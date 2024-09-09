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Times of India: Россия, Индия и Китай договорились о строительстве АЭС на Луне
15:30 10.09.2024

Times of India
Индия

Атомная электростанция на Луне? Индия может составить компанию Китаю и России
Times of India: Россия, Индия и Китай договорились о строительстве АЭС на Луне

Россия, Индия и Китай построят АЭС на Луне, цитирует главу "Росатома" Алексея Лихачева Times of India. Выработанная энергия пойдет на нужды базы, над строительством которой уже работают Москва и Пекин. США точно не выдержат и введут санкции, иронизируют читатели.

Шринвас Лаксман

Индия и Китай в сотрудничестве с Россией могут построить на Луне атомную электростанцию. Цель далекоидущего проекта под началом "Росатома" - достичь выработки до 0,5 мегаватт для будущей лунной базы. Это сотрудничество созвучно с планами Индии запустить пилотируемый корабль на Луну к 2040 году.

Мумбаи - Если хотите, назовите это лунной дипломатией. Заклятые враги, Индия и Китай, намерены в сотрудничестве с Россией построить на Луне атомную электростанцию. Об этом заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев.

У государственной компании "Росатом" тесные связи с Индией.

В недавнем выступлении на Восточном экономическом форуме во Владивостоке Лихачев заявил, что проект разрабатывается "с помощью международного сообщества" и что интерес проявляют китайские и индийские партнеры.

Интерес Индии к проекту приобретает в актуальность в контексте ее планов запустить на Луну пилотируемый корабль к 2040 году и основать на спутнике Земли базу.

По данным российских СМИ, проект "налунной атомной электростанции" под началом "Росатома" будет иметь энергетическую мощность "до полумегаватта" - достаточно, чтобы запитать будущую базу.

Лихачев повторил, что Китай и Индия заинтересованы в том, чтобы принять участие в этом передовом проекте.

В мае "Роскосмос" объявил о том, что работа над лунной АЭС продолжается согласно планам.

Предполагается, что выработанная энергия пойдет на нужды будущей базы, над строительством которой уже сотрудничают Россия и Китай. Индия сама вынашивает аналогичные планы, и этим объясняется ее интерес к проекту.

Конструкция АЭС будет сложной. Россия успела обмолвиться, что ее работа будет вестись в автоматическом режиме без участия персонала.

В 2021 году Россия и Китай объявили о планах создания Международной научной лунной станции (МНЛС), которая будет строиться в несколько этапов, с 2035 по 2045 годы.

Эксперты отмечают, что Индия осторожно разыгрывает свои дипломатические карты в партии с США и Россией. С одной стороны, Нью-Дели намерен запустить на Международную космическую станцию корабль "Гаганьян" с астронавтом Шубханшу Шуклой на борту, с другой - изучает перспективы сотрудничества с Китаем и Россией над лунным проектом.

Комментарии читателей

Guest
Запад не хочет, чтобы Индия процветала... У него от таких новостей мурашки по коже побегут!

True Bhartiya
Хорошие новости! Сообща Россия, Индия и Китай дадут западному миру прикурить - это как пить дать.

gfyks
Чума, смогу заряжать телефон на Луне!

Rao Rao
Ну и ну! Россия, Индия и Китай готовят совместный проект. США точно не выдержат и введут санкции!

Brady
Американцы и Запад под началом Джорджа Сороса и его банды отправят на Луну всех своих зеленых, чтобы не дать построить атомную электростанцию!

Jagdish Madan
Отличная инициатива. Передовой край технологий!

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1725971400


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