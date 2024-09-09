Воды в ЦентрАзии все меньше. Что делать? - Казминводхоз Нуржигитов

03:17 11.09.2024 Наступит ли "жажда"? Что нужно знать о ситуации с водой в Казахстане



09 сентября 2024



Вода - ключевой ресурс, особенно в условиях изменений климата и роста населения. Какова реальная угроза дефицита воды в Казахстане и что делается для решения этой проблемы? Журналист Tengrinews.kz обсудила это с министром водных ресурсов Нуржаном Нуржигитовым.







- Нуржан Молдиярович, хотела бы начать с вопроса о том, какими объемами воды Казахстан располагает.



- Если говорить в целом, в Казахстане за год формируется около 100 миллиардов кубометров воды. При этом около 55 процентов этой воды образуется на территории Казахстана, а 45 процентов поступает из соседних стран - России, Китая, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана. Из этих 100 миллиардов кубометров мы в среднем используем около 25 миллиардов. Основная часть - около 70 процентов - идет на сельское хозяйство, примерно 20 процентов используется в промышленности, и около 5 процентов расходуется на питьевые и бытовые нужды.



- То есть нельзя сказать, что у нас есть дефицит воды, правильно?



- Тенденцию сокращения мы все-таки наблюдаем. Международные эксперты говорят, что в Центральной Азии к 2040 году будет сокращение общего стока воды на 10-15 миллиардов кубических метров.



- Насколько это скажется на людях и на посеве?



- Мы каждому региону будем наблюдать. Те мероприятия, которые мы сейчас прописываем в Водном кодексе, они позволят, чтобы, несмотря на сокращение воды, экономика и сельское хозяйство работало за счет применения водосберегающих и других технологий.



- Как, имея такие огромные запасы воды, где-то может возникать вопрос засухи, может быть несвоевременная подача?



- Надо понимать, что что вода для полива в сельском хозяйстве подается через ирригационные каналы. Когда мы говорим о засухе, она обычно затрагивает те участки, куда воду технически невозможно доставить. Существуют неполивные земли, пастбища и другие сельскохозяйственные угодья, которые не могут получать воду из-за ограничений в инфраструктуре. Это зависит от того, какой снег выпал, снежный покров, достаточно ли было влаги во время весеннего снеготаяния. И от количества осадков, которые будут происходить. Поэтому утверждать, что наличие запасов воды исключает засуху, было бы некорректно.



- Как отрегулировать эту подачу?



- Все зависит от рельефа и возможностей для накопления воды. Мы строим водохранилища, и в Казахстане их уже более 400. В этих водохранилищах мы можем накопить около 96 миллиардов кубических метров воды. Все зависит от того, как можно эту воду подать, чтобы это было с наименьшими затратами и чтобы это было экономически выгодно. В рамках комплексного плана до 2030 года мы планируем восстановить более 14 тысяч километров ирригационных систем - провести работу по бетонированию, восстановлению гидротехнических сооружений.



- Президент критиковал использование питьевой воды для автомоек и бань. Что изменилось в этом вопросе?



- К сожалению, у нас нет системы подачи технической воды. Предприниматели получают разрешение и используют питьевую воду. В новом Водном кодексе мы этот вопрос прописываем. Предприниматели должны будут использовать воду повторно. Как это будет работать: они какую-то часть питьевой воды берут, после должны ставить очистные сооружения у себя - технологически это возможно - после этого брать небольшой процент питьевой воды. В Водном кодексе мы прописываем двухлетний промежуток, чтобы они могли в бассейновых инспекциях этот план мероприятия свой утвердить. А в течение следующих пяти лет они должны поставить это оборудование и использовать оборотную воду.



Изображение сгенерировано при помощи ИИ



- Во сколько это им может обойтись?



- Все зависит от объема воды, которую они будут потреблять. Цена будет от этого зависеть.



- А сколько сел либо городов сегодня без питьевой воды?



- Сегодня такого нет, чтобы какие-то города были без питьевого водоснабжения. Есть процент обеспечения населения, определенные микрорайоны, где нет центрального водоснабжения. Есть населенные пункты, которые тоже не обеспечены центральным водоснабжением. Поэтому местные исполнительные органы и мы сейчас реконструируем 30 проектов, восстанавливаем. Это дополнительно нам даст возможность обеспечить качественной питьевой водой более 1 миллиона человек.



- Объясните, пожалуйста, простым языком, почему в Актау нет воды и когда она будет?



- В Мангистауской области ежедневная потребность в воде составляет 257 тысяч кубометров. Однако текущие мощности опреснительных заводов и водопроводных сетей не могут полностью покрыть этот объем, и дефицит воды составляет примерно 70 тысяч кубометров в сутки. В последние годы очень сильно увеличилось население в Мангистауской области, экономика очень сильно развивается.



