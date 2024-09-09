РосАрмия начала масштабное наступление в Курской области – итоговая сводка Readovka

01:21 11.09.2024 Русская армия начала масштабное наступление в Курской области – итоговая сводка Readovka за 10 сентября



Андрей Холдин



СВО



Редакция Readovka собрала важные события за 10 сентября в разрезе СВО. Русская армия перешла в масштабное наступление в Курской области и уже освободила Гордеевку, Внезапное и Бяхово, наши подразделения также штурмуют Апанасовку и Снагость. На Краховском направлении ВС РФ наступают от Красногоровки в направлении Кураховки. ВСУ же продолжили свой "беспилотный террор" против мирных жителей.



ВС РФ начали масштабное наступление в Курской области







Русские войска перешли в атаку сразу на нескольких участках в Курской области. Как и писала Readovka, ВС РФ перехватывают инициативу в регионе. 155-я отдельная гвардейская бригада морской пехоты Тихоокеанского флота освободила находящуюся у границы с Украиной Гордеевку, а также лежащие дальше по дороге на Снагость села Викторовка, Внезапное и Бяхово. Причем сделали это морпехи менее чем за 12 часов. Все населенные пункты попали под удар ВСУ еще в самом начале украинского вторжения. Кроме того, 51-й гвардейский парашютно-десантный полк имени Дмитрия Донского наполовину выбил украинскую армию из Апанасовки и из самой Снагости. ВС РФ также штурмуют Вишневку. Следующим очевидным шагом станет рывок на Зеленый Шлях, через который проходит трасса от Коренево в Суджу. Именно ее использует противник для снабжения своих войск, штурмовавших Коренево. После освобождения русской армией Зеленого Шляха ВСУ придется в экстренном порядке отходить от Коренево, Ольговки и Кремяного. А это значит, что неприятель будет отброшен на 10-12 км.



Движение русских войск на Зеленый Шлях подтверждает и бегство украинских солдат из населенных пунктов вдоль дороги на Снагость. По информации Readovka, противник бросил свои позиции в Любимовке и отступил в Новоивановку, находящуюся уже за Зеленым Шляхом. Есть ли подразделения ВСУ в последнем – пока неизвестно. Но и это еще не все: русская армия выбивает неприятеля из села Борки, находящегося на противоположной оконечности украинского прорыва. Кроме того, ВС РФ продолжили наступать по трассе на Суджу от села Коренево, отбросив неприятеля на 2 км. Русские войска также контратаковали в районе Русского Поречного и Черкасского Поречного. Сообщается, что наши подразделения начали атаку на Ольговку. По данным Минобороны, ВС РФ отразили атаки в направлении Камышевки, Марьевки и Черкасской Конопельки. Всего же за минувшие сутки ВСУ потеряли в курском приграничье 380 солдат и 15 бронемашин, в том числе два танка.



Беспилотный террор ВСУ продолжается



Сегодня ночью украинская армия предприняла масштабную атаку дронами по регионам России. Наша ПВО уничтожила 144 БПЛА, в том числе 20 в небе над Московской областью. Как это бывало не раз, целью террористической атаки стали простые мирные люди. Так, в Раменском два украинских беспилотника врезались в жилые дома. В результате прямого попадания БПЛА загорелись квартиры в районе 11-12 этажей на Спортивном проезде. Они получили сильные повреждения. От взрыва погибла женщина. Еще один беспилотник угодил в многоэтажку на Высоковольтной улице, повреждения получила квартира на 9-м этаже. Остановить подобный террор со стороны ВСУ получится, если лишить противника возможности производить БПЛА. Для этого необходимо и дальше выводить из строя используемую в интересах украинской армии инфраструктуру, в том числе предприятия и объекты энергетики.



