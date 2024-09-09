Данияр Сарекенов поехал послом Казахстана в Словению и другие назначения в РК

00:46 11.09.2024

"Ак Орда", 9 сентября



Указом Главы государства Сарекенов Данияр Кабидоллаевич назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Республике Словения.



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Указом Главы государства Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Южно-Африканской Республике Ахинжанов Еркин Кадырбекович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Объединенной Республике Танзания, Республике Мозамбик по совместительству.



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Указом Главы государства Есенгельдиев Алимхан Онгарович освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Исламской Республике Афганистан.



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Член ПМКР 2023 года назначен директором департамента в МНЭ

АДГС РК, 9 сентября



Ауесхан Оспанов назначен директором Департамента стратегического анализа и развития Министерства национальной экономики Республики Казахстан.

Он окончил Казахский агротехнический университет имени С. Сейфуллина, Казахский университет экономики, финансов и международной торговли, Центральный университет Богемии (Чешская Республика). Доктор бизнес-администрирования.

Является членом Президентского молодежного кадрового резерва 2023 года. До назначения работал консультантом Отдела социально-экономической политики Администрации Президента.



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Акимом Катон-Карагайского района ВКО назначен Данияр Дюсембаев

Акимат ВКО, 9 сентября



Сегодня по согласованию с депутатами глава региона Ермек Кошербаев представил активу Катон-Карагайского района нового акима. Им стал Данияр Дюсембаев, который до этого возглавлял департамент торговли и защиты прав потребителей по Восточно-Казахстанской области.

У Данияра Дюсембаева за плечами большой опыт работы в самых разных государственных структурах, довольно продолжительное время он руководил филиалами управления делами акимата Усть-Каменогорска, а также аппаратом акимата города Риддер. Почти год он занимал должность заместителя акима Риддера.

Глава региона, представляя нового акима Катон-Карагайского района отметил, что опыт и полученные знания помогут ему в выполнении задач, которые ставит перед местной исполнительной властью президент страны и общество.



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Избран состав Правления АО "Банк Развития Казахстана"

KASE, 09.09.24



АО "Банк Развития Казахстана" (Астана), облигации которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), сообщило KASE о том, что решением Совета директоров от 26 августа 2024 года избран следующий состав Правления банка:

- Ли В.Е.;

- Абишева Б.Т.;

- Омаров Б.Б.;

- Шарипов А.Б.