Узбекистанка Дурдона Абдуджабборова завоевала бронзовую медаль на ЧМ по сумо

21:31 10.09.2024

Узбекистан впервые завоевал медаль на ЧМ по сумо



Дурдона Абдуджабборова завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира по сумо. Это стало первым достижением для Узбекистана в этом виде спорта на международной арене. В турнире приняли участие около 200 спортсменов из 33 стран.



