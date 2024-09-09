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Ключевые спонсоры МОК отказываются от сотрудничества
20:35 10.09.2024

Международный олимпийский комитет (МОК) лишился одного из ключевых и старейших спонсоров. Японская компания Panasonic, сотрудничавшая с олимпийским движением на протяжении почти 40 лет, объявила о том, что не станет продлевать соглашение с МОК, которое истекает в конце года. Сама по себе потеря даже такого крупного спонсора была бы некритичной, если бы на выход не выстроились и другие топовые партнеры структуры. Среди них еще два японских конгломерата - Toyota и Bridgestone. Также о пересмотре формата сотрудничества с МОК думают Atos и Intel. Иными словами, МОК в обозримом будущем может лишиться трети всех участников программы TOP, объединяющей ключевых спонсоров олимпийского движения и приносящей ему более $2,3 млрд за четырехлетний цикл. Это второй по значимости после продажи прав на телетрансляции источник доходов головной спортивной структуры.

Международный олимпийский комитет рискует столкнуться со значительным снижением доходов. Во вторник компания Panasonic сообщила о расторжении спонсорского контракта с МОК уже в конце этого года. В заявлении корпорации отмечается, что она стала спонсором МОК еще 37 лет назад. В 2014 году она распространила сотрудничество и на Паралимпийские игры, но теперь должна "после интенсивных обсуждений с МОК" все же "пересмотреть дальнейшие пути развития спонсорства".

В компании не пояснили, почему именно решили отказаться от контракта. Впрочем, источники агентства AP говорят о "несогласии с тем, как расходуются средства компании".

При этом незадолго до старта состоявшейся летом парижской Олимпиады один из топ-менеджеров Panasonic Так Косуги в интервью официальному сайту МОК уверял, что компания, как и раньше, "привержена" сотрудничеству с олимпийским движением. Тем не менее вскоре по завершении парижских Олимпиады и Паралимпиады последовало сообщение о "разводе".

В МОК на решение Panasonic отреагировали сдержанно. В заявлении президента Томаса Баха говорится о том, что комитет "понимает и полностью уважает стремление Panasonic Group улучшить свою стратегию", а партнерство закачивается "на уважительной и дружеской ноте".

Сухой тон заявления Томаса Баха, из слов которого можно было бы заключить, что МОК не так уж пострадает от потери Panasoniс, не должен вводить в заблуждение. Уход одного, пусть и старинного, партнера сам по себе не является трагедией. В программу TOP, объединяющую глобальных спонсоров МОК, помимо японского концерна входит еще 14 международных компаний. Panasoniс в рамках контракта (он давал ему права использования олимпийской символики в своей рекламе) отвечал за предоставление аудио- и видеооборудования для проведения Игр. В этом смысле заменить компанию на кого-то еще на первый взгляд совсем нетрудно. Однако проблемы МОК, которые выявил отказ Panasoniс от сотрудничества, несколько глубже.

По сообщению AP, о выходе из программы TOP подумывают еще два ее японских участника - Toyota и Bridgestone.

Ни одна из компаний на данный момент выхода из программы TOP не подтвердила, но и не опровергла. В Bridgestone отметили, что "никакого решения не принято". В Toyota напомнили, что работают с МОК с 2015 года, и сообщили, что "им больше нечего сказать".

Между тем еще в мае этого года издание Sports Bussines Journal (SBJ) сообщало о том, что все три вышеупомянутых японских концерна намерены прекратить сотрудничество с МОК. Якобы они недовольны тем, что предыдущие - токийские - летние Олимпийские игры были перенесены из-за пандемии коронавируса с 2020 на 2021 год, и тем, что они в итоге прошли де-факто без зрителей, что вызвало снижение отдачи от рекламы.

Примечательно, что, по сведениям того же SBJ, отнюдь не только японские корпорации рассматривают возможность порвать с олимпийским движением.

В качестве вероятных претендентов на выход из числа участников программы TOP называются французская IT-компания Atos и американский гигант в сфере производства чипов Intel. C учетом трех японских компаний МОК может лишиться сразу пяти, то есть трети, топовых партнеров. За последнее десятилетие МОК лишь трижды сталкивался с уходом ключевого спонсора - в свое время программу TOP покидали Dow (ранее Dow Chemical), GE и McDonald’s.

Финансовые параметры сотрудничества той или иной компании из участников списка TOP с МОК никогда официально не назывались. Она была запущена в 1985 году и в первом цикле, по подсчетам SBJ, принесла МОК $96 млн. Впоследствии цена за место в числе топовых спонсоров неизменно росла. В цикле 1997–2000 годов программа TOP принесла МОК уже более $500 млн, в цикле 2013–2016 годов - более $1 млрд. За цикл 2017–2021 годов, как известно из отчетности самого МОК, программа TOP сгенерировала уже более $2,3 млрд.

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Цифр, касающихся текущего цикла (2021–2024 годов), пока нет. Но из промежуточной отчетности МОК следует, что за первую его половину программа TOP принесла $1,5 млрд. Нетрудно предположить, что итоговая сумма составит около $3 млрд, а это более 30% дохода, генерируемого МОК за цикл. Отметим, что за минувший олимпийский цикл доходы МОК составили около $7,6 млрд. Чуть более 60% из них принесла реализация прав на телетрансляции. Поступления от программы TOP на втором месте по объему.

Александр Петров

Источник - Коммерсант
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