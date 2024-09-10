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Пентагон и НОАК договариваются, как избежать войны, - В.Скосырев
20:28 10.09.2024

10.09.2024

В Вашингтоне и Пекине намерены стабилизировать американо-китайские отношения
Владимир Скосырев

У Янань, командующий южной зоны Народно-освободительной армии Китая (НОАК), и адмирал Сэмюэль Папаро, командующий Вооруженными силами США в Индо-Тихоокеанском регионе, провели видеоконференцию. О чем конкретно говорили, китайская сторона не раскрыла. Но пояснила, что в принципе решение о возобновлении контактов военачальников двух держав было достигнуто во время встречи председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джозефа Байдена в Сан-Франциско в ноябре 2023 года. Газета South China Morning Post, издающаяся в Гонконге, пишет, что это была первая беседа командующих обеих стран после посещения Тайваня экс-спикером Палаты представителей США Нэнси Пелоси в 2022-м. Папаро призвал китайцев отказаться от опасной тактики в Южно-Китайском море (ЮКМ) и за его пределами.

На практике смысл этого обращения Папаро состоит в том, что военно-морским и военно-воздушным силам двух стран необходимо избежать столкновений по недоразумению в горячих точках, таких как ЮКМ и Тайвань. В зону ответственности Индо-Тихоокеанского командования США входят ЮКМ и Тайваньский пролив. Американский адмирал в разговоре с китайским коллегой употреблял отнюдь не дипломатические термины. Он подчеркнул, что китайский флот и ВВС психологически давят на своих оппонентов, запугивают их. А это может привести к эскалации конфликта.

Впрочем, диалог военных был прерван не только из-за рискованного демарша Пелоси. Как напоминает агентство Reuters, США нанесли урон коммуникациям между военными ведомствами обеих сторон, когда в 2023 году сбили китайский воздушный шар над своей территорией. Американская администрация полагала, что этот шар оснащен инструментами шпионской слежки. Чередуя жесткие фразы с увещеваниями, Папаро постарался не напоминать об этих точках раздора. Он говорил, что китайские военно-морские и военно-воздушные силы в ЮКМ и в Тайваньском проливе прибегают к запугиванию оппонентов. А это может привести к эскалации конфликта. В целом американский адмирал оценил разговор как проходивший в уважительном и позитивном тоне.

Согласие на проведение видеоконференции военачальников было достигнуто в августе, когда Джейк Салливан, помощник президента США по национальной безопасности, встретился в Пекине со своим китайским коллегой. На деле противостояние между вооруженными силами США и Китая не столь жесткое, как его подают западная пресса и китайские социальные сети. В настоящее время китайские и американские войсковые подразделения принимают участие в крупных военных учениях в Бразилии. Организатором этих маневров стали бразильские вооруженные силы. Это знаковое событие. Ведь китайские и американские солдаты не проводили совместных тренировок с 2016 года. Тогда китайские подразделения участвовали в маневрах Rimpac, или "Круг Тихого океана", которыми руководило Индо-Тихоокеанское командование США.

Существовали и другие формы взаимодействия между вооруженными силами США и Китая. Все их положили под сукно после того, как Пелоси побывала на Тайване.

Николас Бернс, посол США в Китае, сказал в интервью изданию The Foreign Policy: "Я, конечно, тревожусь о том, как бы между вооруженными силами наших стран не произошел непреднамеренный конфликт, инцидент, как, например, столкновение кораблей или самолетов". США стремятся наладить непрерывный контакт между военачальниками двух стран. Ради этого они направляют своих представителей на форум по проблемам безопасности, который откроется в Пекине на этой неделе.

Тем не менее, как отмечает Василий Кашин, старший научный сотрудник Высшей школы экономики, в книге "Китайская Народная Республика", изданной в 2024 году, расходы на оборону в Китае возрастают, причем повышается активность НОАК в конфликтных зонах, Китай быстро наращивает стратегические ядерные силы. Отсюда можно сделать вывод, что, хотя Пекин стремится стабилизировать отношения с США и не допустить сползания к войне, он держит порох наготове.

В беседе с "НГ" Александр Лукин, научный руководитель Института Китая и современной Азии РАН, сказал: "Чем бы ни закончились в ноябре выборы в США, ни демократы, ни республиканцы не будут вести дело к военному конфликту. Очевидно, и контакты между американскими и китайскими военными будут продолжаться".

Источник - НГ
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