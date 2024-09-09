|Шавкат и Саида Мирзиеева приняли премьера России
16:38 10.09.2024
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев и премьер-министр России Михаил Мишустин обсудили "дальнейшее расширение" узбекско-российского сотрудничества.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев 10 сентября принял делегацию во главе с премьер-министром России Михаилом Мишустиным, сообщила пресс-служба главы государства.
Российская делегация прибыла в Ташкент для участия в пятом заседании Совместной комиссии на уровне глав правительств Узбекистана и России.
В ходе переговоров были рассмотрены "вопросы дальнейшего расширения узбекско-российских отношений многопланового сотрудничества".
"Отмечена важность принятия скоординированных мер по сохранению динамики товарооборота, поддержке и ускорению проектов кооперации в промышленности, энергетическом комплексе, сельском хозяйстве, транспорте и других приоритетных отраслях экономики", - говорится в сообщении.
Глава Узбекистана также выступил за "наращивание практического взаимодействия на уровне регионов, продолжение интенсивного культурно-гуманитарного обмена, организацию эффективного сотрудничества в области миграции".
Как сообщает пресс-служба правительства РФ, затем прошла встреча Михаила Мишустина с помощником президента Узбекистана Саидой Мирзиеевой. На ней обсуждались "актуальные вопросы по ряду важных направлений двустороннего сотрудничества, включая экономику, культуру и образование, особое внимание было уделено сфере трудовой миграции", говорится в сообщении.