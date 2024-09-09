 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 11.09.2024
00:46  Данияр Сарекенов поехал послом Казахстана в Словению и другие назначения в РК
00:22  Российский газ и нефть станут основой развития узбекского производства, - Виктория Панфилова
Вторник, 10.09.2024
21:48  Почему стартапы выбирают криптовалюту для финансирования своих проектов
21:34  Тайфун "Яги" унес 127 жизней во Вьетнаме + 54 пропали без вести
21:31  Узбекистанка Дурдона Абдуджабборова завоевала бронзовую медаль на ЧМ по сумо
21:03  Шойгу доверили еще разок помиротворить. Теперь в Питере на саммите БРИКС
20:43  Наводчиком укро-дронов на Москву оказался мигрант из ЦА

20:35  Ключевые спонсоры МОК отказываются от сотрудничества
20:28  Пентагон и НОАК договариваются, как избежать войны, - В.Скосырев
16:59  Экс-замминистра сельского хозяйства Узбекистана Тураев осужден на 6 лет, его дочь - на 5 лет. За подлог саженцев винограда
16:38  Шавкат и Саида Мирзиеева приняли премьера России
16:29  Выборы в США: безумные конспирологи ищут "русский след", - В.Малышев
16:23  Росчиновники успешно "освоили" бюджет новых самолетов, но... ничего не взлетело и никто не наказан
15:46  Дорогие гигабайты. Стоит ли таджикистанцам ожидать снижения стоимости Интернета?
15:41  Сергей Савчук: Доллар или бомбы: США готовят планете ультиматум
15:36  Арабские, тюркские, европейские: как менялась мода на имена в Казахстане
15:30  Times of India: Россия, Индия и Китай договорились о строительстве АЭС на Луне
15:27  В РФ назвали поддержку VPN-сервисов Штатами вмешательством в дела страны
15:20  В.Прохватилов: Американские фондовые рынки упали и не в силах подняться с колен
11:36  Марио Драги: Евросоюз вполне реально может прекратить свое существование
11:05  Выявила проверка. Почти 400 сотрудников трех министерств Узбекистана оказались учредителями компаний
10:37  Росстат: Рождаемость в России рухнула до показателей постдефолтного 1999 года
09:54  Катастрофа приближается: в Центральной Азии создается антироссийский санитарный кордон, - Айнур Курманов
08:32  Американская мечта: возрождение промышленной гегемонии США провалилось, - Дм.Мигунов
08:24  Премьеры измерили обороты. Главы правительств России и Узбекистана встретились в Ташкенте, - Къ
08:10  Токаев присвоил геройское звание "Халык кахарманы" экс-руководителю КНБ генералу Сату Токпакбаеву
08:03  Фонтан в Астане и миллиард: за что задержали начальника департамента культуры горакимата Болата Мажагулова
06:21  В Якутии на месторождении Эбелях нашли алмаз ювелирного качества весом 262,5 карата
03:26  Американские выборы решат, быть ли мировой войне, - В.Можегов
03:13  Европа довела демократию до предела? - Владимир Корнилов
03:07  В Алматинской области возросло число заразившихся сибирской язвой
01:16  Израиль усиливает давление на Тегеран, что может привести к дальнейшей дестабилизации Ближнего Востока
01:14  Дмитрий Орехов: Америка повторяет путь Карфагена
01:12  Марек Галась: Европа уже почти убила себя санкциями. И все никак не уймется
01:00  Казахстан заполонили фейковые "новые" банкноты. Нацбанк разъясняет
00:12  Тимофей Бордачев: Поворот России на Восток прошел точку невозврата
Понедельник, 09.09.2024
22:19  Детский омбудсмен РФ Львова-Белова оставила мужа - попа РПЦ Когельмана и с 9 детьми ушла к православному олигарху К.Малофееву
22:09  Россия предложила Узбекистану производить полимеры и гражданские БПЛА
21:11  ВС РФ наступают в обход Угледара к Богоявленке
19:30  Казахстан получил от Moody's самый высокий кредитный рейтинг в своей истории - Baa1
18:58  Задержан и помещен в СИЗО... начальник Алматинского СИЗО Какимжанов
16:58  Алимхан Есенгельдиев освобожден от должности посла Казахстана в Афганистане
15:02  США и Израиль: союз серийных убийц, - Сергей Кожемякин
14:40  Узбекистанец Отабек Умаров избран вице-президентом Олимпийского совета Азии по ЦентрАзии
14:33  Игорь Кармазин: Перетягивание Кабула: страны Центральной Азии налаживают связи с "Талибаном"
14:24  Крутой вираж президента Вучича: Rafale летит в Сербию, МиГ-29 из Сербии на Украину? - Сергей Ищенко
14:23  Впереди биологическая война? США активными темпами развивают систему биозащиты, - Владимир Овчинский
14:19  Заповедники KZ. Как под видом развития туризма в нацпарках строят усадьбы для VIP-персон
14:16  Вышла новая книга А.В.Белякова "Касимовский царь и сибирский мирза на рубеже XVI–XVII веков"
12:24  Одоление ига. Перестройка - это грандиозный проект по уничтожению советского государства, - Александр Проханов
12:17  Петр Бологов: Годы великого бедствия. Как казахи пережили последнюю кочевую империю (история)
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   |   КАДРЫ   | 
Данияр Сарекенов поехал послом Казахстана в Словению и другие назначения в РК
00:46 11.09.2024

