Экс-замминистра сельского хозяйства Узбекистана Тураев осужден на 6 лет, его дочь - на 5 лет. За подлог саженцев винограда

16:59 10.09.2024 Суд приговорил бывшего замминистра сельского хозяйства Алишера Тураева к 6 годам лишения свободы по обвинению в хищении и должностном подлоге по делу о поставке 1 млн саженцев винограда почти на 10 млрд сумов. Его дочь, работавшая в компании, получила 5 лет и 1 месяц колонии.



Мирзо-Улугбекский районный суд по уголовным делам Ташкента 5 сентября вынес приговор в отношении бывшего заместитель министра сельского хозяйства Узбекистана Алишера Тураева, его дочери Анаис Тураевой и бухгалтера Национального центра знаний и инноваций в сельском хозяйстве при Минсельхозе Мансура Кузибекова. "Газета.uz" изучила решение суда.



В сентябре 2021 года сообщалось, что тендер на поставку 1 миллиона саженцев винограда на 9,95 млрд сумов выиграла компания De Nova Agro, где учредителем указан сын замминистра сельского хозяйства, главы Национального центра знаний и инноваций в сельском хозяйстве (заказчик) Алишера Тураева. Директором компании на тот момент была его дочь Анаис Тураева.



Согласно материалам дела, Алишер Тураев сформировал состав тендерной комиссии из "верных ему людей" (они фигурируют в отдельном уголовном деле), которые подписали протокол собрания комиссии, хотя в действительности оно не проводилось.



Несмотря на конфликт интересов, бывший замминистра "добился победы в тендерных торгах компании De Nova Agro", учредителем которой был его сын Бекжон Тураев. 30 августа 2021 года с компанией был заключен договор на поставку 1 миллиона саженцев винограда методом in-vitro на 9,95 млрд сумов, говорится в документе.



В решении суда отмечается, что фактически эти саженцы не поставлялись центру, но было оформлено несколько фальшивых электронных счетов-фактур о получении продукции и перечислены деньги, которые "были расхищены".



Тураев, его дочь и бухгалтер центра также обвинены в фальсификации других официальных документов о приемке-передаче продукции. Сообщается, что они в 2023 году подделали несколько свидетельств о гибели 283,4 тысячи единиц рассады в теплицах из-за повреждения корней при пересадке, регулярного отключения электроэнергии, неисправности в системе полива, хотя растения не доставлялись и не погибали.



Затем, указывается в судебном решении, были подделаны свидетельства о переносе 562,8 тысячи штук рассады в Ташкентский областной центр агроуслуг, хотя они не доставлялись туда.



Кроме того, были необоснованно начислены 509,1 млн сумов якобы на уход за растения и зарплаты.



В суде Алишер Тураев заявил, что частично признает вину. По его словам, в 54-м пункте 15-го протокола по исполнению поручений президента, озвученных им в рамках визита в Ташкентскую область и на внеочередной сессии областного кенгаша, было предусмотрено выделение центру со стороны Агентства по регулированию алкогольного и табачного рынка и развитию виноделия 10 млрд сумов безвозмездно. Эти средства планировалось направить на выращивание до конца 2021 года 1 миллиона саженцев винограда в условиях in-vitro, чтобы создать и увеличить холодоустойчивые, урожайные, экспортоориентированные, бессемянные сорта винограда, свободные от различных болезней.



По его словам, он посоветовался с тогдашним министром сельского хозяйства Жамшидом Ходжаевым и представителями Администрации президента и направил в агентство 35 сортов винограда (в основном зарубежные сорта), из которых было выбрано 23.



Подсудимый сообщил, что направил письма в Sam Agro в Самарканде, Научно-исследовательский институт садоводства, виноградарства и виноделия имени Мирзаева и его филиал в Сурхандарье, а также в компанию De Nova Agro, где раньше сам был учредителем.



Алишер Тураев с саженцем винограда. Из выпуска телеканала "Узбекистан 24" от декабря 2020 года. Алишер Тураев с саженцем винограда. Из выпуска телеканала "Узбекистан 24" от декабря 2020 года.



Он утверждает, что все, кроме De Nova Agro сообщили, что не смогут подготовить саженцы 23 сортов винограда в полном объеме.



После этого он проконсультировался с центром о том, как потратить полученные деньги, и на тот момент министр сельского хозяйства Жамшид Ходжаев и неизвестные ему представители Администрации президента дали ему устное поручение объявить тендер на выращивание саженцев винограда, рассказал он.



Алишер Тураев сообщил, что спросил у юристов министерства о процедуре тендера. По его словам, он не знал, что могут возникнуть проблемы, если в конкурсе примет участие основанная им De Nova Agro. Он утверждает, что юристы министерства сказали ему, что компания может участвовать, если будут и другие претенденты.



