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Почему стартапы выбирают криптовалюту для финансирования своих проектовПочему стартапы выбирают криптовалюту для финансирования своих проектов
21:48 10.09.2024

Современный бизнес требует внедрения инновационных технологий. И можно заметить, что курс биткоина к доллару не стоит на месте. Поэтому несколько лет назад было принято решение о внедрении возможности проведения расчетов в крипте. Более того, финансирование своих проектов в различных видах крипты выбирают и стартапы. Этому есть множество объяснений.

Защита от инфляции

Мировые экономические процессы приводят к инфляции. Даже сильные валюты мира ежегодно теряют в цене. Например, годовая инфляция доллара составляет около 4%. И некоторые глобальные взаимодействия стран могут сильно повлиять на этот показатель. Если же речь идет о более слабых валютах, то их инфляция может быть гораздо выше.

В 2020 году рынок криптовалют потерпел крах: общая капитализация существенно снизилась. Но уже к следующему году ситуация полностью восстановилась. Это продемонстрировало миру жизнеспособность криптовалютного рынка. Естественно, стартапы учитывают эту особенность, чтобы перестраховаться от инфляции.

Доверие к технологии и получение прибыли

Все больше крупных инвесторов выбирают криптовалюты из-за преимуществ технологии блокчейна. Постоянно открываются новые возможности, касающиеся использования блокчейна и децентрализации управления.

Доверие к технологии и повсеместное ее использование приводит к существенному росту курса криптовалют. Стартапы также взяли на вооружение рост цены цифровых активов, поэтому активно принимают криптовалюты для финансирования своих проектов.

Чего ожидать в будущем

Крупнейшие компании продолжают инвестировать средства в криптовалюты. Традиционно самой популярной из них остается биткоин. Стоит отдельно упомянуть таких крупных игроков рынка, как:

● Microstrategy - компания, занимающаяся бизнес-аналитикой, которая инвестирует в крипту с 2020 и имеет более 2 млрд. долларов в биткоинах на счету;
● Square - американская компания, разрабатывающая средства для обработки электронных платежей (инвестировала более 170 миллионов долларов в крипту);
● Tesla - известная компания с 1,5 млрд. долларов на счету в биткоинах;
● Grayscale Investment - компания, имеющая на счетах более 600 тыс. биткоинов;
● BlackRock и другие известные на весь мир корпорации и инвестиционные гиганты.

Все это говорит о том, что криптовалютный рынок укрепляется с каждым днем, становится более предсказуемым. При этом основные виды токенов становятся менее волатильными. Прогнозируется, что уже через несколько лет сильные колебания курсов останутся только в воспоминаниях.

Таким образом, стартапы могут получить максимальную выгоду, уверенность в будущем, если будут принимать в качестве финансирования криптовалюты. Им удастся намного быстрее решить первоначальные задачи и выйти на рынок товаров или услуг в более сжатые сроки, чем при использовании только фиатных средств. Следовательно, финансирование в криптовалюте решает ряд первоначальных проблем, с которыми сталкивается каждый стартап.

Источник - Курс биткоина к доллару
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1725994080


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