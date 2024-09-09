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Госдолг Узбекистана превысил $37 млрд. Детали
02:28 11.09.2024

На 1 июля 2024 года госдолг Узбекистана превысил 37 млрд долларов, увеличившись на 2,1 млрд долларов за полгода. Займы в основном привлекались для поддержки госбюджета.

Государственный долг Узбекистана на 1 июля 2024 года превысил 37 млрд долларов, увеличившись за первую половину года на 2,1 млрд долларов. Об этом в своем выступлении на заседании Законодательной палаты Олий Мажлиса 5 сентября сообщил вице-премьер, министр экономики и финансов Джамшид Кучкаров.



Внешний долг состоит из государственного и частного долга. В новости речь идет о госдолге. При этом стоит отметить, что в "частном" секторе в основном представлены компании и банки с государственной долей (государство владеет около 68% доли банковского сектора, а также владеет или имеет доли в компаниях Uzauto Motors и "Узбекнефтегаз", НБУ, "Узпромстройбанке", которые в 2019-2021 годах суммарно разместили долговые бумаги на 2 млрд долларов).

Государственный внешний долг за этот период вырос на 1,26 млрд долларов - до 30,9 млрд долларов (27,7% к ВВП).

Государственный внутренний долг увеличился на 842 млн долларов - до 6,13 млрд долларов (5,5% к ВВП).

Доля государственного внешнего долга составила 83%, внутреннего - 17%.

По словам вице-премьера, за январь-июнь от имени Узбекистана и под государственные гарантии были подписаны соглашения по внешним заимствованиям на сумму 2,8 млрд долларов. Кроме того, для поддержки госбюджета и рефинансирования международных облигаций, подлежащих погашению в этом году, на мировых финансовых рынках были выпущены суверенные международные облигации на сумму 1,5 млрд долларов.

Соотношение госдолга к ВВП страны снизилось с 34,4% до 33,2%. Согласно отчету Международного валютного фонда, на данный момент госдолг республики находится на умеренном уровне, сказал Кучкаров.

Для сравнения: в 2017 году госдолг составлял 11,5 млрд долларов (11,6% к ВВП), за шесть лет этот показатель вырос в 3 раза. Речь идет только о госдолге без учета "частного" долга.

Кредиторы
Государственный внешний долг в разрезе кредиторов:

Всемирный банк - 6,73 млрд долларов (6,57 млрд);
Азиатский банк развития - 6,46 млрд долларов (6,44 млрд);
Международные инвесторы (международные евробонды) - 4,2 млрд долларов (3,4 млрд);
Государственный банк развития Китая, Эксимбанк Китая и другие - 3,76 млрд долларов (3,77 млрд);
Японское агентство международного сотрудничества и другие - 2,47 млрд долларов (2,36 млрд);
Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (штаб-квартира в Китае) - 1,35 млрд долларов (1,32 млрд);
Исламский банк развития - 921 млн долларов (911 млн);
Экскимбанк Кореи, Фонд развития экономического сотрудничества Кореи - 735 млн долларов (794 млн);
Исламский банк развития - 921 млн долларов (911 млн);
Французское агентство развития - 823 млн долларов (828 млрд);
Международный валютный фонд - 735 млн долларов (811 млн);
Государственный банк Германии - 268 млн долларов (114 млн);
Саудовский фонд развития - 143 млн долларов (140 млн);
Госбанк Испании - 68 млн долларов (73 млн);
Европейский банк реконструкции и развития - 226 млн долларов (174 млн);
Другие международные финансовые институты - 1,56 млрд долларов (1,53 млн).

Валютная структура внешнего долга (являющаяся одним из индикаторов фактического риска для экономики, связанного с изменениями валютного курса) в основном состоит из займов в долларах, узбекского сума и японской иены.

На обслуживание государственного долга и выплату процентов по ним выделено 6,83 трлн сумов.

Напомним, что на выплату процентов по госдолгу в 2023 году было запланировано выделение 6,87 трлн сумов, но фактически выплачено 1,12 млрд долларов (около 13,15 трлн сумов по среднему курсу за прошлый год). В Минэкономфине пояснили, что в начале прошлого года процентные ставки на международных финансовых рынках (SOFR) составлял 2,99%, а к концу года достигли 5,34%, из-за чего возросли процентные платежи по госдолгу. То есть обслуживание долга стало дороже.

Частный долг

Как отмечалось выше, внешний долг состоит из государственного и частного долга. По итогам первого квартала 2022 года, частный долг составлял 15,4 млрд долларов, а общий валовый внешний долг - 43,3 млрд долларов.

Согласно последнем отчету МВФ в июле, валовый внешний долг Узбекистана достиг 61,3% ВВП, или 55,7 млрд долларов в 2023 году.

По итогам первого квартала, общий внешний долг составил 61,1 млрд долларов, следует из данных ЦБ.

Рейтинговое агентство S&P ожидает, что уровень чистого государственного долга и внешнего долга Узбекистана будет расти быстрее, чем их предыдущие прогнозы, чему способствует ускорение реализации энергетических и инфраструктурных проектов. По их мнению, постоянный и неконтролируемый рост государственного присутствия и внешнего долга может представлять риски, но аналитики считают, что бюджетный дефицит и дефицит текущего счета страны в будущем снизятся после достижения пикового показателя в 2023 году.

В отчете также приводится риск того, что негарантированный государством долг госпредприятий и ГЧП, составляющий около 8% ВВП в 2023 году, может кристаллизоваться на балансе правительства. В последние годы предприятия, связанные с государством, значительно увеличили заимствования, особенно в иностранной валюте, для финансирования энергетических и инфраструктурных проектов. По мнению аналитиков, они могут столкнуться с проблемами при погашении этого долга, если результаты некоторых проектов окажутся хуже, чем ожидалось, или если возникнут ошибки в управлении или надзоре.

Источник - Газета.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1726010880


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