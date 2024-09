В.Прохватилов: Американские фондовые рынки упали и не в силах подняться с колен

15:20 10.09.2024 Американские фондовые рынки упали и не в силах подняться с колен

Еще не став президентом, Камала Харрис рынки уже обвалила



09.09.2024 | Владимир ПРОХВАТИЛОВ



Американский фондовый рынок в очередной раз обвалился, показав худшую неделю за последние полтора года на фоне опасений замедления темпов экономического роста.



Как пишет Financial Times, последний месяц стал для биржевых индексов тяжелым – они буквально обрушились, вызвав суммарное падение стоимости акций на триллионы долларов: "Акции крупнейших компаний США пережили худшую неделю с марта 2023 года, а гособлигации резко упали, поскольку очередной разочаровывающий отчет о занятости в США возродил опасения, что экономика остывает, а Федеральная резервная система действует слишком медленно, чтобы ее спасти. Индекс S&P 500 упал на 1,7%, а Nasdaq 100 – на 2,7%, поскольку данные показали, что в августе число новых рабочих мест в США было на 23 000 меньше прогнозов. Доходность двухлетних казначейских облигаций упала на 15 базисных пунктов. В то же время надежды Уолл-стрит на сокращение ставки ФРС на полпункта в этом месяце снова пошли на убыль".



"Рынки переключили свое внимание на то, насколько ФРС смягчит ставку и насколько быстро замедляется экономика", – сказал Скотт Врен из Wells Fargo Investment Institute. – Ожидайте краткосрочной волатильности".



"Данные по занятости за август продолжают демонстрировать, что экономика исчерпывает себя, приближаясь к точке перегиба, – говорит Стивен Блитц из TS Lombard. – Перейдет ли перегиб в рецессию или во что-то менее негативное, зависит от того, насколько агрессивно ФРС будет противостоять текущему негативному импульсу".



Хотя реакция на предыдущие [июльские] данные по занятости была хуже, впервые с 2012 года индекс S&P 500 потерял не менее 1,5% в течение двух рабочих дней подряд.



Почти все основные группы в S&P 500 упали. Nasdaq 100 продолжил свое падение с июльского пика примерно до 11%. Компания Nvidia Corp. упала на 4,1%. Broadcom Inc. – на 10%. Dow Jones Industrial Average упал на 1%. Индекс Russell 2000 более мелких компаний упал на 1,9%. "Индикатор страха" Уолл-стрит – VIX – превысил 22.



Фонды денежного рынка не спасут фондовый рынок от болезненного спада, утверждает Bank of America. Снижение ставки ФРС на 25 базисных пунктов не изменит поведение вкладчиков, утверждает банк. Если наличные деньги действительно покинут фонды денежного рынка, они не потекут в акции, и даже 6 триллионов долларов в фондах денежного рынка не спасут фондовый рынок от болезненного спада.



Оптимистические ожидания для фондового рынка США за последний год заключались в том, что триллионы долларов отложенных наличных денег должны заполонить фондовый рынок, как только ФРС снизит процентные ставки, обеспечив безрисковую доходность в 5%, которую предлагают большинство фондов денежного рынка.



Но Bank of America говорит, что эти мечты беспочвенны, приводя две структурные причины, по которым фонды денежного рынка не станут катализатором для продолжающегося бычьего ралли, ожидаемого многими инвесторами.



Во-первых, ничтожное снижение процентной ставки ФРС на 25 базисных пунктов, скорее всего, не изменит поведение вкладчиков, поскольку доходность наличными ближе к 4% все равно будет намного лучше, чем ставки около 0%, которые предлагались с 2009 по 2021 год.



По мнению банка, снижение процентной ставки на сотни базисных пунктов также не сработает.



"Исторически сложилось так, что рост активов под управлением MMF [фондов денежного рынка] в годовом исчислении обычно положительный, если только начальные ставки не менее 2%", – считает стратег по ставкам Bank of America Марк Кабана. По его словам, для того чтобы фонды денежного рынка начали отрицательный отток, ФРС необходимо будет снизить ставки как минимум на 300 базисных пунктов, а это не планируется в ближайшей перспективе.



