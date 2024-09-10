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|Арестован за коррупцию глава МЧС Крыма Садаклиев
07:29 11.09.2024
Стало известно об аресте экс-главы МЧС Крыма Садаклиева
Бывшего главу ГУ МЧС России по республике Крым Сергея Садаклиева арестовали на два месяца по статье о превышении полномочий. Об этом сообщили в правоохранительных органах.
"Садаклиев арестован на два месяца Киевским районным судом Симферополя по обвинению в превышении полномочий", - передает РИА Новости.
Садаклиев работал главой ведомства с февраля 2021 года. В августе чиновник написал заявление на увольнение.
Ранее сообщалось, что Басманный суд Москвы арестовал счета сына Игоря Котельникова, который проходил фигурантом уголовного дела о хищениях при поставках некачественных сухпайков. Через некоторое время после ареста он скончался в СИЗО.