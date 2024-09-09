Тайфун "Яги" унес 127 жизней во Вьетнаме + 54 пропали без вести

21:34 10.09.2024

Елизавета Афанасьева



Еще 54 человека числятся пропавшими без вести

Число жертв тайфуна "Яги" возросло до 127 в северном Вьетнаме. Об этом сообщило вьетнамское государственное новостное агентство VNA.



Отмечается, что еще 54 человека числятся пропавшими без вести. Кроме того, 764 пострадавших получили травмы различной тяжести.



Ранее стало известно о том, что российские туристы оказались

заблокированы в аэропорту "Мэйлань" из-за тайфуна "Яги". Отмечается, что территория аэропорта затоплена и завалена разрушенными конструкциями.