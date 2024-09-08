В Якутии на месторождении Эбелях нашли алмаз ювелирного качества весом 262,5 карата

06:21 10.09.2024

В Якутии добыли особо крупный алмаз ювелирного качества весом 262,5 карата на месторождении Эбелях прииска Маят в Анабарском районе Республики Саха (Якутия), говорится в сообщении компании АЛРОСА (MOEX: ALRS).



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https://www.kommersant.ru/doc/7029396



Драгоценный камень обнаружили работники ночной смены во время промывки алмазоносных песков. Он представляет собой прозрачный монокристалл с единичными включениями графит-сульфида и слабым ожелезнением.



Чуть менее года назад - 10 сентября 2023 года - на том же месторождении был добыт алмаз весом 390,7 карата. Это самый крупный обнаруженный в России за последние десять лет драгоценный камень, уточнили тогда в АЛРОСА.



В конце августа канадская горнодобывающая компания Lucara Diamond нашла алмаз в 2492 карата на месторождении Karowe в Ботсване. Камень стал одним из крупнейших алмазов по весу за всю историю добычи алмазов на Земле. Рекордсменом остается алмаз Cullinan в 3016,75 карата, добытый в Южной Африке в 1905 году на шахте "Премьер".