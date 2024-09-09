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Узбекистанка Дурдона Абдуджабборова завоевала бронзовую медаль на ЧМ по сумо
21:31 10.09.2024

Узбекистан впервые завоевал медаль на ЧМ по сумо

Дурдона Абдуджабборова завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира по сумо. Это стало первым достижением для Узбекистана в этом виде спорта на международной арене. В турнире приняли участие около 200 спортсменов из 33 стран.



Узбекистанская спортсменка Дурдона Абдуджабборова завоевала бронзовую медаль на 25-м чемпионате мира по сумо, сообщило ИА "Дуне". Это стало первым достижением Узбекистана в этом виде спорта на международной арене, отмечается в сообщении.

Чемпионат мира прошел 7−8 сентября в польском Кротошине. В турнире приняли участие около 200 спортсменов из 33 стран. Команду Узбекистана представляли Абдукодир Усмонов (до 80 кг), Махмуджон Максудов (до 115 кг), Фаридахон Тулашова (до 73 кг) и Дурдона Абдуджабборова (абсолютный вес).

В своей категории Абдуджабборова одержала две победы и потерпела два поражения в поединках с соперницами из Эстонии, Польши и Украины, что позволило ей занять третье место. Она разделила его с японской спортсменкой Айри Хисано. Серебряную медаль завоевала Катрин Фрилсет из Норвегии, а чемпионского титула удостоилась Ирина Пасечник из Украины.

Напомним, Минюст зарегистрировал Федерацию сумо Узбекистана 12 октября 2023 года.

Источник - Газета.uz
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