Дорогие гигабайты. Стоит ли таджикистанцам ожидать снижения стоимости Интернета?

15:46 10.09.2024 Пайрав Чоршанбиев, Asia-Plus



Специалисты называют три основных фактора, которые в последние годы привели к подорожанию Интернета в стране.



Таджикистан давно и прочно занимает статус одной из стран с самым дорогостоящим Интернетом в Центральной Азии. Больше за Интернет в регионе платят только в Туркменистане.



Согласно рейтингу стоимости интернет-трафика на 2024 год, составленный Global Relocate, Таджикистан среди 238 стран и зависимых территорий мира занимает 142-е место со средней стоимостью $1,65 за 1 гигабайт.



Для сравнения, в Кыргызстане 1 Гбайт в среднем стоит $0,17 (8-е место в мире), в Узбекистане – $0,30 (22-е место), в Казахстане – $0,41 (35-е место). Иными словами, Интернет в Таджикистане почти в 9,5 раз дороже, чем в Кыргызстане, в 5,5 раз – чем в Узбекистане и в 4 раза – чем в Казахстане.



При этом в рейтинге Speedtest Global Index Таджикистан по состоянию на июль 2024 года находился среди 5 стран мира с самым медленным мобильным интернетом (139 место среди 143 стран мира), а по скорости проводного интернета – на 131 месте среди 181 страны мира.



Возмущение пользователей относительно высокой стоимости и низкого качества Интернета на протяжении последнего десятилетия игнорировалось. Также без внимания оставались неоднократные призывы международных финансовых организаций об улучшении доступности Интернета в стране.



Так, весной 2021 года бывший постпред Всемирного банка (ВБ) в республике Ян-Питер Олтерс предложил властям отделить Службу связи от его подведомственного оператора ("Таджиктелекома"). По его мнению, доминирование на рынке государственной компании снизило темпы роста рынка и повысило стоимость услуг, что ухудшило доступность Интернета и сократило количество абонентов.



"Таджикистан страдает от высоких цен на интернет-услуги и ограниченного доступа к Сети, особенно в сельской местности, где проживает более 70% населения", - сказал Олтерс.



Экс-постпред ВБ отметил, что существующая на рынке ситуация сдерживает вливание новых частных инвестиций в телекоммуникационный сектор и ограничивает развитие интернет-рынка в стране.



В марте 2022 года его преемник Озан Севимли пожаловался на некачественную и дорогостоящую связь на заседании Консультативного совета по улучшению инвестиционного климата при президенте Таджикистана.



До этого, еще в 2019 году, Азиатский банк развития рекомендовал властям страны снизить стоимость Интернета и повысить качество связи.



Когда к решению проблемы подключился президент страны Эмомали Рахмон, казалось, что теперь уж точно что-то изменится в лучшую сторону. Глава страны в декабре 2022 года во время послания парламенту выразил недовольство качеством и скоростью интернета в стране.



"Куда в основном едут туристы? Туда, где есть хороший Интернет", - сказал он тогда.



Президент поручил Службе связи и другим ответственным ведомствам и учреждениям совместно с мобильными операторами и интернет-провайдерами принять необходимые меры для улучшения качества и снижения стоимости мобильной связи и Интернета.



После этого, в начале 2023 года, руководство Службы связи заявило о своем твердом намерении заняться обеспечением скоростного интернета и снижением его стоимости. Однако по истечении почти уже двух лет Интернет так и не подешевел. Наоборот, весной этого года некоторые мобильные операторы и провайдеры с одобрения Службы связи и Антимонопольной службы повысили тарифы.



Хотя в Службе утверждают, что цены повысила только одна компания – "Мегафон-Таджикистан", а тарифы других операторов и провайдеров остались неизменными.



Сравнение от "Мегафона"



Накануне повышения стоимости мобильной связи и Интернета в конце апреля этого года на сайте мобильного оператора "Мегафон-Таджикистан" появилась публикация: "Стоит ли бояться повышения тарифов?". В ней компания жалуется, что "любая попытка пересмотреть тарифы на мобильную связь вызывает в Таджикистане шквал негодующих комментариев в соцсетях и множество публикаций в СМИ".



Для обоснования сравнивается цена повышения тарифа и кофе, приводим абзац из текста:



"Первое, чему учит история: а на сколько, собственно, обычно вырастает абонентская плата? В среднем речь о сумме порядка 10 сомони. В месяц. Чашка кофе стоит 25-30 сомони. То есть за квартал абоненту придется добавить к прежней цене тарифа всего лишь стоимость одной чашки кофе. Но когда операторы собираются поднять абонплату на столь несущественную сумму, новостные ленты наполняются пугающими заголовками. И противники повышения могут выпить даже несколько чашек, рассказывая, как им не хочется платить на 10 сомони больше за связь, которой они пользуются круглосуточно целый месяц".



Почему сравнение с кофе – непонятно, лишь отметим, что на среднемесячную зарплату в Таджикистане (по официальным данным, около 2200 сомони на апрель текущего года), конечно, можно купить чашку 30-сомонового кофе.