Обвиняемый сообщил, что весь 1 миллион саженцев остался в De Nova Agro, поскольку на территории центра еще не были готовы теплицы и поле для их хранения. С компанией был заключен договор на хранение за 6 млн сумов в месяц.



В декабре 2022 года часть партии из 97 тысяч саженцев перенесли в теплицу Института хлопководства, однако из-за резкого похолодания 30 тысяч саженцев погибли. Чтобы не пропала остальная часть рассады, было решено вернуть ее обратно на хранение в De Nova Agro, рассказал он.



Алишер Тураев сообщил, что снова написал письмо министру Ходжаеву по ускорению строительства теплицы на площади 0,5 га, она была завершена в апреле 2023 года. С апреля до конца августа компания передала центру 700 тысяч саженцев, их количество посчитали сотрудники внутреннего аудита, заявил он.



Его заверили, что в теплице включат газ к ноябрю, однако этого не было сделано из-за отсутствия разрешения, а потом не были собраны документы для его получения. 16 ноября он получил приказ об увольнении, рассказал подсудимый.



Он не смог сообщить, какая сумма была переведена на счет De Nova Agro, а также озвучить обязательства компании и центра по контракту.



Подсудимый признал, что по соглашению было доставлено не 1 миллион саженцев, а только 700 тысяч высотой 5−25 см. По его словам, чтобы ухаживать за ними, были законно выделены средства для привлечения сезонных работников, покупки удобрений, защитных и других средств. По этому пункту он не считает себя виновным.



Он заявил, что готов доставить оставшиеся 300 тысяч саженцев и указал, что идет неверная интерпретация рассады и саженцев (две разные стадии молодости дерева, рассада относится к очень молодому дереву, за которым уже следует стадия саженца).



Как следует из решения суда, один из свидетелей заявил, что был знаком с Тураевым с 2018-2019 года. По его словам, в августе 2021 года ему позвонил Тураев и сказал, что ожидается тендер на поставку 1 миллиона саженцев винограда и он не хотел бы победы института садоводства, виноградарства и виноделия имени Мирзаева, поскольку тогда ему придется выплатить им 200 млн сумов.



Согласно показаниям свидетеля, подсудимый заявил ему, что это "вопрос жизни и смерти, речь идет об 1 млн долларов", и попросил помочь найти фирмы, работающие в этой сфере. Он дал ему контакты руководителя одной компании из Пскентского района.



Анаис Тураева в суде полностью опровергла вину. Она заявила, что соглашение подписывала директор De Nova Agro Стрелковских и ее отец Алишер Тураев, а не она. Кроме того, по ее словам, компания передала центру 700 тысяч саженцев винограда, еще 76 тысяч находились в теплице компании в Янгиюльскому районе, а остальная часть находилась в процессе производства, которое было приостановлено.



Подсудимая заявила, что временно возглавила компанию в качестве директора и передала центру 700 тысяч саженцев тремя партиями в разные месяцы. Она подчеркнула, что не считает себя виновной за гибель растений из-за холодов и отсутствия газа.



Бухгалтер Мансур Кузибеков заявил, что переводил средства на счет поставщика по поручению Тураева и не имел никакого интереса в этом процессе, поскольку не получал взамен никаких материальных средств.



По его словам, он был вынужден выполнять "незаконные поручения" руководителя, поскольку его могли уволить, а он является единственным кормильцем в семье и имеет кредит.



Он также сообщил, что не читал тендерную документацию, поскольку она была на русском языке. Кузибеков указал, что свидетельство о приемке продукции было подписано без предварительного подсчета.



При этом он указал, что продукция и товары покупались в соответствии с законом "О государственных закупках", а De Nova Agro выиграла тендер благодаря низкой цене.



Суд признал Алишера Тураева виновным по пункту "а" части 3 статьи 167 (хищение путем присвоения или растраты в особо крупном размере) и пункту "а" части 2 статьи 209 (должностной подлог, совершенный повторно) Уголовного кодекса и приговорил его к 6 годам лишения свободы с лишением права руководящих и материально-ответственных должностях в госорганизациях.



Мансур Кузибеков получил 5 лет и 6 месяцев лишения свободы по аналогичным статьям.



Анаис Тураев получила 5 лет и 1 месяц лишения свободы по пункту "а" части 3 статьи 167 и пункту "а" части 2 статьи 209 через статью 28 УК (соучастие в должностном подлоге). Исполнение наказания отсрочено до 8 июля 2027 года - до того, как ее сыну, появившемуся на свет в июле текущего года, не исполнится трех лет. Источник - gazeta.uz

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