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Наводчиком укро-дронов на Москву оказался мигрант из ЦА
20:43 10.09.2024

НАВОДЧИКОМ ВСУ ОКАЗАЛСЯ МИГРАНТ ИЗ СРЕДНЕЙ АЗИИ. ПО ЕГО ФОТО ДРОНЫ АТАКОВАЛИ МОСКВУ
Полицейские задержали мигранта из Узбекистана, который оказался наводчиком ВСУ. В его телефоне были найдены фотографии столичных военкоматов.

Как сообщает источник Царьграда в правоохранительных органах, мигрант-наводчик приехал в Москву недавно. Родом он из Узбекистана. В Сети он познакомился с мигрантом из Таджикистан, который и предложил ему работу по фотографированию объектов в столице. В мессенджере наводчик писал под выдуманным именем.

За фотографии из Москвы наводчику платили деньги. Через несколько часов после того как мигрант скинул фото своим кураторам, украинские дроны самолетного типа "Лютый" попытались атаковать Москву. К четырем утра наша ПВО сбила 11 штук в четырех городских округах. В том числе Люберецком.

Против наводчика возбуждены уголовные дела по статьям "Организация деятельности террористической организации" и "Содействие террористической деятельности". Источник Царьграда в правоохранительных органах сообщает, что куратор наводчика – человек, разделяющий взгляды радикального ислама. Он находится в Сирии и принадлежит к террористической группировке "Хайят Тахрир аш-Шам"*

* "Хайят Тахрир аш-Шам" - террористическая группировка, деятельность которой на территории России запрещена.

Источник - Царьград
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