Но вряд ли среднестатистический таджикистанец будет сравнивать стоимость с кофе. Ведь за "несущественные" 10 сомони обычная таджикская семья покупает три лепешки или около 1 кг сахарного песка, который является одним из наиболее востребованных в стране продуктов.



Также в тексте отмечается, что "перемены почти никогда не касаются абсолютно всех тарифов, пересматриваются условия только архивных тарифов, уже закрытых для подключений и с учетом ежегодной инфляции и других внешних факторов" и приводятся причины повышения тарифов.



"Постоянно растут цены на оборудование связи, завозимое из-за границы. Повышаются тарифы на электроэнергию, питающую сети операторов. Также можно спокойно и бесконтрольно повышать стоимость аренды помещений и участков, на которых связисты устанавливают оборудование, – но это не становится поводом для всенародного гнева и громких заголовков в новостях. Так или иначе, траты компаний на содержание инфраструктуры увеличиваются каждый год. А тарифы пересматриваются раз в два года, а то и реже", - говорится в публикации "Мегафона".



А в конце материала отмечается, что "если операторы в силу роста себестоимости своих услуг станут вкладывать меньше в развитие сетей, улучшение качества услуг, можно будет снова покритиковать… за чашкой кофе".



За пару дней до этого компания "Мегафон-Таджикистан" в другой публикации отмечала, что "по повторяющемуся сценарию - "повышение цен на мобильные услуги – недовольство абонентов – отмена принятых решений по указанию "сверху" - за последние годы в Таджикистане уже трижды отказывались от согласованных контролирующими органами изменений цен на телеком-рынке. В 2018-м так было с SIM-картами, в 2019-м – с Интернетом, в начале 2024-го – с тарифами ведущих операторов связи".



Почему Интернет у нас такой дорогой?



Представители "Мегафон-Таджикистана" утверждают, что "у причин изменения тарифов три аспекта: экономический, социальный и политический".



"И стоят они в таком порядке согласно простой логике рынка. В 2024 году сразу на 16% повысились тарифы на электроэнергию, без которой не будет работать оборудование связи, а также арендная плата за использование помещений и площадок базовых станций. А телеком-компании – это бизнес-структуры, рынок вынуждает их нивелировать рост расходов, причем существенный, ростом тарифов. Но при этом операторы идут на такие шаги крайне неохотно", - отмечают в компании.



Независимые же специалисты отмечают три основных фактора, которые за последнее десятилетие привели к повышению стоимости Интернета в стране.



Это, в первую очередь, введение акцизного налога в 2011 году для услуг связи, ставка которого поэтапно повысилась с 3% до 7%, что естественным образом привело к росту цен на Интернет.



Также отмечается создание и внедрение в январе 2016 года Единого коммутационного центра при "Таджиктелекоме", через который проходят международные услуги связи и интернет-трафик всех операторов и провайдеров.



Подразделение Службы связи ("Таджиктелеком") с тех пор имеет эксклюзивное право на поставку в страну интернета-трафика. Местным провайдерам и операторам мобильной связи запретили самостоятельно покупать Интернет в соседних странах.



Сотрудники некоторых операторов связи утверждают, что получают от "Таджиктелекома" дорогой интернет, из-за чего, в свою очередь, вынуждены повышать тарифы для конечных пользователей. Отметим, что "Таджиктелеком" является естественным монополистом в секторе связи, и, следовательно, должен согласовывать свои тарифы с Антимонопольной службой.



В антимонопольном ведомстве сказали "Азия-Плюс", что тарифы на услуги "Таджиктелекома" находятся под постоянным контролем, необоснованное повышение стоимости Интернета не зафиксировано.



Также к факторам, которые повлияли на стоимость Интернета в республике, эксперты относят высокую, по сравнению с другими странами региона, налоговую нагрузку.



Дешевой Сеть уже не будет?



Между тем сотрудник одного из мобильных операторов, который хотел остаться неназванным, сказал "Азия-Плюс", что стоимость Интернета с каждым годом будет только расти. Свое утверждение он обосновывает, в первую очередь, увеличением спроса на Интернет.



"Растет число пользователей сети, и операторы и провайдеры вынуждены увеличить свою инфраструктуру и качество предоставляемых услуг. Эти затраты требуют дополнительных инвестиций, которые покрываются путем повышения тарифов", - сказал он.



Также подорожание Интернета наш собеседник связывает с постоянной инфляцией.



"Интернет дорожает наряду с другими товарами и услугами. Инфляция влияет на все сферы экономики, включая инфраструктуру и обслуживание Интернета. Эти расходы, как и любые другие, неминуемо влияют на тарифы операторов и провайдеров", - говорит он.



В целом, советует связист, нужно смириться и принимать тот факт, что любые дополнительные расходы поставщика услуг покрываются за счет конечного пользователя.



Абонентам для снижения своих расходов наш собеседник рекомендует выбрать оптимальный для себя тарифный план.



"Далеко не все пользователи понимают, что выбранный ими тарифный план не соответствует их потребностям, из-за чего они платят лишние деньги. Подходящий тариф поможет сэкономить деньги без потери качества обслуживания", - заключил он. Источник - Азия-Плюс

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