Наступление к Курахово продолжается



На Кураховском направлении не прекращаются упорные бои, русская армия хоть и медленно, но прогрызается вперед через оборонительные порядки противника. Наиболее напряженная ситуация остается в Селидово. На севере этого города наши подразделения вынуждены были отойти под прикрытие господствующего над округой террикона шахты имени Коротченко. ВС РФ закрепились в Селидово в районе Дворца спорта "Авангард", а также улиц Черняховского, Михайловской, Соленой и 8-го сентября. Вместе с тем наши войска продолжили атаку в восточной части этого населенного пункта (на южном берегу реки Соленая) со стороны недавно освобожденной Михайловки. От последней русская армия продвинулась в сторону Селидово вдоль центральной улицы, вклинившись на 400 метров, для чего пришлось перейти ж/д пути. Местность здесь представляет собой расположенные в несколько линий дачные домики. Они соседствуют с многочисленными деревьями, под прикрытием которых и продвигались наши бойцы. Но дальнейшему наступлению может помешать противник, засевший в здании предприятия "Селко". До этого ВС РФ взорвали находящийся здесь же железнодорожный путепровод. Кроме того, по признанию самого неприятеля, высокоточной ракетой был уничтожен укреп вместе с украинскими солдатами. Он находился между Селидово и Михайловкой.







В целом же бои в Селидово явно не будут простыми, однако ключ к освобождению города лежит не здесь. Как и писала Readovka, ВС РФ обходят города севернее от Новогродовки – на запад. Наши бойцы начали штурм Лысовки и Сухого Яря, находящихся недалеко от Покровска. С освобождением этих двух сел и занятием лежащего рядом с ними Даченского русские войска смогут перерезать ключевую трассу Е50. Она связывает Покровск с Селидово и другими населенными пунктами, находящимися южнее. Иными словами, если ВС РФ возьмут под огневой контроль это шоссе, то украинскому гарнизону Селидово придется несладко, особенно в условиях осенней распутицы, когда адекватно снабжать свою группировку Киев сможет только по дорогам с твердым покрытием.



Русская армия продолжает штурм лежащего южнее Украинска сразу с нескольких сторон. И если на севере города нашим войскам пока так и не удалось продвинуться вглубь кварталов, то вот на юге ВС РФ сопутствовал успех. Наши штурмовики наступают здесь вдоль Первомайской улицы к улице Виталия Куприенко и уже заняли здания швейной фабрики и школы № 13, а также ряд близлежащих к ним многоэтажных домов. Противник же в своей обороне опирается на здания больницы. Продолжается атака на Украинск и со стороны Лесовки. ВС РФ также продвинулись и в Желанном Первом, выйдя к улице Кошевого. Западнее этого села находится своеобразный карман, расположенный в низине южнее Долиновки. Не успевшие отступить оттуда солдаты неприятеля оказались зажаты между подошедшими от Лесовки нашими бойцами и штурмующими Желанное Первое русскими войсками. Южнее Украинска ВС РФ начали штурм города Горняк, закрепившись вдоль улицы Свободы и переулка Прокофьева. Здесь ВСУ постараются зацепиться за здания городской больницы, пожарной части и находящиеся рядом с ними многоэтажки. Однако главной проблемой для русской армии могут стать расположенные на юго-западе города терриконы шахт № 40, № 42, за которые неприятель обязательно будет держаться, чтобы помешать ВС РФ выйти к Кураховке. Наши подразделения продвигаются к этому поселку и с другой стороны, из западных окраин Красногоровки. Русские бойцы также смогли освободить лежащий за городом дачный кооператив "Мечта". От него до Кураховки около 4 км. Таким образом, неприятелю придется оставить не только мешок между Галицыновкой и Красногоровкой, но и Желанное Первое и Желанное Второе.



Вчера, 9 сентября, главными событиями дня стали освобождение Водяного, штурм шахты "Южнодонбасская-3", наступление от Константиновки к Катериновке и продвижение ВС РФ к Золотой Ниве. В это же время в Курской области инициатива на поле боя продолжила постепенно переходить к русской армии. Источник - Readovka

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