По мнению аналитиков, причина в рискованном состоянии американской экономики, которая начинает откровенно сваливаться в кризис. Также негативно влияют и опасения политической нестабильности в США на фоне приближающихся выборов.



Алармистские настроения разжигают республиканцы. Они уже назвали происходящее, как мы писали, "Крахом Камалы" (Kamala Crash), которая еще не стала президентом, но рынки уже обвалила.



На митинге в Северной Каролине в пятницу вице-президент Камала Харрис, кандидат в президенты от Демократической партии, представила свой экономический план в коммунистическом стиле по "контролю цен". Ее мишенью был "злой капитализм и корпорации, ведущие к безудержной инфляции, несмотря на то что безрассудные государственные расходы при ней и президенте Байдене являются основным фактором заоблачных цен, особенно в продуктовых магазинах.



Забавно, что даже обозреватель Washington Post Кэтрин Рэмпелл раскритиковала экономический план вице-президента Харрис по внедрению контроля над ценами с целью остановить "взвинчивание цен" на продукты питания. "Трудно преувеличить, насколько плоха эта политика", – написала Рэмпелл.



Илон Маск перепостил пошаговое изложение известным инвестором Робертом Стерлингом того, что произойдет, если будет реализован план Харрис по контролю цен. Маск написал: "Точный вывод (прочитайте весь пост)".



"Я работал в сфере слияний и поглощений в пищевой промышленности", – написал Роберт Стерлинг в X*. Он предоставил читателям подробное пошаговое описание того, что должно произойти, если розничным торговцам продуктами питания запретят повышать цены.



"Продуктовые магазины, работающие с чистой маржой в 1-2%, не смогут выжить, если их поставщики поднимут цены. Поэтому правительство должно будет объявить, что производители продуктов питания (Kraft Heinz, ConAgra, Tyson, Hormel и др.) также не имеют права повышать цены.



Поскольку магазины в районах с низким доходом не могут покрыть накладные расходы (помните, даже если их оптовые издержки фиксированы, их рабочая сила, коммунальные услуги, страховка и другие операционные расходы не фиксированы… пока), продуктовые сети начнут их закрывать.



Небольшие продуктовые сети начнут полностью закрываться или продаются более крупным сетям, таким как Kroger".



И далее: "По мере того, как цепочки поставок ломаются, каждое утро у продуктовых магазинов начинают выстраиваться очереди. Города назначают полицейских для патрулирования парковок магазинов, а производители продуктов питания разрабатывают планы действий на случай непредвиденных обстоятельств, чтобы назначать вооруженное сопровождение грузовикам для доставки… Правительство объявляет, что цены на все основные продукты питания – кукурузу, пшеницу, крупный рогатый скот, электроэнергию и т. д. – теперь также фиксированы, чтобы помешать "спекулянтам" наживаться на пищевой промышленности, которая теперь управляется государством. За этим быстро следуют массовый голод и конец Америки".



В отдельном посте Стерлинг отметил: "Удар по небольшим сельским общинам будет ужасным. Ненавижу проезжать через маленькие города на Среднем Западе и видеть генерального директора рядом с закрытым продуктовым магазином, который работал с 1900 по 2018 год".



Демократы в свою очередь пытаются перевести кризисные стрелки на Трампа, мол, это он довел американскую экономику на кромку хаоса, но в то же время крадут его идеи. Белый дом намеревается создать национальный суверенный фонд для поддержки космической отрасли и атомной энергетики, где дела у США обстоят как нельзя плохо.



Со всей очевидностью у демократов нет никакого реального плана по выводу экономики США из нарастающего кризиса.



Но даже если Дональд Трамп изберется на второй срок, ему будет не под силу обратить вспять падение американской экономики, в частности в долговую пропасть, и никакие монетаристские меры ФРС ему в этом не помогут, о чем вслух заявили аналитики Bank of America.



Кто бы ни стал победителем на ноябрьских президентских выборах, взлет байденомики на поверку оказался липовым, своего рода черной дырой, которую невозможно залатать даже триллионами тонн долларов. Источник - Фонд стратегической культуры

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1725970800





