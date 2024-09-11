Контрудар на Курской дуге: РосАрмия освободила 11 деревень за сутки

08:11 11.09.2024

11 сентября 24

Контрудар на Курской дуге: 10 сентября войска "Севера" выбили ВСУ сразу из 11 населенных пунктов Суджанского и Кореневского районов

Противник планировал взорвать пассажирский поезд, но теперь мечется между лесов и деревень

Радомир Маркуш

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Контрудар на Курской дуге: 10 сентября войска "Севера" выбили ВСУ сразу из 11 населенных пунктов Суджанского и Кореневского районов



Ближе в ночи 10 сентября стали приходить хорошие новости из Курской области. В Суджанском районе российским войскам удалось отбить населенный пункт Борки и вынудить бандеровцев уйти из Спального.



"Ошеломленность противника была такой, что из Любимовки в середине дня кто-то в количестве 40 машин сбежал, что аж пятки засверкали", рассказал Юрий Подоляка. По словам военного эксперта, "очевидно, что главным направлением нашей атаки будет Любимовка, потеря которой для частей ВСУ в Курской области может стать настоящей катастрофой, так как на ней висит снабжение всей группировки противника от Коренево до Малой Локни".



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Кроме того, "северяне" начали контрнаступление с севера и запада, которое привело к возвращению населенных пунктов Гордеевка, Викторовка, Неожидное, Бяхово, Апанасовка и Краснооктябрьское. В настоящее время в населенных пунктах Комаровка, Вишневка и Снагость проводятся операции по прочесыванию после отвода украинских войск в направлении Обуховки.



Именно здесь - в Кореневском районе, бандеровцы совершают больше всего зверств, убивают мирных, расстреливают гражданские машины, а вражеские FPV-дроны рыскают в поисках цели.



Причем речь идет не об отдельных случаях, а о массовых военных преступлениях. Сдавшиеся "херои" признают, что нападение на Россию совершено в том числе с карательными целями. В ходе допроса вэсэушника-пулеметчика 82-й десантно-штурмовой бригады выяснилось, что командование "гвардии наступа" Зеленского при атаке на Курскую область приказало расстрелять пассажирский поезд, дескать, нужно подтолкнуть Россию к объявлению войны Украине, после чего резко увеличится западная военная и финансовая помощь.



Теперь перед врагом стоят задачи минимум и максимум. В первом случае сохранить плацдарм в Курском области, а во втором - расширить зону контроля до возможности обстреливать Курск и АЭС. Как поясняет издание American Conservative, Киев не может отдать приказ об отступлении ВСУ из Курской области, поскольку это будет воспринято Западом как провал.



По данным "Военной хроники", "южнее Коренево противник занял Краснооктябрьское, Российская армия наносит артиллерийские удары по поселку". Кроме того, ВСУ в последние дни наносят все новые удары по мосту через Сейм в районе села Карыж. После нескольких прилетов уцелела центральная часть пролета, по которой могли проезжать легковые автомобили. Сегодня мост был добит "Хаймарсами" - перед вторжением в Курскую область США передали ВСУ дополнительно 20 установок.



Институт изучения войны (ISW) не подтверждает устные заявки ряда наших пабликов о территориальных успехах ВСУ. Напротив, согласно оперативке ISW, опубликованной 10 сентября, российские войска вернули утраченные позиции в Курской области на фоне продолжающихся украинских наступательных операций.



Кадры с геолокацией попадания дрона-камикадзе по ситуативным оккупантам в Краснооктябрьском не могут трактоваться, как контроль ВСУшников над населенным пунктом. Вражеская ДРГ заскочила в поселок, пыталась закрепиться, но отправилась к Бандере.



Опубликовавший видеозапись тг-канал Combat Bums пояснил, что именно произошло. По словам его админа, "в какой-то момент бандеровские покатушники свернули не туда … Зоркие операторы „мавиков" быстренько обнаружили наглых нарушителей и передали координаты товарищам с ударных птиц. Как итог, помимо машины в расход пошли и дома, в которых хрюшки решили засесть"



А вот кадры с геолокацией, снятые вражеской аэроразведкой PRIDE GROUP, прямо показывают, что армия России выбила противника с позиции к западу от Уланок (к юго-востоку от Суджи).



В то же время ВСУ продолжили штурмы в районах Снагости, Кремяного, Малой Локни, Погребков, Черкасского Поречного, Михайловки, Мартыновки и Черкасской Конопельки, тем самым очертив ореол своего присутствия на нашей земле.



В оперативке ISW также сказано (со ссылкой на наш источник, значит, перепроверили по своим каналам), что российские войска восстановили полный контроль над Комаровкой и Вишневкой (у Сырского оба населенных пункта значатся как захваченные), провели успешную атаку восточнее Коренево и продвинулись на 300 метров в районе Малая Локня-Черкасское Поречное и в некоторых районах южной части Суджанского района.



Враг делает ставку на FPV-дроны, натовские ранцевые глушилки и американские РСЗО "Хаймарс", наши - на авиацию, артиллерию и профессионализм русских солдат. Как жалуется Defense Express (заблокированный в РФ), удары ФАБами участились и летят они по всему, что движется. В частности, около села Ветрено хорошо прилетело по дроноводам противника.



"В Глушковском районе украинские формирования нанесли очередной удар по мосту через реку Сейм в районе населенного пункта Карыж. На текущий момент его дальнейшая эксплуатация невозможна. ВСУ постоянно наносят удары по переправам в этом районе, пытаясь помешать работе ВС РФ и эвакуации населения", - информирует "Рыбарь".



По нашей логистике враг бьет американскими ракетами из мобильных установок, за которыми наша аэроразведка охотится в режиме нон-стоп. Как рассказал военный эксперт Борис Рожин, "еще одна MLRS вышла из чата. Операция в Курской области обернулась для противника очень серьезными потерями в западных РСЗО, которые раньше уничтожали относительно редко, но за август-сентябрь набили уже порядком".



Кстати, наше Минобороны сообщило, что всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял семь M142 HIMARS и пять M270 MLRS. Эта ракетная техника, как и боеприпасы к ней, стоит бешеных денег, тогда как в авантюре Сырского противник задействовал как минимум 20 единиц M142 и M270, что означает прямое соучастие армии США в нападении на нашу страну.



Янки ведут себя так, будто завтра не наступит, хотя даже заокеанская политическая профессура начинает смутно догадываться, что в любом будущем зарубежном конфликте, в котором Вашингтон задействует свои войска, Москва сделает все, чтобы как можно больше звездно-полосатых трупов отправилось в Соединенные Штаты.