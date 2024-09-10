Судьбоносная ночь для США: Трамп и Харрис сошлись на дебатах (трансляция)

09:34 11.09.2024 В штате Филадельфия в США начались первые президентские дебаты Трампа и Харрис



Дональд Трамп и Камала Харрис встретились лицом к лицу на дебатах кандидатов в президенты США. В ходе прений политики обсудили широкий спектр вопросов от экономической ситуации до конфликта на Украине. Республиканец и демократ спорили, обвиняли друг друга во лжи, всячески рекламируя именно свое видение будущего США. Как проходили дебаты Трампа и Харрис, "Газета.Ru" следила в режиме онлайн.

Трансляция



06.05

Как передает CNN, Трамп и Харрис не взаимодействовали по завершению дебатов. Прения закончились, они оба поблагодарили модераторов и повернулись к выходу, не глядя друг на друга. Трамп сразу же ушел со сцены. При этом, по подсчетам телеканала, больше времени на дебатах говорил республиканец.



На этом "Газета.Ru" завершает свою онлайн-трансляцию первых дебатов кандидатов в президенты США. Спасибо, что были с нами!



06.00

Штаб Харрис уже призывает к новым дебатам. Команда вице-президента готова организовать ее новую встречу с Трампом в октябре.



"Под ярким светом американский народ увидел выбор, с которым ему придется столкнуться этой осенью на выборах: между движением вперед с Камалой Харрис или отступлением с Трампом", - заметили в штабе Харрис.



05.55

Главный вопрос Трампа к Харрис: почему она лишь обещает, а ничего делает, учитывая, что занимает пост вице-президента США уже 3,5 года. Мнение демократа - республиканец тянет США в прошлое, когда стране нужно идти вперед.



05.51

Если коротко о заявлениях, то Трамп пообещал в случае победы завершить конфликт на Украине, ввести пошлины на иностранные товары и помешать третьей мировой войне. Харрис готова снизить зависимость страны от импорта нефти, принять меры для повышения доходов среднего класса и помешать появлению запрета на аборты в США.



05.47

Итак, прения Трампа и Харрис, пожалуй, можно охарактеризовать как непрерывный поток обвинений друг друга во лжи. Республиканец критиковал администрацию Байдена, демократ говорила о его собственных провалах. И оба политика рисовали для американцев ужасное будущее в случае победы их оппонента. Например, Трамп допустил, что Харрис позволит делать аборт "после рождения ребенка" и говорил о том, что нелегалы едят собак.



05.45

Под конец Трамп подчеркивает, что у США сейчас худший президент и вице-президент в истории. На этом дебаты подходят к концу.



05.44

"Почему она не сделала все, что обещает за время своей работы в Белом доме [...] Мы нация без лидера", - заявил Трамп.



05.42

Возвращение в студию. Слово передают Харрис, в заключение она говорит о своей программе, в том числе улучшения экономических условий и помощи американцам в покупке дома.

"Мы не вернемся назад", - обещает Харрис, глядя в камеру.



05.38

Второй уход на рекламу. Противостояния Трампа и Харрис по внешней политике стало ключевой частью блока. Первый ушел от ответа на прямой вопрос о том, хочет ли он победы Украины. Харрис по большому счету подтвердила готовность продолжать линию администрации Байдена, то есть помогать Киеву. При этом Трамп заявил, что Харрис встречалась с Путиным до конфликта, что демократ опровергла - не подтверждали это и в Москве.



05.36

Харрис считает, что Трамп виноват в проблемах системы здравоохранения в США. Сама обещает работать на благо избирателей и вновь говорит о "новой странице" в истории США.



05.34

Снова обмен любезностями. Трамп напоминает Харрис, что она отвечает за ситуацию на границе в администрации Байдена. Республиканец говорит о мягкой политике Белого доме, в том числе в отношении Китая.



05.32

Харрис же говорит, что Трамп создал Америке множество проблем. В частности, она уверяет, что при нем уровень безработицы достиг показателей "Великой депрессии", которая обрушилась на США в начале прошлого века.



05.30

В ответ Трамп обещает добиться улучшения экономической ситуации, решить проблемы с мигрантами и в здравоохранении.



05.28

Между политиками возникает перепалка. Трамп вклинивается в выступление Харрис, та требует дать ей ответить, но модераторы отказывают. Вновь вопрос к Трампу - зачем он идет в президенты уже четвертый раз?



05.27

Вновь переход на личности. Трамп говорит, что президентство Харрис будет ужасным, так как она на самом деле такая же, как Байден. В ответ демократка смеется, говоря, что беспокоится о будущем США в отличии от своего оппонента и точно "не Байден".



05.25

В ответ республиканец защищается, а Харрис обещает работать над улучшением условий жизни меньшинств.



"Мне все равно, кто она. Если вы делаете из чего-то большое дело, мне все равно. Кем бы она ни хотела быть, меня это устраивает", - заметил Трамп.



05.23

Модератор задает следующий вопрос. Трампа просят пояснить его заявление о том, что он не считает Харрис афроамериканкой.



05.22

Трамп же перекладывает ответственность за Афганистан на демократов. Он заметил, что его администрация смогла достичь спокойствия в регионе, что Байден и Харрис разрушили.



05.21

"Я объездила весь мир в качестве вице-президента США, и мировые лидеры смеются над Дональдом Трампом. Я разговаривала с военными лидерами, некоторые из которых работали с вами, и они говорят, что вы позорище", - отмечает Харрис.



