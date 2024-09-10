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Шойгу доверили еще разок помиротворить. Теперь в Питере на саммите БРИКС
21:03 10.09.2024

10.09.2024,

Сергей Шойгу снова мирен и снова позитивен
В Санкт-Петербурге обсудили инициативы по Украине
В Санкт-Петербурге 10 сентября началась трехдневная встреча представителей стран БРИКС, курирующих вопросы национальной безопасности. Как отметил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу, на ней будут обсуждаться перспективы мирного урегулирования российско-украинского конфликта. Одним из участников встречи стал советник премьера Индии по национальной безопасности Аджит Довал, который, по сообщениям индийских СМИ, отправился в РФ с конкретной целью - представить на суд коллег новые мирные инициативы по Украине. Тем самым Индия пополнила ряды стран, предлагающих свои пути урегулирования конфликта, таких как Китай, Бразилия и ЮАР. Об урегулировании внезапно задумался и канцлер ФРГ Олаф Шольц, который, по данным итальянской газеты La Repubblica, занялся разработкой собственного мирного плана.

Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу заранее предупредил, что на встрече представителей стран БРИКС, курирующих вопросы национальной безопасности, будут обсуждаться перспективы мирного урегулирования российско-украинского конфликта
Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу заранее предупредил, что на встрече представителей стран БРИКС, курирующих вопросы национальной безопасности, будут обсуждаться перспективы мирного урегулирования российско-украинского конфликта

Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу заранее предупредил, что на встрече представителей стран БРИКС, курирующих вопросы национальной безопасности, будут обсуждаться перспективы мирного урегулирования российско-украинского конфликта

На встрече представителей стран БРИКС, курирующих вопросы безопасности, одной из тем дискуссий станет украинский кризис. По словам секретаря Совбеза РФ Сергея Шойгу, запланировано обсуждение тех "инициатив, которые страны выдвигают в части Украины". Он подчеркнул, что существует целый ряд мирных планов, включая африканское и китайско-бразильское предложения, однако Москва считает основой для возможных будущих договоренностей соглашение, разрабатывавшееся весной 2022 года в Стамбуле. "Я думаю, что это тема будет одной из основных",- сказал господин Шойгу.

До дискуссий в Санкт-Петербурге в Пекин к председателю КНР Си Цзиньпину приезжал президент ЮАР Сирил Рамафоса. И хотя он и сам некогда выдвигал мирный план по Украине, во время визита в Пекин господин Рамафоса в итоге поддержал китайскую инициативу. К тому моменту она, правда, успела стать китайско-бразильской, поскольку президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, также пытавшийся выдвинуть свои предложения, несколько месяцев назад счел возможным присоединиться к инициативе председателя Си. В итоге к моменту заседания представителей стран БРИКС, посвященному вопросам безопасности, трое из пяти первоначальных членов объединения уже унифицировали свои позиции. Кстати, Китай на встрече в Санкт-Петербурге представлял глава МИД КНР Ван И.

Особняком оставалась Индия, которая за последние два года не только подчеркнуто заявляла о нейтралитете, как, впрочем, и Бразилия с Китаем, но и старалась держаться на расстоянии от конкретных миротворческих инициатив.

Однако после того, как премьер Нарендра Моди побывал в июле в Москве, а в августе в Киеве, в Дели, похоже, решили присмотреться к роли миротворца.

Особенно активно об Индии в этом качестве заговорили после встречи господина Моди с президентом Украины Владимиром Зеленским, предложившим коллеге организовать в своей стране площадку для второго "саммита мира", на котором, по его словам, могла бы оказаться и российская делегация.

Накануне нынешней встречи в Санкт-Петербурге издание India Today сообщило, что советник премьера Индии Аджит Довал во время визита в Россию поставил перед собой конкретную цель - предметно обсудить мирные усилия по Украине. Отмечалось, что ради этого господин Довал был намерен встретиться и с главой РФ Владимиром Путиным.

Примечательно, что в последнее время о путях урегулирования украинского кризиса задумываются не только на Глобальном Юге. Как сообщила итальянская газета La Repubblica, разработкой собственного плана мирного урегулирования внезапно занялся канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Издание не привело существенных подробностей об инициативе главы правительства Германии, которая занимает второе место после США по объемам помощи Украине, но заверило, что идея заключается в побуждении сторон конфликта сесть за стол переговоров, а также предполагает некие территориальные уступки со стороны Киева. В материале указывается, что господин Шольц решил попытаться войти в историю как "канцлер мира" после неудач своей партии - СДПГ - на региональных выборах в Тюрингии и Саксонии.

Олаф Шольц разработку мирного плана не подтверждал, но на днях заявил: "Настал момент, когда необходимо обсуждать, как мы можем быстрее выйти из этой военной ситуации и прийти к миру". Он также выступил за участие России во втором "саммите мира".

Президент Украины лично призвал НАТО быть активнее и смелее в конфликте
В сентябре пообещал возобновить свою "мирную миссию" и премьер Венгрии Виктор Орбан, который в июле побывал в Киеве, Москве, Пекине и Вашингтоне, продвигая идею немедленного прекращения огня, нашедшую полное одобрение разве что в китайской столице.

Проблема в том, что все мирные планы, включая официально не подтвержденную инициативу Олафа Шольца, так или иначе подразумевают немедленное прекращение огня вдоль всей линии соприкосновения. Но, как следует из слов представителей РФ, останавливать боевые действия, имея на своей международно признанной территории украинские войска, в Москве не готовы. В преддверии встречи по безопасности в Санкт-Петербурге Сергей Шойгу заявил, что Россия не пойдет на переговоры, пока российские военные "не выкинут" ВСУ из Курской области. О том же недавно говорил и Владимир Путин.

Алексей Забродин

Источник - коммерсант
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1725991380


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