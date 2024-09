Выборы в США: безумные конспирологи ищут "русский след", - В.Малышев

16:29 10.09.2024 10.09.2024 | ВЛАДИМИР МАЛЫШЕВ



Почему сторонники демократов вдруг заговорили о возможной победе Дональда Трампа



Бывший президент США Дональд Трамп отверг выводы Министерства юстиции США о тайных попытках России повлиять на президентские выборы в 2024 году. Как сообщило американское издание Hill, об этом он заявил на митинге в Висконсине 7 сентября.



"Три дня назад это началось снова. Министерство юстиции заявило, что Россия снова может быть вовлечена в наши выборы. И вы знаете, весь мир в этот раз посмеялся над ними… Они не смотрят на Китай и не смотрят на Иран. Я не знаю, что там с бедной Россией", – сказал Трамп.



Как напоминает Hill, в начале 2017 года на сайте BuzzFeed были опубликованы материалы "доклада" на Трампа. Исследовательская компания Fusion GPS совместно с бывшим сотрудником службы внешней разведки Великобритании (MI6) Стилом сообщала, что Москва якобы вмешивалась в американские выборы в 2016 году и помогала Трампу победить на них.



Однако позднее Стил признался, что обладал недостоверными данными. После обнародования его материалов газета Washington Post сообщала, что расследование британского разведчика частично спонсировали национальный комитет Демократической партии США и предвыборный штаб бывшего кандидата в президенты Хиллари Клинтон.



Однако русофобская истерия в США продолжается. 4 сентября Минюст США заблокировало 32 российских веб-домена, якобы используемых для влияния на выборы, и предъявило обвинения двум россиянам – менеджеру проектов цифровых медиа RT Константину Калашникову и сотруднице отдела цифровых медиапроектов RT Елене Афанасьевой. Их подозревают в причастности к созданию и распространению среди американской аудитории контента "со скрытыми посланиями правительства России".



В российском МИД уже не раз заверяли, что Москва не вмешивалась и не собирается воздействовать на избирательные процессы ни в одной из стран, в том числе в США, обоснованно полагая, что тема России используется в Соединенных Штатах как инструмент политической борьбы.



Однако нелепые обвинения во "вмешательстве" снова зазвучали, после того как Президент РФ Владимир Путин на Восточном экономическом форуме во Владивостоке сделал заявление, которое западные СМИ расценили, как неожиданный комплимент в адрес соперника Дональда Трампа на выборах президента – кандидата от Демократической партии Камалы Харрис.



"Я уже говорил, – с улыбкой произнес глава государства, – у нас фаворитом, если можно так сказать, был действующий президент, господин Байден. Его сняли с гонки, но он рекомендовал всем своим сторонникам поддержать госпожу Харрис. Вот и мы тоже так сделаем, будем ее поддерживать. Это, во-первых. А во-вторых, она так выразительно и заразительно смеется, что это говорит о том, что у нее все хорошо. Вот Трамп же ввел такое количество ограничений и санкций в отношении России, сколько до него ни один президент раньше не вводил. А если у госпожи Харрис все хорошо, то, может быть, она воздержится от действий подобного рода", – сказал Путин, продолжая иронически улыбаться.



Эти слова оказались для американских политиков и СМИ "загадочным посланием", которое они никак не могут разгадать. А в Белом доме возмутились, показывая отсутствие у его обитателей чувства юмора. Администрации США не понравились высказывания российского лидера Владимира Путина о президентских выборах в Штатах, нервно заявил на брифинге представитель Белого дома Джон Кирби. По его словам, единственные люди, которые должны определять следующего президента США, – это американский народ.



И мы были бы очень признательны, если бы господин Путин, во-первых, перестал бы говорить о наших выборах и, во-вторых, перестал вмешиваться, сказал Кирби.



Добродушную шутку Путина в США вообще стали обсуждать как некий хитроумный политический маневр. "Российский лидер долгое время считался более дружелюбным по отношению к кандидату от республиканцев Дональду Трампу, но изменилась ли ситуация или Путин играет в игру?" – с недоумением вопрошала в эфире ведущая CNN.



"Знаете, я думаю, нужно обратить внимание на язык тела, на его улыбку, когда он делал эти комментарии. А также смех аудитории. Я думаю, они интерпретировали это именно так – по сути, троллинг. Владимир Путин никогда не упускает возможности поиздеваться, бросить тень на США и особенно на демократические процессы в нашей стране", – ответила корреспондент CNN Клэр Себастьян.



А сам Дональд Трамп сделал вид, что обиделся: "Он поддержал Камалу! Я был очень оскорблен этим. Интересно, почему он поддержал Камалу? Он шахматист. Должен ли я расстраиваться по этому поводу? Это, возможно, было сделано с улыбкой".



"Не хочется вас расстраивать, конечно, но это не Россия разрушает нашу веру в нашу страну. Это наше правительство говорит нам, что Трамп не может быть президентом, потому что Москва предпочитает Камалу. Мы сами наносим вред нашему государству. Это Россия покрывала деменцию Байдена четыре года? Это Россия организовала переворот, пока болезнь Джо не была раскрыта? Это Россия возвысила единственного демократа на земле, который заставил вас скучать по Байдену?" – заявил в этой связи американский журналист Грег Гатфилд.



Заявление российского лидера Владимира Путина о поддержке кандидата в президенты США Камалы Харрис свидетельствует о том, что Москве безразлично, кто станет главой Белого дома – такое мнение выразил отставной офицер американской армии Дэниел Дэвис в своем блоге на YouTube.



"Они таким образом намекают, что им все равно, кто будет президентом Соединенных Штатов, – полагает Дэвис. – Они не воспринимают нас всерьез, это ставит нас в неудобное положение".



Но пока в США идут споры вокруг загадки, которую им загадал российский Президент, рейтинги Камалы Харрис поползли вниз. Как сообщила в понедельник газета New York Times, ссылаясь на данные последнего общенационального опроса Times / Siena, этот "опрос показывает, что поддержка Харрис снизилась после эйфорического августа". Оказалось, что сейчас 48 процентов избирателей поддерживают Трампа, 47 процентов в поддержку Харрис. "Идут ноздря в ноздрю", – констатирует New York Times.



"Нет способа узнать, является ли опрос Times / Siena слишком благоприятным для г-на Трампа. Мы никогда не узнаем, являются ли опросы "правильными", пока не будут подсчитаны голоса. Но опрос, тем не менее, показывает, что у него есть значительные преимущества на этих выборах и их может быть достаточно, чтобы вывести его на первое место", – неожиданно признает New York Times, которую считают поддерживающей демократов.



"В опросе CBS, – пишет британская Guardian, – Харрис имела двузначное преимущество над Трампом, когда избирателям был задан вопрос о том, кто из них обладает достаточным психическим и когнитивным здоровьем, чтобы быть президентом, а 71% не понравились комментарии Трампа о вице-президенте, которые они посчитали оскорбительными. Однако экономика и инфляция оказались основными факторами в намерении избирателей поддержать Трампа, а не Харрис. Среди белых избирателей без высшего образования Трамп получил широкую поддержку за предоставление экономических возможностей для рабочего класса (53%-27%)".



Так что вовсе не шутки российского лидера и тем более не мифическое "вмешательство" России в "избирательный процесс" влияют на ход бурной предвыборной кампании в США. Ее предельно конфликтный характер обусловлен острыми противоречиями, которые раздирают американское общество, сокрушительным провалом попыток продолжать политику гегемонии над всем миром, проблемами с экономикой, которые становятся все более острыми. Источник - fondsk.ru

