружие и боеприпасы. Значительный ущерб был нанесен стратегической и гражданской инфраструктуре в этом регионе. Израильские войска покинули Дженин 5 сентября. Источник - Известия

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