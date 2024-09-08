Токаев присвоил геройское звание "Халык кахарманы" экс-руководителю КНБ генералу Сату Токпакбаеву

08:10 10.09.2024

Президент наградил Сата Токпакбаева, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"Указом Президента за выдающиеся заслуги перед Республикой Казахстан государственному деятелю Токпакбаеву Сату Бесимбаевичу присвоено звание "Халық қаһарманы" с вручением знака особого отличия – Золотой звезды и ордена "Отан", - сообщили в пресс-службе Акорды.



Сат Токпакбаев - экс-председатель Комитета национальной безопасности, экс-министр обороны Казахстана.



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Сат Токпакбаев родился 17 сентября 1939 года. В 1963 году он окончил юридический факультет КазГУ, в 1971-м - Высшую дипломатическую школу МИД СССР. Владеет китайским и английским языками.



Карьеру в правоохранительных органах он начал в 1963 году следователем прокуратуры.



В 1964 году окончил Высшие курсы КГБ СССР в Минске, после чего начал работу в КГБ. В декабре 1993-го возглавил КНБ Казахстана, в 1995-м стал начальником службы охраны президента - командующим Республиканской гвардией.



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С 1999 по 2001 год руководил Министерством обороны.



С декабря 2001 года - советник Президента Республики Казахстан - председатель Комиссии по вопросам гражданства при Президенте - председатель комиссии по борьбе с коррупцией и соблюдению служебной этики государственными служащими.



С 2007 по 2016 год был депутатом Мажилиса.



Имеет звание генерал-полковника.



В 2019 году Сата Токпакбаева наградили орденом "Барыс". А в 2023 году он стал почетным гражданином Алматы.