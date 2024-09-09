Азербайджан отказался подписывать сокращенный мирный договор с Арменией

00:14 11.09.2024

Алексей Дегтярев



Азербайджанская сторона не приемлет предложение армянской стороны о проекте мирного договора, исключающем несогласованные положения, сообщил МИД Азербайджана.

Призыв подписать документ с исключением несогласованных положений неприемлем, поскольку это оставит существующие проблемы двусторонних отношений на последующий этап, заявил пресс-секретарь азербайджанского МИД Айхан Гаджизаде, передает ТАСС.



Так он прокомментировал заявление премьера Армении Никола Пашиняна на международном форуме Yerevan Dialogue.



Ранее Пашинян в беседе с российским президентом Владимиром Путиным заявил, что Ереван предпочитает вести прямые переговоры с Баку.