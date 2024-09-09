Госдолг Узбекистана превысил $37 млрд. Детали

02:28 11.09.2024

На 1 июля 2024 года госдолг Узбекистана превысил 37 млрд долларов, увеличившись на 2,1 млрд долларов за полгода. Займы в основном привлекались для поддержки госбюджета.



Государственный долг Узбекистана на 1 июля 2024 года превысил 37 млрд долларов, увеличившись за первую половину года на 2,1 млрд долларов. Об этом в своем выступлении на заседании Законодательной палаты Олий Мажлиса 5 сентября сообщил вице-премьер, министр экономики и финансов Джамшид Кучкаров.



