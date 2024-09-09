 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 10.09.2024
16:59  Экс-замминистра сельского хозяйства Узбекистана Тураев осужден на 6 лет, его дочь - на 5 лет. За подлог саженцев винограда
16:38  Шавкат и Саида Мирзиеева приняли премьера России
16:29  Выборы в США: безумные конспирологи ищут "русский след", - В.Малышев
16:23  Росчиновники успешно "освоили" бюджет новых самолетов, но... ничего не взлетело и никто не наказан
15:46  Дорогие гигабайты. Стоит ли таджикистанцам ожидать снижения стоимости Интернета?
15:41  Сергей Савчук: Доллар или бомбы: США готовят планете ультиматум
15:36  Арабские, тюркские, европейские: как менялась мода на имена в Казахстане

15:30  Times of India: Россия, Индия и Китай договорились о строительстве АЭС на Луне
15:27  В РФ назвали поддержку VPN-сервисов Штатами вмешательством в дела страны
15:20  В.Прохватилов: Американские фондовые рынки упали и не в силах подняться с колен
11:36  Марио Драги: Евросоюз вполне реально может прекратить свое существование
11:05  Выявила проверка. Почти 400 сотрудников трех министерств Узбекистана оказались учредителями компаний
10:37  Росстат: Рождаемость в России рухнула до показателей постдефолтного 1999 года
09:54  Катастрофа приближается: в Центральной Азии создается антироссийский санитарный кордон, - Айнур Курманов
08:32  Американская мечта: возрождение промышленной гегемонии США провалилось, - Дм.Мигунов
08:24  Премьеры измерили обороты. Главы правительств России и Узбекистана встретились в Ташкенте, - Къ
08:10  Токаев присвоил геройское звание "Халык кахарманы" экс-руководителю КНБ генералу Сату Токпакбаеву
08:03  Фонтан в Астане и миллиард: за что задержали начальника департамента культуры горакимата Болата Мажагулова
06:21  В Якутии на месторождении Эбелях нашли алмаз ювелирного качества весом 262,5 карата
03:26  Американские выборы решат, быть ли мировой войне, - В.Можегов
03:13  Европа довела демократию до предела? - Владимир Корнилов
03:07  В Алматинской области возросло число заразившихся сибирской язвой
01:16  Израиль усиливает давление на Тегеран, что может привести к дальнейшей дестабилизации Ближнего Востока
01:14  Дмитрий Орехов: Америка повторяет путь Карфагена
01:12  Марек Галась: Европа уже почти убила себя санкциями. И все никак не уймется
01:00  Казахстан заполонили фейковые "новые" банкноты. Нацбанк разъясняет
00:12  Тимофей Бордачев: Поворот России на Восток прошел точку невозврата
Понедельник, 09.09.2024
22:19  Детский омбудсмен РФ Львова-Белова оставила мужа - попа РПЦ Когельмана и с 9 детьми ушла к православному олигарху К.Малофееву
22:09  Россия предложила Узбекистану производить полимеры и гражданские БПЛА
21:11  ВС РФ наступают в обход Угледара к Богоявленке
19:30  Казахстан получил от Moody's самый высокий кредитный рейтинг в своей истории - Baa1
18:58  Задержан и помещен в СИЗО... начальник Алматинского СИЗО Какимжанов
16:58  Алимхан Есенгельдиев освобожден от должности посла Казахстана в Афганистане
15:02  США и Израиль: союз серийных убийц, - Сергей Кожемякин
14:40  Узбекистанец Отабек Умаров избран вице-президентом Олимпийского совета Азии по ЦентрАзии
14:33  Игорь Кармазин: Перетягивание Кабула: страны Центральной Азии налаживают связи с "Талибаном"
14:24  Крутой вираж президента Вучича: Rafale летит в Сербию, МиГ-29 из Сербии на Украину? - Сергей Ищенко
14:23  Впереди биологическая война? США активными темпами развивают систему биозащиты, - Владимир Овчинский
14:19  Заповедники KZ. Как под видом развития туризма в нацпарках строят усадьбы для VIP-персон
14:16  Вышла новая книга А.В.Белякова "Касимовский царь и сибирский мирза на рубеже XVI–XVII веков"
12:24  Одоление ига. Перестройка - это грандиозный проект по уничтожению советского государства, - Александр Проханов
12:17  Петр Бологов: Годы великого бедствия. Как казахи пережили последнюю кочевую империю (история)
12:08  Что узнает школьник из утвержденного Министерством образования Узбекистана учебника истории для 5-го класса?
11:37  "Русагро" сбежал от России на Кипр и отказывается возвращаться
10:42  Олимпийский огонь погас. Франция возвращается к своему политическому кошмару, - С.Алексеев
10:00  Донбасс-фронт. Тяжелые бои по всей ЛБС
09:12  Страх пролета. Штабы Камалы Харрис и Дональда Трампа готовят своих кандидатов к дебатам, - Къ
08:06  В Казахстане улучшают правила борьбы с работорговлей
07:09  Игры разума. Национальная идея и государственная идеология, - Н.Байрамова
05:01  В Казахстане создали госкомпанию, которая будет ликвидировать разливы нефти - АО "Тениз жасагы"
01:04  Токаев открыл в Астане 5-е Всемирные игры кочевников
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Узбекистан   | 
Экс-замминистра сельского хозяйства Узбекистана Тураев осужден на 6 лет, его дочь - на 5 лет. За подлог саженцев винограда
16:59 10.09.2024

Суд приговорил бывшего замминистра сельского хозяйства Алишера Тураева к 6 годам лишения свободы по обвинению в хищении и должностном подлоге по делу о поставке 1 млн саженцев винограда почти на 10 млрд сумов. Его дочь, работавшая в компании, получила 5 лет и 1 месяц колонии.

