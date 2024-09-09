ВВП Индии в этом финансовом году вырастет на 7%

01:34 11.09.2024

Индия слушает да растет

Мониторинг мировой экономики



ВВП Индии в этом финансовом году (апрель 2024 года - март 2025-го) вырастет на 7%, прогнозируют аналитики Всемирного банка (ВБ) в новом страновом обзоре - темпы роста лишь несколько замедлятся после прошлогодних 8,2% (см. график). Поддерживать рост экономики будет расширение госинвестиций в логистику и инфраструктуру: финансовым годом ранее они прибавили 2,5%, в этом в ВБ ожидают роста на 4,3%, в следующем - на 5%. Расти, как ожидают аналитики, продолжат и частные вложения, в том числе в недвижимость.



Постпандемийное оживление деловой активности в производственном секторе и сфере услуг Индии уже привело к созданию новых рабочих мест и росту потребительских расходов (на них приходится около 60% ВВП страны). Однако безработица, в том числе среди молодежи, в стране остается серьезной, отмечают в ВБ. По данным исследования Citigroup, сейчас ее уровень колеблется вблизи 9% (официальная оценка - 3,2%). Аналитики банка полагают, что новые рабочие места могут быть созданы в том числе при расширении экспортного потенциала производственного сектора.



В ВБ перспективы роста экономики Индии также связывают именно с будущим индийской торговли: прогноз предполагает рост экспорта товаров и услуг на 7,2% в два ближайших финансовых года (в прошлом - 2,6%) при торможении роста импорта до 4,1% и 6,3% соответственно (после 10,9%). Но для устойчивого расширения торговли стране предстоит диверсифицировать поставки, а также свернуть большую часть действующих торговых ограничений, отмечают в ВБ. Поясним, протекционистская политика является для Индии традиционной, существующие барьеры зачастую снимаются только для отдельных партнеров по двусторонним соглашениям. Число таких договоренностей, отметим, растет: в марте соглашение о свободной торговле страна заключила с ЕАСТ (в ассоциацию входят Исландия, Норвегия, Швейцария и Лихтенштейн), идут переговоры о создании зоны свободной торговли между Индией и ЕАЭС.



В ВБ, однако, настаивают на том, что условием устойчивого роста и интеграции Индии в глобальные цепочки создания стоимости является общая, а не точечная либерализация торговли, но в заявлениях властей страны ее пока не просматривается.



Кристина Боровикова