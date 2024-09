В РФ назвали поддержку VPN-сервисов Штатами вмешательством в дела страны

Россия расценивает поддержку США VPN-сервисов, которые используются для обхода официальных интернет-блокировок в нашей стране, как вмешательство в свои внутренние дела. Об этом заявила "Известиям" официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Так она отреагировала на сообщение о встрече, которая прошла в Белом доме 5 сентября. На ней американские чиновники просили представителей гигантов IT-индустрии помочь увеличить пропускную способность оплачиваемых Соединенными Штатами VPN. В Роскомнадзоре сообщили, что продолжат использовать имеющиеся у них технологии для противодействия распространению запрещенной информации. По словам экспертов, с помощью VPN-сервисов США получают доступ к данным россиян, которые используют в том числе в разведывательных целях.



Россия рассматривает поддержку Белым домом работы VPN-сервисов, используемых в нашей стране, а также просьбу правительства США к крупнейшим американским IT-компаниям помочь увеличить их пропускную способность как вмешательство в свои внутренние дела. Об этом "Известиям" заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.



- Думаю, подробные встречи демонстрируют кризис демократии в США и их вмешательство во внутренние дела других стран, - сказала она.



Встреча в Вашингтоне с участием представителей Google, Amazon, Microsoft и других гигантов IT-индустрии состоялась 5 сентября. На ней руководитель американского "Фонда открытых технологий" (Open Technology Fund) Лора Каннингем призвала компании помочь увеличить пропускные способности VPN-сервисов, которые спонсирует ее организация. Фонд финансирует VPN-программы, используемые в том числе для обхода официальных интернет-блокировок в России, Иране и других государствах. По словам Каннингем, помощь бизнеса необходима, так как количество желающих воспользоваться возможностями VPN резко возросло.



В Роскомнадзоре "Известиям" сообщили, что по российским законам работа сервисов обхода ограничений доступа к противоправному контенту запрещена. Подобные сервисы обеспечивают доступ к фейкам, мошеннической информации, продаже наркотиков, детской порнографии, экстремистским и иным материалам. Также действует запрет и на распространение информации, которая рекламирует или популяризирует подобные сервисы.



"Крупнейшие американские интернет-ресурсы отказываются удалять по запросам российских органов власти экстремистскую и иную криминальную информацию. Эти же компании, как следует из статьи (опубликована Reuters 5 сентября. - "Известия"), теперь мобилизуются американской администрацией для помощи и улучшения работы сервисов обхода ограничений доступа к запрещенной информации", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.



Роскомнадзор продолжит развитие используемых технологий и систем противодействия распространению запрещенной информации, добавили в организации.



VPN ("виртуальная частная сеть") - это сервис, который позволяет пользователю скрывать данные, передаваемые и получаемые им через интернет. За счет этого его можно использовать для сохранения анонимности и обхода блокировок. Как правило создатели таких программ пользуются одной технологией вне зависимости от страны, в которой их применяют, пояснил "Известиям" генеральный директор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин. Эти приложения устроены достаточно просто. Для их работы нужно иметь прокси-сервер, то есть промежуточное устройство, через которое перекачивается весь трафик пользователя, а также софт, который перенаправляет информационные потоки.



- Для работы VPN нужен мощный промежуточный сервер, через который идет весь трафик пользователя. За счет этого и поддерживается анонимность. Самое важное - организовать эти серверы, потому что они должны передавать столько трафика, сколько приходит и уходит от пользователя. Например, чтобы таким образом передавать данные всего YouTube, нужно иметь мощности, как у самого видеохостинга. И стоит это достаточно дорого, - сказал он.



По словам эксперта, прокси-технология используется практически в каждом сервере, гаджете или системе, поэтому отключить или полностью заблокировать ее нельзя.



- У промежуточного сервера задача передать трафик пользователю. И он смотрит, что у него в руках, модифицирует контент, сохраняет cookie-файлы. То есть владелец сервера имеет доступ ко всем данным пользователя, и он может их монетезировать. Как легально, так и нелегально. Например, продавать информацию всем скопом: данные карт, логины и пароли к почте и так далее, - сказал Арсений Щельцин.



То, что многие международные VPN-сервисы спонсируются властями США, известно довольно давно. Это дает им доступ к большим объемам пользовательских данных. При этом крупным компаниям вполне под силу оплачивать необходимую инфраструктуру. Например, чтобы обеспечить промежуточным сервером 50 млн пользователей, в месяц нужно от $1 млн до $ 5 млн. Сюда входит аренда оборудования и стоимость трафика, резюмировал специалист.



В США с 1941 года существует структура, занимающаяся радиоразведкой. В 2005-м она была преобразована в ODNI (Office of the Director of National Intelligence, аппарат директора Нацразведки) - это единый орган, который сотрудничает со всем разведывательным сообществом страны и координирует работу с открытыми данными. Они формируют пул входящих данных и делают все, чтобы их собираемость росла. Они выступают в том числе и за то, чтобы собирать данные с VPN-сервисов. Организация создает фонды, которые затем спонсируют их разработчиков, рассказал "Известиям" руководитель департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter Игорь Бедеров.