В Мангистауской области реализуются семь проектов по опреснению воды: два новых завода и пять заводов, которые проходят реконструкцию. Все работы планируется завершить в 2025-2026 годах в зависимости от графика. После их завершения регион получит дополнительный объем воды в размере 127 тысяч кубометров в сутки. То есть необходимые 70 тысяч кубометров и даже больше на 50 кубометров в сутки. Только за счет принятия технических решений этот вопрос решится.



Какие сроки?



- Какие-то предприятия будут в 2024, в 2025, в 2026 году. Это все зависит от графика работ, которые там запланированы. Глава государства поставил задачу решить проблему в 2025 году. По окончании 2025 года все города и сельские населенные пункты должны быть полностью обеспечены централизованным питьевым водоснабжением.



- Вопрос питьевой воды относится к местным исполнительным органам? Акимы и акиматы должны это решать?



- Да.



- Связано ли это как-то с обмелением Каспия?



- Нет, это никак не связано с обмелением Каспия. Ситуация с Каспийским морем имеет циклический характер. Например, сильное обмеление наблюдалось в 1930-е и 1977 годы, но с 1978 по 1995 год уровень воды резко повысился. С 1998-го по 2001 год мы опять наблюдали умеренное снижение уровня. До 2006 года пошло умеренное повышение уровня Каспийского моря. С 2006 года мы наблюдаем понижение. Это все зависит от цикличности в природе. Для изучения проблем Каспийского моря по поручению Главы государства нашим министерством создан Научно-исследовательский институт изучения проблем Каспийского моря. Этот институт будет заниматься вопросами обмеления, экологической безопасности, сохранения фауны То есть этот институт начнет полностью заниматься изучением проблем Каспийского моря.



- Проблема Каспия существует уже давно, а институт создается только сейчас...



- Ранее не было отдельного института, специализирующегося на изучении проблем Каспийского моря, но этим занимались другие научно-исследовательские учреждения. Например, у нас есть Институт географии и водной безопасности, Научно-исследовательский институт гидрогеологии, Казахский научно-исследовательский институт водного хозяйства в Таразе, а также служба Казгидромет. Нельзя сказать, что эти вопросы не изучались. Созданием этого института хотим все это централизовать - охватывать экологические и климатические аспекты, цикличность изменений, а также проблемы, связанные с нефтегазовыми предприятиями. Мы хотим сосредоточить все эти направления и предоставлять рекомендации для всех.



- Что будет в новом Водном кодексе?



- В старом Водном кодексе вода рассматривалась как ресурс для получения экономической выгоды. Сейчас мы подчеркиваем, что за счет эффективного, рационального и бережного использования воды должны развиваться экономика страны и сельское хозяйство. Это означает, что производство должно расти при использовании меньшего объема воды.



Крестьянские хозяйства уже должны думать о том, чтобы внедрять водосберегающие технологии. Если они это делают, то размер субсидий увеличится с нынешних 50 процентов до 85 процентов к концу 2027 года. Например, если фермер устанавливает дождевальные или капельные системы, государство компенсирует до 80 процентов затрат. Тариф на поливную воду для таких хозяйств составит только 15 процентов. Это важно, потому что дефицит воды будет наблюдаться, и чтобы минимизировать его влияние, необходимо использовать меньший объем воды для орошения больших площадей. Водосберегающие технологии позволяют сэкономить 20-30 процентов воды. Это не только сохранит текущие посевные площади, но и позволит их увеличить.



- А тарифы будут подниматься?



- Тарифы на поливную воду были увеличены на 43 процента с 1 января. Если раньше стоимость составляла 2,6 тенге за кубический метр, то теперь она выросла до 3,6 тенге. Однако 50 процентов тарифа субсидируется государством. Это означает, что человек, который работает законно, имеет договор с водоподающей организацией и государственный акт на землю, практически не почувствует повышение. Благодаря субсидиям половина стоимости поливной воды компенсируется.



- Паводки в Казахстане. Какие выводы были сделаны?



-Практически вся паводковая вода прошла через водохранилища. Из 36 миллиардов кубометров воды более 12 миллиардов были накоплены в водохранилищах. Кроме этого, около 20 миллиардов кубометров воды мы использовали. В Каспийское море пошло около 7 кубокилометров воды, и около 3,5 кубических километров - в озеро Балхаш.



- С точки зрения наполнения водохранилищ разных это было хорошо. Но пострадали люди и были разрушены дома. Как в будущем мы можем этого избежать?



- В новом Водном кодексе мы эту норму прописываем. Есть понятие водоохранная зона, водоохранная полоса, в которых нельзя делать капитальное строительство. В новом Водном кодексе прописано, что любое строительство на водных объектах должно обязательно согласовываться с бассейновыми инспекциями. К сожалению, затопленные здания находились в поймах рек. Уровень рек поднялся, затопило то, что находилось исторически в поймах рек.



