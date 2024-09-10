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Японцы с риском для жизни соглашаются "таскать каштаны из огня" для дяди Сэма, - А.Кошкин
09:20 11.09.2024

10.09.2024 | АНАТОЛИЙ КОШКИН

На американские ракеты в Японии Москва и Пекин будут отвечать совместно

Несмотря на предупреждения соседних государств, правительство Японии дало согласие на появление на своей территории американских ракетных комплексов наземного базирования средней дальности Typhon. Пока, правда, с оговоркой о том, что речь идет не о постоянной дислокации в Японии способных поражать цели в Китае, КНДР и России ракетных систем, а для проведения японо-американских учений.

Как сообщают СМИ, Typhon – это первое наземное ударное средство средней дальности у армии США, созданное после расторжения в 2019 году американской стороной российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 1987 года. Пусковая установка Typhon представляет собой сухопутный вариант корабельной вертикальной пусковой установки Mk 41. Комплекс способен запускать крылатые ракеты Tomahawk с дальностью полета 1600 километров и ракеты SM-6.

В прошлом году армия США заявила, что провела ряд успешных испытаний системы Typhon, которая имеет четыре пусковые установки на прицепах и другое вспомогательное оборудование с ракетами Tomahawk и SM-6. При использовании ракет SM-6, которые, по словам американских военных, являются "единственной реальной защитой от высокоманевренного гиперзвукового оружия", система также может использоваться в "оборонительном режиме".

Японская газета The Japan Times приводит слова министра армии США Кристин Уормут о том, что в ходе недавнего визита в Японию она обсуждала с министром обороны страны Минору Кихарой перспективы использования новых американских многосферных оперативных групп (Multi Domain Task Force) в учениях на японской территории. "У меня был замечательный визит в Японию, прекрасная беседа с министром… Знаете, я думаю, нам было бы очень интересно увидеть, как многопрофильная оперативная группа действует из Японии в рамках учений… Мы ясно выразили свою заинтересованность в этом Силам самообороны Японии", – говорила на пресс-конференции американка, отметив, что любое развертывание будет "осуществляться в соответствии с темпами, определяемыми японским правительством".

The Japan Times напоминает, что ранее в Токио отрицали возможность появления на территории страны подобных американских комплексов, поскольку общественность, опасающаяся контрмер со стороны Китая, настороженно относилась к этой перспективе. Видимо, поэтому избрана тактика "пошагового" размещения американских ракет среднего радиуса действий в Японии, начав с "учений".

Первым "шагом" по размещению установки Typhon в Азиатско-Тихоокеанском регионе армия США предприняла в апреле текущего года под видом совместных военных учений на севере Филиппин. Считается, что ракетные комплексы поступят в Японию прямиком из этого государства.

Сторонники размещения такого оружия в Японии и других странах АТР убеждают их население в том, что "такой шаг поможет сдержать Пекин, особенно вокруг юго-западных островов Японии около Тайваня, где Китай наращивает военную активность". При этом очевидно, что вооруженные ракетами Tomahawk и развернутые на островах Японии комплексы поставят Тайвань, районы Южно-Китайского моря и большую часть материковой части Китая в зону поражения.

При этом размещение ракет среднего радиуса действия представляется как якобы вынужденная мера для купирования надуманной "китайской угрозы". Пентагон, запугивая население своих дальневосточных союзников, утверждает, что в Вооруженных силах Китая имеется 1850 ракет с дальностью полета от 1000 до 5500 км, которым надо-де противостоять.

Имея информацию о планах Вашингтона и Пентагона приблизить американские ракеты средней дальности к территориям соседних государств, МИД РФ еще весной предупредил Вашингтон и Токио о том, что Россия будет принимать меры по обеспечению своей национальной безопасности, если США пойдут на размещение ракет средней и меньшей дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова была уполномочена заявить: "Размещение в различных регионах мира, в том числе в АТР, американских ракет средней и меньшей дальности в каком бы то ни было оснащении имело бы крайне дестабилизирующий эффект с точки зрения международной и региональной безопасности". Так она прокомментировала публикацию японских СМИ о том, что Токио и Вашингтон могут обсудить перспективы размещения ракет средней дальности, которые ранее были запрещены по договору РСМД.

Предупреждения последовали и от Президента РФ Владимира Путина, который, говоря об угрозе нашей стране со стороны НАТО, заявил, что Россия ответит на действия США и их европейских союзников. В Москве убеждены, что в конечном итоге ранее запрещенные системы появятся в Европе на постоянной основе. И тогда в зоне их досягаемости окажутся важные российские объекты государственного и военного управления, административно-промышленные центры и оборонная инфраструктура. Теперь выясняется, что такие же планы Вашингтон и Токио вынашивают и в отношении российских дальневосточных районов. Американским сателлитам, в первую очередь японским, следовало бы прислушаться к словам В. Путина о том, что в случае реализации США подобных планов Россия будет считать себя свободной от ранее взятого на себя одностороннего моратория на развертывание ударных средств средней и меньшей дальности.

Не будут мириться с установкой, что называется, у себя под боком способных нести ядерные заряды американских ракет и в Китайской Народной Республике. Появление комплексов Typhon на Филиппинах в Министерстве обороны КНР охарактеризовали как "опасную тенденцию", "серьезную угрозу для безопасности стран региона, наносящую существенный ущерб региональному миру и стабильности". Видимо, не менее строго и решительно Пекин отреагирует и на появление угрожающих КНР ракет в Японии. Не говоря уже о КНДР, у которой в состоянии постоянной готовности имеются эффективные средства ответа на угрозы американскими ракетами с японской территории.

Токийские политики не должны забывать, что в ходе майского российско-китайского саммита Москва и Пекин назвали планы размещения ракет средней и малой мощности в АТР и Европе "прямой угрозой" их странам. Тогда Президент РФ В. Путин и председатель КНР Си Цзиньпин впервые заявили о готовности совместно противодействовать этим планам. В совместном документе по итогам переговоров глав двух держав есть отдельная глава о том, как Москва и Пекин оценивают нынешнее положение дел в области международной безопасности. Оно, как сказано в тексте, "характеризуется нарастанием конфликтности на региональном и глобальном уровнях, общей нестабильностью, а также усилением стратегических рисков в результате обострения межгосударственных противоречий, в том числе между ядерными державами". Ответственность за возникновение таких рисков, безусловно, несет вашингтонская администрация во главе с поджигателем войны Дж. Байденом, подобно Гитлеру, сколотившему агрессивный "тройственный пакт" США, Японии и Южной Кореи с перспективой развертывания его в восточноазиатский фланг НАТО.

Можно было бы напомнить и предупреждение В. Путина о том, что предоставление американцами своим сателлитам создающее угрозу России и ее населению оружие позволяет передавать не менее смертоносное российское вооружение находящимся в конфронтации с США странам. В том числе в АТР…

P.S. Россия должна быть готова отразить возможную военную агрессию на любых направлениях. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в ходе обращения к участникам командно-штабных учений "Океан-2024".

Он отметил, что Вооруженные силы РФ должны обеспечивать надежную защиту суверенитета и национальных интересов российского государства: "Отразить возможную военную агрессию в любых направлениях, в том числе в океанской и морской зоне".

В учениях задействовано более 90 тыс. военнослужащих, свыше 400 кораблей и судов, 125 летательных аппаратов, более 7,5 тысячи единиц вооружения и техники. В том числе от Народно-освободительной армии Китая: три корабля, одно судно и 15 самолетов. Практические действия отрабатываются в акваториях 13 морских районов на трех стратегических направлениях.

Источник - fondsk.ru
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