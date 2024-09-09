Арабские, тюркские, европейские: как менялась мода на имена в Казахстане

15:36 10.09.2024

Айнаш Ондирис

Журналист



Выбор имени для ребенка отражает не только личные предпочтения родителей, но и исторические события, культурные влияния, и даже политические тенденции.



Эволюция казахских имен с XIX века до наших дней, показывает, как глобальные процессы, религиозные течения и социальные изменения влияли на формирование имянаречения. От имен, вдохновленных исламской культурой, до заимствований из европейских языков - каждое имя рассказывает свою уникальную историю.



