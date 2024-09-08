Премьеры измерили обороты. Главы правительств России и Узбекистана встретились в Ташкенте, - Къ

08:24 10.09.2024

В Ташкенте прошло пятое заседание совместной комиссии на уровне глав правительств России и Узбекистана - встреча в том числе была посвящена способам выполнения плана по наращиванию товарооборота между странами к 2030 году втрое, до $30 млрд. Обсуждались перспективы наращивания промышленной кооперации - сейчас портфель совместных проектов РФ и Узбекистана уже оценивается в $60 млрд.



Москва и Ташкент движутся к выполнению задачи утроения годового товарооборота к 2030 году (слева - премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов, справа - глава правительства РФ Михаил Мишустин)



Премьер-министр Михаил Мишустин в понедельник прибыл в Ташкент для участия в пятом заседании совместной комиссии на уровне глав правительств России и Узбекистана. Цель встречи - обсуждение реализации договоренностей, достигнутых в мае этого года президентами двух стран. Тогда были подписаны, в частности, планы мероприятий по увеличению взаимной торговли и промышленной кооперации. До заседания Михаил Мишустин посетил технопарк "Texnopark", в котором представлена продукция, изготавливаемая Узбекистаном с зарубежными партнерами,- от стиральных машин и холодильников до эскалаторов и лифтов.



Непосредственно к двусторонней повестке делегации перешли уже на самом заседании комиссии. Как пояснил премьер Узбекистана Абдулла Арипов, перед странами стоит задача нарастить товарооборот до $30 млрд в год к 2030 году. Текущие показатели пока существенно ниже - в 2023-м объем торговли составил около $10 млрд (плюс 5,4% к 2022-му). Как ранее отмечал глава Минэкономики РФ Максим Решетников, для роста оборота необходимо "реализовать текущие и новые проекты кооперации, снять барьеры и оказать поддержку малому и среднему предпринимательству обеих стран", а также определиться, по каким товарам и насколько необходимо увеличить поставки. По оценкам Минэкономики РФ, ежегодная динамика роста для выполнения цели должна быть не менее 17% - российский экспорт должен вырасти в 2,7 раза и достигнуть $18,2 млрд, экспорт Узбекистана - вырасти в 3,6 раза, до $11,8 млрд.



В этом году динамика товарооборота соответствует таким ожиданиям - по данным Министерства инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана, за январь-июль объем взаимной торговли вырос на 29,1% в годовом выражении, до $6,8 млрд.



5

↑

Доля России во внешнеторговом обороте Узбекистана выросла на 3,4 процентного пункта, до 18,5%,- РФ остается на втором месте, совсем немного уступая Китаю (18,6%). При этом, отметил Абдулла Арипов, "качественно меняется структура взаимных поставок, прежде всего за счет продукции с высокой добавленной стоимостью". В развитие торговли вчера подписано соглашение о взаимодействии по проекту организации ускоренных железнодорожных перевозок "Агроэкспресс" - эта инициатива нацелена на сокращение сроков поставки сельхозпродукции и наращивание грузооборота до 1 млн тонн к 2030 году.



Шла речь и промышленной кооперации - сейчас, по словам Михаила Мишустина, в Узбекистане работает 3 тыс. предприятий с российским участием (портфель совместных проектов оценивается в $60 млрд, а совокупный объем российских капиталовложений - в $13,5 млрд). Это проекты в легкой, химической, горнодобывающей промышленности, в металлургии, фармацевтике, в авиа- и автомобилестроении, в телекоммуникациях. "Успешно продвигается энергетическое партнерство, в том числе по поставкам в Узбекистан природного газа, нефти и нефтепродуктов из России",- добавил Михаил Мишустин. Российская сторона предлагает также изучить возможность организации высокотехнологичного производства полимеров, локализации выпуска гражданских беспилотных авиационных систем и их компонентов. Михаил Мишустин сообщил также, что "принято принципиальное решение о создании в Узбекистане производственных мощностей в области железнодорожного машиностроения".



Евгения Крючкова, Ташкент

Газета "Коммерсантъ" №164 от 10.09.2024, ст