- Если РФ и, например, какая-нибудь социальная сеть не передают данные разведывательному сообществу США, то можно подсадить россиян на VPN-сервис и получить эти же данные с "черного хода",- отметил он.



Международное регулирование интернета



С развитием информационных технологий государства, на территории которых функционируют крупные технологические компании, такие как Google, Microsoft, Amazon, получили возможность нарушать суверенитет других стран, не пересекая госграницы. Главный научный сотрудник Лаборатории нейромаркетинга МГИМО МИД России Елена Зиновьева считает, что США как раз стремятся к тому, чтобы нарушать суверенитет иностранных государств через сотрудничество с крупными технологическими компаниями.



- То, что США хотят распространить на третьи государства свои интересы в цифровой сфере чужими руками, в частности при помощи бизнеса, никогда ими не скрывалось. Они этого хотели всегда. Для них цифровой суверенитет третьих стран - помеха для реализации интересов цифровых компаний и своей информационной гегемонии, - сказала она "Известиям". - Но после "арабской весны" для мирового большинства стало очевидно, что это ведет к нестабильности, экономическим потерям и возможно политическим потрясениям. Поэтому сейчас во всем мире укрепляются цифровые границы. Россия, наши партнеры по БРИКС и ШОС - Китай, Иран - показывают, что этому можно весьма успешно противостоять техническими и юридическими способами.



Противоречия между государствами прослеживаются, в частности, в вопросе выработки соглашения по обеспечению международной информационной безопасности. В частности, США совместно со своими партнерами настаивают на принятии "добровольных норм поведения" стран в цифровой среде. Такой подход резко контрастирует с взглядом на этот вопрос России, которая настаивает на принятии юридически обязывающего документа. Ведущий научный сотрудник отдела исследований европейской интеграции Института Европы РАН Павел Шариков считает, что наиболее ярко разница в подходах регулирования интернета проявляется в дискуссиях в ООН.



- Российская позиция заключалась в усилении контроля, а американская - в том, чтобы, наоборот, гарантировать концепцию "нейтральности сети", согласно которой провайдеры интернет-связи обязаны в равной степени каждому пользователю обеспечить доступ к любой информации, и усложнение доступа к ней противоречит этому принципу, за что наказывались провайдеры и технологические компании, - пояснил он.



Чтобы защитить свой суверенитет, Россия, в частности, продвигает на уровне ООН резолюции, нацеленные на принятие мировым сообществом правил ответственного поведения государств в вопросе обмена данными. Так, в 2018 году РФ внесла в Генассамблею ООН проект резолюции, в том числе включающей положения о невмешательстве во внутренние дела других государств и уважении государственного суверенитета. Кроме того, в 2023 году президент Владимир Путин призвал все страны мира вместе выработать правила в сфере работы с ИИ по аналогии, к примеру, с использованием ядерных технологий, в том числе в военной области.



Так, в сентябре этого года на полях 79-й сессии Генассамблеи ООН должно пройти голосование по проекту договора о борьбе с киберпреступностью, который Россия предлагала еще в 2017-м. Документ станет основой для мировых стандартов поведения в киберпространстве и определит порядок обмена информацией между странами при расследованиях преступлений.



По мнению депутата Госдумы Антона Немкина, в США изо всех сил стараются поддерживать жизнеспособность VPN, которые приносят немало бед нашим гражданам. Этим они преследуют свои цели - любыми способами донести фейки и дезинформацию до людей, промыть мозги, добиться дестабилизации ситуации в нашей стране. Особенно актуально для них это стало на фоне массового оттока наших граждан из зарубежных соцсетей, которые становятся им неинтересны на фоне бурного развития наших платформ.



- Сама технология VPN и ее использование в России не запрещены, планов вводить такой запрет также нет. Вопрос только в том, чтобы граждане использовали те сервисы, которые работают с соблюдением требований российского законодательства и оберегают их от запрещенной информации, - сказал он.



Конечно, далеко не все VPN действуют против пользователей. Но среди тех сервисов, которые можно найти в магазинах мобильных приложений, большинство все же работают вразрез российским законодательством. Ведь они нацелены на то, чтобы предоставить доступ к заблокированным ресурсам, добавил парламентарий. И они отслеживаются и оперативно блокируются Роскомнадзором, так как, согласно закону "О связи", в нашей стране запрещена работа VPN-сервисов, не обеспечивающих фильтрацию нарушающей закон информации. На сегодняшний день заблокировано уже как минимум 150 таких сервисов. Однако всю ответственность перекладывать на ведомство не стоит - лучше заранее не подвергать себя и свои данные угрозам, резюмировал депутат. Источник - Известия

