|Тайфун "Яги" унес 127 жизней во Вьетнаме + 54 пропали без вести
21:34 10.09.2024
Елизавета Афанасьева
Еще 54 человека числятся пропавшими без вести
Число жертв тайфуна "Яги" возросло до 127 в северном Вьетнаме. Об этом сообщило вьетнамское государственное новостное агентство VNA.
Отмечается, что еще 54 человека числятся пропавшими без вести. Кроме того, 764 пострадавших получили травмы различной тяжести.
Ранее стало известно о том, что российские туристы оказались
заблокированы в аэропорту "Мэйлань" из-за тайфуна "Яги". Отмечается, что территория аэропорта затоплена и завалена разрушенными конструкциями.