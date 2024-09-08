Выявила проверка. Почти 400 сотрудников трех министерств Узбекистана оказались учредителями компаний

11:05 10.09.2024

В Минстроительства и ЖКХ, Минводхозе и Минсельхозе 398 руководящих сотрудников были учредителями 449 субъектов предпринимательства, сообщило Антикоррупционное агентство. После внесения представлений они вышли из учредительства.



В Министерстве строительства и ЖКХ, Министерстве водного хозяйства и Министерстве сельского хозяйства 398 руководящих сотрудников оказались учредителями 449 субъектов предпринимательства. Это показало изучение Агентства по противодействию коррупции Узбекистана.



В МинЖКО 93 сотрудников были учредителями в 112 компании, в Минводхозе - 26 сотрудника в 35 компании и в Минсельхозе 279 сотрудника в 302 компаниях.



Агентство внесло представления в эти министерства, после чего нарушения законодательства были устранены, говорится в сообщении.



В агентстве призвали сообщать о случаях коррупции по телефону 1253 или через платформу eanticor.uz.



В начале года Антикоррупционное агентство сообщало об устранении случаев конфликта интересов у ряда чиновников. Из состава учредителей и руководителей компаний вышли два хокима, замминистра энергетики, главы Фармагентства, Антидопингового центра, Центрального депозитария, PR-центра и Центра информатизации Центробанка.



Согласно статье 13 закона "О государственной гражданской службе", госслужащий не может создавать субъекты предпринимательской деятельности, быть их учредителем (участником), выполнять в компании организационно-управленческие и административно-хозяйственные функции.



Кроме того, согласно типовым правилам этического поведения госслужащих, они не должны заниматься предпринимательской или иной оплачиваемой деятельностью (кроме педагогической, научной и творческой).



Закон "О конфликте интересов", который вступит в силу в конце года, запрещает сотрудникам госорганов быть учредителем (акционером, участником) коммерческих организаций, за исключением случаев владения до 10% процентов свободно обращающихся акций АО.