Фонтан в Астане и миллиард: за что задержали начальника департамента культуры горакимата Болата Мажагулова

08:03 10.09.2024

В Агентстве по финансовому мониторингу подтвердили задержание экс-руководителя управления культуры Астаны Болата Мажагулова, передает корреспондент Tengrinews.kz.



По данным АФМ, досудебное расследование в отношении бывшего руководителя управления и представителей подрядной организации проводится по факту хищения бюджетных средств в особо крупном размере.



"В 2016 году при строительстве фонтана "Солнце" ("Светоиллюминационное и огненное шоу на реке Есиль"), приуроченного к празднованию дня города Астаны, договоры на строительство фонтана были заключены без проведения процедуры государственных закупок. Фонтан построен без составления проектно-сметной документации и без прохождения государственной экспертизы", - говорится в сообщении.



Сообщается, что при строительстве были использованы некачественные материалы, не соответствующие техническим характеристикам.



"В результате данный объект находится в аварийном состоянии и не функционирует с 2017 года. Сумма похищенных денежных средств составила более одного миллиарда тенге. Подозреваемый, бывший руководитель ГУ "Управление культуры" Астаны, задержан и водворен в изолятор временного содержания. В рамках дела наложен арест на его имущество в виде трех коммерческих помещений, двух парковочных мест, квартиры премиум-класса в городе Астане", - сообщили в АФМ.



По данному делу наложен арест на имущество подозреваемых на сумму более 572 миллионов тенге.



Иные данные досудебного расследования, в соответствии со статьей 201 УПК РК, разглашению не подлежат.



Напомним, ранее стало известно о задержании бывшего руководителя управления культуры Болата Мажагулова.



Добавим, что уникальный фонтан-солнце открывали ко Дню столицы в 2016 году. В феврале аким Астаны Женис Касымбек сообщил, что в этом году фонтан будет демонтирован.



Известно, что Болат Мажагулов родился 1 августа 1983 года в Алматы. Окончил Казахскую национальную академию искусств по классу "гобой". Был концертмейстером группы гобоистов в симфоническом оркестре Государственной филармонии Астаны.



Болат Мажагулов. Фото: gov.kz



С 2007 по 2008 год работал главным специалистом, начальником художественного отдела департамента историко-культурного наследия Министерства культуры.



В 2009-2010 годах был директором Дворца мира и согласия.



С 2010 по 2019 год занимал пост руководителя управления культуры, архивов и документации Астаны.



С 2020 по 2021 год работал председателем Комитета по развитию межэтнических отношений Министерства информации и общественного развития (ныне Министерство культуры и информации).



Возглавлял казахстанскую Ассоциацию джиу-джитсу.