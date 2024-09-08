Росстат: Рождаемость в России рухнула до показателей постдефолтного 1999 года

10:37 10.09.2024

За июнь по стране на свет появились всего 98,6 тысяч младенцев; это рекордно низкий показатель: до сих пор ежемесячное число новорожденных не опускалось ниже 100 тысяч



В России в текущем году зафиксирован исторический минимум рождаемости, который в последний раз наблюдался в 1999 году, после печального известного "дефолтного" 1998-го. Об этом в понедельник, 9 сентября сообщает Росстат.



За первую половину года в стране появилось на 16,6 тысяч детей меньше, чем за тот же период 2023-го. "Рождаемость в России рухнула до исторического минимума. По данным Росстата, в первую половину 2024 года в России появилось на свет всего 599,6 тысяч детей – на 16,6 тысяч меньше, чем годом ранее", - передает Telegram-канал "Прямой Эфир. Новости".



Также специалисты отмечают, что в июне рождаемость в РФ рухнула еще на 6% - до 98,6 тысяч детей; это стало рекордно низким показателем. Ранее ежемесячное число новорожденных не опускалось ниже 100 тысяч.



Параллельно, подчеркивают эксперты, в стране фиксируется и рост естественной убыли населения. За первую половину 2024-го смертность увеличилась на 49 тысяч в сравнении с аналогичным периодом 2023-го, составив 321,5 тысячу человек.



На минувшей неделе глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина выступила с предложением провести в России "специальную демографическую операцию". По мнению парламентария, демографическая политика в стране должна быть детально структурирована. Начать "спецоперацию", по предложению Останиной, необходимо с Дальнего Востока и с молодых семей.