"Ак Орда", 9 сентября

Указом Главы государства Сарекенов Данияр Кабидоллаевич назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Республике Словения.

---

Указом Главы государства Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Южно-Африканской Республике Ахинжанов Еркин Кадырбекович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Объединенной Республике Танзания, Республике Мозамбик по совместительству.

---

Указом Главы государства Есенгельдиев Алимхан Онгарович освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Исламской Республике Афганистан.

---

Член ПМКР 2023 года назначен директором департамента в МНЭ
АДГС РК, 9 сентября

Ауесхан Оспанов назначен директором Департамента стратегического анализа и развития Министерства национальной экономики Республики Казахстан.
Он окончил Казахский агротехнический университет имени С. Сейфуллина, Казахский университет экономики, финансов и международной торговли, Центральный университет Богемии (Чешская Республика). Доктор бизнес-администрирования.
Является членом Президентского молодежного кадрового резерва 2023 года. До назначения работал консультантом Отдела социально-экономической политики Администрации Президента.

---

Акимом Катон-Карагайского района ВКО назначен Данияр Дюсембаев
Акимат ВКО, 9 сентября

Сегодня по согласованию с депутатами глава региона Ермек Кошербаев представил активу Катон-Карагайского района нового акима. Им стал Данияр Дюсембаев, который до этого возглавлял департамент торговли и защиты прав потребителей по Восточно-Казахстанской области.
У Данияра Дюсембаева за плечами большой опыт работы в самых разных государственных структурах, довольно продолжительное время он руководил филиалами управления делами акимата Усть-Каменогорска, а также аппаратом акимата города Риддер. Почти год он занимал должность заместителя акима Риддера.
Глава региона, представляя нового акима Катон-Карагайского района отметил, что опыт и полученные знания помогут ему в выполнении задач, которые ставит перед местной исполнительной властью президент страны и общество.

---

Избран состав Правления АО "Банк Развития Казахстана"
KASE, 09.09.24

АО "Банк Развития Казахстана" (Астана), облигации которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), сообщило KASE о том, что решением Совета директоров от 26 августа 2024 года избран следующий состав Правления банка:
- Ли В.Е.;
- Абишева Б.Т.;
- Омаров Б.Б.;
- Шарипов А.Б.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - Номад
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1726004760


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенаторы обсудили подготовку к референдуму по строительству АЭС
- Народный штаб за строительство АЭС выехал в Туркестанскую область
- Расследование причин отравления детей в селе Бесшокы Мангистауской области – на контроле Правительства
- О "диктатуре "Токаева
- Кадровые перестановки
- Казахстан получил самый высокий рейтинг в своей истории по шкале международного рейтингового агентства Moody's - Baa1 с прогнозом "Стабильный"
- Глава МИД Казахстана принял Генерального директора ИОПБ
- Как криптовалюта меняет мир казахстанского искусства: кейсы цифровых художников
- Рабочий график главы государства
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  