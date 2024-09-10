Российский газ и нефть станут основой развития узбекского производства, - Виктория Панфилова

00:22 11.09.2024 10.09.2024



Москва предложила Ташкенту вместе делать беспилотники



Российский газ и нефть станут основой развития узбекского производства

Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"



Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым обсудил двусторонние государственные отношения. Фото с сайта www.president.uz

Россия предлагает запустить производство гражданских БПЛА и их компонентов в Узбекистане, а также организовать высокотехнологичное производство полимеров и создать производственные мощности в области железнодорожного машиностроения. Эти предложения озвучены премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным в Ташкенте на заседании совместной комиссии глав правительств двух стран. Москва и Ташкент продолжают реализацию поставленной президентами обеих стран задачи довести совместный товарооборот до 30 млрд долл.



Премьер РФ Михаил Мишустин 10 сентября встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Мишустин указал на важность того, что обе страны постепенно переходят на использование национальных валют во взаимных расчетах.



Сейчас, по его словам, их доля составляет более 70%. Страны также активно развивают экономическое сотрудничество. При этом Россия входит в число ведущих торговых партнеров Узбекистана. Мишустин отметил, что в первом полугодии взаимный товарооборот вырос почти на 9% и составил 412 млрд руб.



Глава российского правительства заверил узбекскую сторону, что чиновники по своей линии уделяют приоритетное внимание решению поставленной лидерами двух стран задачи по увеличению в три раза объемов взаимной торговли к 2030 году. Для достижения этой цели между странами на заседании совместной комиссии, состоявшемся накануне, была представлена дорожная карта, а сейчас готовится перечень конкретных проектов, барьеров, которые надо устранить, новых договоренностей, которые нужно проработать.



Шавкат Мирзиеев, в свою очередь, высоко оценил результаты очередного заседания комиссии, выступив за дальнейшее наращивание практического взаимодействия на уровне регионов, продолжение интенсивного культурно-гуманитарного обмена, организацию эффективного сотрудничества в области миграции.



Также состоялась встреча Михаила Мишустина с помощником президента Узбекистана, дочерью главы государства Саидой Мирзиеевой, с которой российский премьер обменялся мнением по ряду важных направлений двустороннего сотрудничества, включая экономику, культуру и образование, сообщила пресс-служба премьера РФ.



"Визит российского премьер-министра Михаила Мишустина в Ташкент стал логическим продолжением государственного визита президента РФ Владимира Путина в Узбекистан в конце мая текущего года. Этот визит определил ключевые направления развития отношений между Россией и Узбекистаном, а также влияет на отношения в масштабах евразийского пространства", – сказал "НГ" директор центра исследовательских инициатив Man’o (Ташкент) Бахтиер Эргашев. По его словам, главы правительств перевели соглашения, достигнутые на встрече президентов, в практическую плоскость.



Например, 10 сентября Узбекистан подтвердил намерение построить АЭС малой мощности, подписав с "Росатомом" соответствующее соглашение. "Росатом" и "Узатом" начали подготовительные работы на строительной площадке будущей малой АЭС в Узбекистане. Россия, в свою очередь, гарантировала продолжение и увеличение экспорта газа в Узбекистан. Также, по словам Эргашева, обсуждается вопрос поставки российской нефти на узбекские НПЗ с постепенным увеличением объемов.



Президенты Путин и Мирзиеев определили перспективы транспортно-коммуникационного и логистического сотрудничества. Проект "Агроэкспресс", предусматривающий скоростную доставку продовольственной продукции между странами, переходит из фазы разовых поставок к регулярному и стабильному сотрудничеству. Узбекистан заинтересован в поставках российских продуктов, включая зерно, гречку, рыбу и подсолнечное масло, и планирует увеличить экспорт своей продукции в Россию. Эксперт отметил сложности, возникающие в связи с прохождением грузов через Казахстан, но выразил уверенность в том, что этот вопрос будет решен и "Агроэкспресс" в итоге будет запущен.



В сентябре текущего года возобновляется пассажирское железнодорожное сообщение между Ташкентом и Москвой, что также является шагом в развитии транспортных связей между двумя странами.



"В рамках сотрудничества между Россией и Узбекистаном достигнута договоренность о создании совместных производств – в частности, завода по производству полимеров. Этот проект разрабатывается уже несколько лет, но сегодня появилась надежда на его реализацию, так как растет объем поставок природного газа из России в Узбекистан. Газ, как известно, является основным сырьем для производства полимеров", – отметил Эргашев.



Особый интерес, по его словам, представляют проекты по производству железнодорожного подвижного состава. Аналогичный проект Россия планирует реализовать и в Казахстане. Пока неясно, будут ли эти два проекта конкурирующими или взаимодополняющими. Однако, как отметил эксперт, Россия активно инвестирует в эту сферу в крупнейшие экономики Центральной Азии.



Наиболее интригующим пунктом сотрудничества между Узбекистаном и Россией стали предварительные переговоры о совместном производстве беспилотных летательных аппаратов. "Еще три года назад Узбекистан заявил о намерении запустить производство собственных беспилотных аппаратов в рамках модернизации оборонной промышленности. Пока не определено, будут ли эти БПЛА военного или гражданского назначения. Но ранее этот вопрос создания совместного производства по сборке летательных аппаратов обсуждался с Турцией. Какой из этих проектов – российский или турецкий – будет реализован на практике, пока неясно. Узбекистан активно ищет партнеров, которые могли бы помочь в этой сфере. В Ташкенте понимают, что сотрудничество с Россией в военно-технической сфере может повлечь за собой определенные сложности, связанные с санкциями. Поэтому Узбекистан будет, как всегда, просчитывать, учитывая национальные интересы и экономическую выгоду", – подчеркнул Эргашев.



Однако, по его мнению, учитывая, что сотрудничество Узбекистана в военно-технической сфере осуществляется с Россией, то еще один проект в этом направлении не будет иметь решающего значения. Возможно, Узбекистан выберет российский проект, тем более что РФ значительно усовершенствовала свои возможности в производстве БПЛА различных модификаций и может предложить интересные варианты.



Заведующий сектором Центральной Азии ИМЭМО РАН Александр Притчин считает, что риски вторичных санкций для Узбекистана в связи с сотрудничеством с Россией в сфере железнодорожного машиностроения и производства беспилотников минимальны. "Во-первых, большинство узбекских компаний, которые ранее попадали под санкции, были связаны с олигархом Алишером Усмановым. В данном случае речь идет о создании новых юридических лиц с участием российских компаний на территории Узбекистана. То есть эти компании будут в значительной степени изолированы от западного рынка и ориентированы на внутренний спрос и российскую технологическую базу. Во-вторых, даже если будут введены санкции против этих компаний, они не будут сильно зависимы от западного финансирования или технологий, что значительно снизит негативные последствия", – сказал "НГ" Притчин.



С точки зрения технологий это очень важное направление для Узбекистана, считает эксперт. "Конкуренция в этой сфере высока, и Турция уже активно продвигает свои проекты в области ВПК, например, в Казахстане. Россия обладает богатым опытом, особенно учитывая события в ходе СВО, и может предложить Узбекистану интересные решения. Взаимодействие в этой сфере станет первым серьезным шагом в развитии технологического сотрудничества между двумя странами", – подчеркнул эксперт. Источник - НГ

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