Мирзо-Улугбекский районный суд по уголовным делам Ташкента 5 сентября вынес приговор в отношении бывшего заместитель министра сельского хозяйства Узбекистана Алишера Тураева, его дочери Анаис Тураевой и бухгалтера Национального центра знаний и инноваций в сельском хозяйстве при Минсельхозе Мансура Кузибекова. "Газета.uz" изучила решение суда.

В сентябре 2021 года сообщалось, что тендер на поставку 1 миллиона саженцев винограда на 9,95 млрд сумов выиграла компания De Nova Agro, где учредителем указан сын замминистра сельского хозяйства, главы Национального центра знаний и инноваций в сельском хозяйстве (заказчик) Алишера Тураева. Директором компании на тот момент была его дочь Анаис Тураева.

Согласно материалам дела, Алишер Тураев сформировал состав тендерной комиссии из "верных ему людей" (они фигурируют в отдельном уголовном деле), которые подписали протокол собрания комиссии, хотя в действительности оно не проводилось.

Несмотря на конфликт интересов, бывший замминистра "добился победы в тендерных торгах компании De Nova Agro", учредителем которой был его сын Бекжон Тураев. 30 августа 2021 года с компанией был заключен договор на поставку 1 миллиона саженцев винограда методом in-vitro на 9,95 млрд сумов, говорится в документе.

В решении суда отмечается, что фактически эти саженцы не поставлялись центру, но было оформлено несколько фальшивых электронных счетов-фактур о получении продукции и перечислены деньги, которые "были расхищены".

Тураев, его дочь и бухгалтер центра также обвинены в фальсификации других официальных документов о приемке-передаче продукции. Сообщается, что они в 2023 году подделали несколько свидетельств о гибели 283,4 тысячи единиц рассады в теплицах из-за повреждения корней при пересадке, регулярного отключения электроэнергии, неисправности в системе полива, хотя растения не доставлялись и не погибали.

Затем, указывается в судебном решении, были подделаны свидетельства о переносе 562,8 тысячи штук рассады в Ташкентский областной центр агроуслуг, хотя они не доставлялись туда.

Кроме того, были необоснованно начислены 509,1 млн сумов якобы на уход за растения и зарплаты.

В суде Алишер Тураев заявил, что частично признает вину. По его словам, в 54-м пункте 15-го протокола по исполнению поручений президента, озвученных им в рамках визита в Ташкентскую область и на внеочередной сессии областного кенгаша, было предусмотрено выделение центру со стороны Агентства по регулированию алкогольного и табачного рынка и развитию виноделия 10 млрд сумов безвозмездно. Эти средства планировалось направить на выращивание до конца 2021 года 1 миллиона саженцев винограда в условиях in-vitro, чтобы создать и увеличить холодоустойчивые, урожайные, экспортоориентированные, бессемянные сорта винограда, свободные от различных болезней.

По его словам, он посоветовался с тогдашним министром сельского хозяйства Жамшидом Ходжаевым и представителями Администрации президента и направил в агентство 35 сортов винограда (в основном зарубежные сорта), из которых было выбрано 23.

Подсудимый сообщил, что направил письма в Sam Agro в Самарканде, Научно-исследовательский институт садоводства, виноградарства и виноделия имени Мирзаева и его филиал в Сурхандарье, а также в компанию De Nova Agro, где раньше сам был учредителем.

Алишер Тураев с саженцем винограда. Из выпуска телеканала "Узбекистан 24" от декабря 2020 года. Алишер Тураев с саженцем винограда. Из выпуска телеканала "Узбекистан 24" от декабря 2020 года.

Он утверждает, что все, кроме De Nova Agro сообщили, что не смогут подготовить саженцы 23 сортов винограда в полном объеме.

После этого он проконсультировался с центром о том, как потратить полученные деньги, и на тот момент министр сельского хозяйства Жамшид Ходжаев и неизвестные ему представители Администрации президента дали ему устное поручение объявить тендер на выращивание саженцев винограда, рассказал он.

Алишер Тураев сообщил, что спросил у юристов министерства о процедуре тендера. По его словам, он не знал, что могут возникнуть проблемы, если в конкурсе примет участие основанная им De Nova Agro. Он утверждает, что юристы министерства сказали ему, что компания может участвовать, если будут и другие претенденты.