- Теперь в будущем будет учитываться, где можно строить дома?



- Да, бассейновые инспекции будут выдавать разрешения на строительство. Если разрешения нет, значит, строительство в этом месте запрещено.



- Какие еще регионы подвержены рискам затопления?



Анализ за последние 5-10 лет показывает, что все регионы Казахстана подвержены рискам. Например, в Туркестанской области был построен Коксарайский контррегулятор специально для предотвращения весенних паводков в Туркестанской и Кызылординской областях. В Жамбылской области, в городе Жанатас, были селевые потоки, чего раньше практически не случалось. За последние 30-40 лет никто не помнит, чтобы такое происходило.



Климатические изменения говорят о том, что мы должны быть готовы к любым чрезвычайным ситуациям. Поэтому мы совместно с Министерством цифрового развития и Министерством экологии работаем над созданием программы прогнозирования паводков, засухи и других каких-то чрезвычайных ситуаций, которые касаются воды. Эту базу мы сейчас формируем, со следующего года она будет работать. Для нас самое главное делать прогнозы, чтобы мы смогли подготовиться к таким чрезвычайным ситуациям.



- Как будут предупреждать людей? Это какое-то приложение? Насколько заранее люди могут быть предупреждены о том, что есть угроза?



- Эти моменты мы будем решать. Будет прогнозирование центральных государственных органов - через МЧС, их территориальные департаменты и акиматы будут оповещать население.



- "Черный рынок воды" - что это такое?



(Контекст: в 2024 году Минводы объявило о начале борьбы с нарушениями в управлении водными ресурсами, "черным рынком" воды и коррупционными рисками в водной отрасли).



- Есть люди, которые получают воду, не заключая договоры с компаниями, которые эту воду подают. Без заключения договора используют воду. Неизвестно, куда уходит оплата. Поэтому об этом говорят "черный рынок воды". Даже если договор заключен, фактический объем получаемой воды может быть больше, чем указано в договоре. То есть они фактически получают больше воды. Постановлением правительства мы создали Комитет по регулированию, использованию и охране водных ресурсов. В наших бассейновых инспекциях комитет будет заниматься именно вопросами решения проблем "черного рынка воды". То есть мы говорим крестьянскому хозяйству так: сперва заключай договор, определяй объем и получай воду.



- Что вы можете сказать о культуре бережного отношения к воде? Как мы относимся к воде в Казахстане?



- Я не могу сказать, что нет культуры. Она есть. Но первое, что должен сделать каждый, кто использует воду, - это установить счетчик. Сколько воды взял - за столько и заплатил. Заключи договор, установи счетчик у себя дома. Также стоит использовать современные решения, такие как порционные или сенсорные краны. Открыл кран, когда вода нужна, закрыл, когда нет - например, во время чистки зубов. Это элементарные вещи.



Питьевую воду, к сожалению, мы еще используем на полив своего огорода. Хотя можно поливать арычной. Можно установить колонку для подземной воды, ей поливать. Это и есть рациональное и бережное использование ресурсов. Мы же очень бережно относимся к хлебу, говорим, что хлеб всему голова. Но я хочу сказать, что без воды хлеба не будет.



- Вы пьете воду из-под крана?



- В детстве мы всегда пили воду из-под крана. Сейчас, когда я бываю в регионах, всегда пробую воду из-под крана, чтобы оценить ее качество. Например, в Кызылординской области и в Семее, Восточный Казахстан, вода очень хорошего качества, ее можно пить прямо из-под крана. Все зависит от технического состояния водопроводных сетей. Наша главная задача - к 2025 году обеспечить 100 процентов сельского и городского населения централизованной питьевой водой.



- Почему нельзя сделать так, чтобы мы все пили воду из-под крана, а не покупали в бутылочках?



- Это проблема не только Казахстана, это во всем мире. Если бы она была только у нас, можно было бы сказать, что мы что-то делаем неправильно. Да, рынок бутилированной воды существует, но наша цель - постоянно улучшать качество питьевой воды.



- Депутаты пугали нас тем, что наступит когда-нибудь время, что нам придется посменно пользоваться водой. Будет ли такое?



- Это касается питьевой воды. У нас формируется 100 миллиардов кубических метров воды в год. Только 5 процентов мы используем на питьевые и хозяйственно-бытовые нужды. На питьевую воду приходится всего 1 процент от общего объема. Поэтому мы не видим того, что будет дефицит питьевой воды. К тому же, это включает как поверхностные, так и подземные источники, запасы которых, по нашим данным, составляют более 40 миллиардов кубометров.



Беседовала: Рабига Дюсенулова



Видео: Роман Павлов Источник - Tengrinews.kz

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