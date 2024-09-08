Европа довела демократию до предела

03:13 10.09.2024

Украинский политолог Владимир Корнилов



На выходных по Франции прокатилась волна протестов, в ходе которых тысячи возмущенных граждан вопрошали, что произошло с их выбором, сделанным совсем недавно - всего-то два месяца назад. Напомним, тогда "Народный фронт", объединивший левых, получил относительное большинство мест в парламенте, а правое "Национальное объединение", чаще всего ассоциирующееся с Марин Ле Пен, заняло третье место. Причем властям удалось оттеснить правых исключительно за счет ситуативного блокирования с левыми, используя алармистскую риторику "Родина в опасности!".



И вот Макрон после длительной "олимпийской паузы" назначил новым премьером представителя республиканцев, вообще занявших четвертое место на выборах. Неудивительно, что левые негодуют. Матильда Пано, возглавляющая фракцию "Непокоренная Франция" в парламенте, назвала Макрона автократом, обвинив его в том, что он "отказывается уважать народный суверенитет и выбор, сделанный в результате голосования". Теперь левые требуют объявить импичмент президенту. А сторонники Ле Пен, против которых так рьяно боролась власть, сейчас аккуратно поддерживают ту, дабы не привести к власти левых. За что там голосовали избиратели? Да кого это уже волнует!



Похожую картину с формированием коалиций мы наблюдаем сейчас в землях Восточной Германии. Как только выборы закончились, тут же многие политики заговорили о "стратегии брандмауэра" (противопожарной стены) против "Альтернативы для Германии". И неважно, что она заняла уверенное первое место в Тюрингии и второе в Саксонии. Но она же "против демократии и за Россию" - звучит основной аргумент критиков этой партии. Значит, плевать на демократические процедуры и выбор народа! Никакой нелогичности в этой конструкции никто не видит.



Причем подобную ситуацию мы наблюдаем в последнее время все чаще в разных странах Европы. В Нидерландах, к примеру, первое место заняла партия, выступающая против миграции и против продолжения поддержки Украины. И что? Лидер проигравшей партии Марк Рютте несколько месяцев спокойно досиживал в кресле премьера до тех пор, пока окончательно не был утвержден на посту генсека НАТО. А пост главы правительства в итоге получил представитель "глубинного государства", глава их разведки, никогда никакого отношения к выборам не имевший. Похожая ситуация складывается и в Бельгии, где уже три месяца назад партия премьера Де Кро потерпела сокрушительное поражение, что не мешает ему по-прежнему оставаться на своем посту. И не исключено, что и там придут к "технократическому" правительству.



Термин "технократический" стал удобным заменителем понятия "демократический". Журнал The Economist, главный идеологический рупор европейских либералов, пишет по этому поводу: "Часть шарма демократии - именно в том, что она беспорядочна, но Европа возвела хаос в высокое искусство!" Издание спокойно поясняет эту логику: "Искушение технократией подобно сигналу сирены для тех, кто просто хочет добиться цели, и пусть будут прокляты избиратели". Как видите, честно и откровенно! Во имя демократии можно пустить под откос и все эти никому не нужные, назойливые демократические процессы.



Тем более что выбор европейских народов, голосующих за "противников демократии", всегда можно объяснить "российским заговором". Например, успех "Альтернативы" в восточногерманских землях немецкие газеты тут же объясняют тайной кампанией "российской дезинформации". Универсальный метод объяснения всех бед и проблем "цивилизованного демократического общества"! Просто своим избирателям надо объяснить после выборов, что они стали несчастными жертвами обмана внешнего противника. Ничего, сейчас вами порулит назначенный "демократ", а затем дадут возможность исправить свой неправильный выбор - на следующем голосовании, спустя три-четыре года.



Именно поэтому первое, что делают такие "технократические", фактически никем не избранные правительства в Европе, - это ограничивают право на демонстрации. Опять-таки исключительно ради "защиты демократии". К примеру, первое же интервью нового министра юстиции в том самом "технократическом" правительстве Нидерландов Давида ван Вила было посвящено ограничению права на митинги. Объяснение простое: "Подавляющему большинству жителей Нидерландов все труднее распознавать крайности в общественных дебатах. […] Я хочу изучить, сможем ли мы установить ограничения в праве на демонстрации. Думаю, что большую часть населения это удовлетворит". Такие шаги он объясняет необходимостью "повысить устойчивость общества".



Философ Барт Янсен, комментируя эти намерения голландских "технократов" защитить демократию запретом демонстраций, пишет (видимо, вспоминая свои родовые травмы): "Складывается впечатление, что демократия - это запуганный маленький мальчик, которого родители отдали на секцию карате, чтобы он смог стать "выносливым".



Но для того чтобы этот "запуганный мальчик" продолжал слушаться жестоких родителей, его надо запугивать дальше, снова и снова. Именно поэтому европейским избирателям продолжают рассказывать об экзистенциальной "российской угрозе", ради которой и нужно посещать "секцию карате". Колумнист нидерландской газеты NRC Микель Керрес на днях опубликовал статью под характерным заголовком: "У каждого своя роль в битве с Москвой". Москва - не просто противник, она постоянный враг Запада, убеждает своих читателей голландец. А потому сейчас идет "битва между цивилизациями".



А в конце следует показательный пассаж: "Именно поэтому это не просто военная проверка сил, а вызов всему обществу, жизненному и демократическому обществу. Уже с этой точки зрения можно надеяться, что американцы в ноябре отправят в Белый дом демократа. То, что применимо к США, применимо и к Европе: поддержите Киев и будьте осторожны с парламентской демократией. Гаага и Тюрингия также играют свою роль в этой масштабной борьбе".



Только вдумайтесь в эти слова! Россия "бросает вызов западной демократии", а потому надо ограничить "парламентскую демократию", не допуская, чтобы избранные жителями Нидерландов или Тюрингии "пророссийские" политики правили в своих странах. То есть откажитесь от демократических процедур, если эти процедуры вредят тому, что западные элиты назвали "демократией"! Все - ради борьбы с Москвой. Собственно, как и 90 лет назад, когда с точно такой же аргументацией фашисты Европы в одной стране за другой отменяли выборы и запрещали демонстрации.