Обвиняемый сообщил, что весь 1 миллион саженцев остался в De Nova Agro, поскольку на территории центра еще не были готовы теплицы и поле для их хранения. С компанией был заключен договор на хранение за 6 млн сумов в месяц.

В декабре 2022 года часть партии из 97 тысяч саженцев перенесли в теплицу Института хлопководства, однако из-за резкого похолодания 30 тысяч саженцев погибли. Чтобы не пропала остальная часть рассады, было решено вернуть ее обратно на хранение в De Nova Agro, рассказал он.

Алишер Тураев сообщил, что снова написал письмо министру Ходжаеву по ускорению строительства теплицы на площади 0,5 га, она была завершена в апреле 2023 года. С апреля до конца августа компания передала центру 700 тысяч саженцев, их количество посчитали сотрудники внутреннего аудита, заявил он.

Его заверили, что в теплице включат газ к ноябрю, однако этого не было сделано из-за отсутствия разрешения, а потом не были собраны документы для его получения. 16 ноября он получил приказ об увольнении, рассказал подсудимый.

Он не смог сообщить, какая сумма была переведена на счет De Nova Agro, а также озвучить обязательства компании и центра по контракту.

Подсудимый признал, что по соглашению было доставлено не 1 миллион саженцев, а только 700 тысяч высотой 5−25 см. По его словам, чтобы ухаживать за ними, были законно выделены средства для привлечения сезонных работников, покупки удобрений, защитных и других средств. По этому пункту он не считает себя виновным.

Он заявил, что готов доставить оставшиеся 300 тысяч саженцев и указал, что идет неверная интерпретация рассады и саженцев (две разные стадии молодости дерева, рассада относится к очень молодому дереву, за которым уже следует стадия саженца).

Как следует из решения суда, один из свидетелей заявил, что был знаком с Тураевым с 2018-2019 года. По его словам, в августе 2021 года ему позвонил Тураев и сказал, что ожидается тендер на поставку 1 миллиона саженцев винограда и он не хотел бы победы института садоводства, виноградарства и виноделия имени Мирзаева, поскольку тогда ему придется выплатить им 200 млн сумов.

Согласно показаниям свидетеля, подсудимый заявил ему, что это "вопрос жизни и смерти, речь идет об 1 млн долларов", и попросил помочь найти фирмы, работающие в этой сфере. Он дал ему контакты руководителя одной компании из Пскентского района.

Анаис Тураева в суде полностью опровергла вину. Она заявила, что соглашение подписывала директор De Nova Agro Стрелковских и ее отец Алишер Тураев, а не она. Кроме того, по ее словам, компания передала центру 700 тысяч саженцев винограда, еще 76 тысяч находились в теплице компании в Янгиюльскому районе, а остальная часть находилась в процессе производства, которое было приостановлено.

Подсудимая заявила, что временно возглавила компанию в качестве директора и передала центру 700 тысяч саженцев тремя партиями в разные месяцы. Она подчеркнула, что не считает себя виновной за гибель растений из-за холодов и отсутствия газа.

Бухгалтер Мансур Кузибеков заявил, что переводил средства на счет поставщика по поручению Тураева и не имел никакого интереса в этом процессе, поскольку не получал взамен никаких материальных средств.

По его словам, он был вынужден выполнять "незаконные поручения" руководителя, поскольку его могли уволить, а он является единственным кормильцем в семье и имеет кредит.

Он также сообщил, что не читал тендерную документацию, поскольку она была на русском языке. Кузибеков указал, что свидетельство о приемке продукции было подписано без предварительного подсчета.

При этом он указал, что продукция и товары покупались в соответствии с законом "О государственных закупках", а De Nova Agro выиграла тендер благодаря низкой цене.

Суд признал Алишера Тураева виновным по пункту "а" части 3 статьи 167 (хищение путем присвоения или растраты в особо крупном размере) и пункту "а" части 2 статьи 209 (должностной подлог, совершенный повторно) Уголовного кодекса и приговорил его к 6 годам лишения свободы с лишением права руководящих и материально-ответственных должностях в госорганизациях.

Мансур Кузибеков получил 5 лет и 6 месяцев лишения свободы по аналогичным статьям.

Анаис Тураев получила 5 лет и 1 месяц лишения свободы по пункту "а" части 3 статьи 167 и пункту "а" части 2 статьи 209 через статью 28 УК (соучастие в должностном подлоге). Исполнение наказания отсрочено до 8 июля 2027 года - до того, как ее сыну, появившемуся на свет в июле текущего года, не исполнится трех лет.

Источник - gazeta.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1725976740


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенаторы обсудили подготовку к референдуму по строительству АЭС
- Народный штаб за строительство АЭС выехал в Туркестанскую область
- Расследование причин отравления детей в селе Бесшокы Мангистауской области – на контроле Правительства
- О "диктатуре "Токаева
- Кадровые перестановки
- Казахстан получил самый высокий рейтинг в своей истории по шкале международного рейтингового агентства Moody's - Baa1 с прогнозом "Стабильный"
- Глава МИД Казахстана принял Генерального директора ИОПБ
- Рабочий график главы государства
- Подведены итоги Национального конкурса "Мерейлі отбасы"
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  