05.20

Харрис уверяет, что все произошло из-за Трампа, администрация которого готовила соглашения с "Талибаном" (запрещен в РФ).



05.18

Следующий вопрос - Афганистан, вывод войск США откуда стал настоящей катастрофой в самом начале президентства Байдена.



05.16

Харрис же считает, что Трамп готов променять отношения с союзниками по НАТО на дружбу с диктаторами. Республиканец заявил, что это ложь и при нем альянс чувствовал себя хорошо.



05.14

В ответ Трамп заверил, что Путин был бы в Москве, потому что конфликта на Украине бы не случилось.



"Байден за два года ни одного звонка не сделал Путину, ни с кем не разговаривал", - отметил республиканец.



05.13

Харрис со смешком говорит, что Трампу нужно вспомнить, что он идет на выборы против нее, а не Байдена. По ее словам, по конфликту на Украине она встречалась с Зеленским, передав ему разведданные еще до начала российской операции и смогла сплотить Европу для поддержки Киева.

"Если бы Трамп был президентом, Путин бы уже сидел в Киеве", - утверждает Харрис.



05.12

"У Байдена нет идей, как это остановить [...] Мы движемся к третьей мировой войне и где наш президент", - подчеркнул Трамп.



05.11

"Мы потратили миллиарды, потому что Байден и ты [Харрис] не требуете деньги с Европы и НАТО", - указал Трамп.

Он добавил, что хочет завершения конфликта. По его словам, украинский лидер Владимир Зеленский и Путин уважают его.



05.09

Возвращаемся. Тема конфликт на Украине. Вопрос в том, как Трамп может завершить противостояния и хочет ли он победы Киева.



05.03

Первый перерыв на рекламу. Пока говорит о том, кто лидирует, сложно. В штабе Харрис говорили, что готовят ее "залезть под кожу" Трампу. Получилось ли это, сказать сложно. В один момент Трамп прямо пресек очередную попытку Харрис вступить в полемику во время его ответа.

"Я сейчас говорю. Если вы не возражаете. Пожалуйста. Звучит знакомо?" - отметил Трамп, сделав отсылку на дебаты Харрис с вице-президентом США Майком Пенсом в 2020 году, во время которых он ее постоянно перебивал.



05.02

Трамп же отмечает, что у него были хорошие отношения с Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. Он не исключил, что президент России искренне говорит о поддержке Харрис, так как она ему более выгодна. Трамп заметил, что Байден виноват в подрыве "Северных потоков" в Европе. По его мнению, это произошло из-за слабости президента США.



05.00

Харрис отбивается, говорит, что любит Израиль. По ее мнению, Трамп хочет стать таким же, как президент России Владимир Путин или председатель КНДР Ким Чен Ын.



04.58

В ответ Трамп говорит, что конфликта на Украине или Ближнем Востоке не было бы, если бы он был президентом. По его словам, Харрис ненавидит Израиль и собирается сократить его поддержку.



04.56

Вопрос о войне на Ближнем Востоке. Харрис говорит, что страдания палестинцев из-за операции Израиля в секторе Газа ужасны, как и шаги со стороны ХАМАС против еврейского государства.



04.54

Переходим к внешней политике. Трамп отмечает, что Америке нужен такой сильный лидер как он, что признают за рубежом. В частности, об этом говорит премьер Венгрии Виктор Орбан. Он отмечает, что слабость США на мировой арене привела к серьезным последствиям. Трамп подчеркнул, что это связано с Байденом, который лишился места кандидата в президенты из-за переворота в Демпартии.



04.52

Харрис же отметила, что ее поддерживают более 200 республиканцев, включая бывшего вице-президента Дика Чейни и бывших сотрудников Трампа.



"Если вы действительно хотите узнать внутреннюю историю бывшего президента, если он еще не дал об этом ясно понять, просто спросите людей, которые с ним работали", - сказала она.



Трамп ответил, что уволил большинство этих людей.



04.50

Трамп обращается напрямую к Харрис, призывая ее не тратить время на разговоры о нелегалах, а воспользоваться своими полномочиями в качестве вице-президента и пойти в конгресс, чтобы принять законопроект по закрытию границы.



04.48

Харрис часть своих ответов сводит к обращению к избирателям, призывая "перевернуть страницу" ради будущего США и называя возможную победу Трампа угрозой для страны.



04.46

Трамп касается темы покушения на него. Он не исключил, что ответственность за стрельбу могут частично нести демократы, в том числе за счет своей разрушительной политики.

"Вероятно, я получил пулю в голову из-за того, что они обо мне говорят. Они говорят о демократии, я представляю угрозу демократии. Они представляют угрозу демократии", - заметил Трамп.



04.44

"Во время своих митингов он говорит о вымышленных персонажах, таких как Ганнибал Лектер, он будет говорить о том, что ветряные мельницы вызывают рак, и вы также заметите, что люди начинают покидать его митинги раньше времени из-за усталости и скуки. И я скажу вам, что единственное, о чем вы не услышите от него, - это вы", - утверждает Харрис.



04.42

Харрис пока не спровоцировала серьезных атак со стороны Трампа, ей удается отвлечь его, заставляя защищать как свое президентство, программу и даже встречи с избирателями.



04.40

Вопрос к Харрис по поводу того, почему она меняет свою позицию по ключевым вопросам. Например, она отказалась от либерализации пропуска мигрантов, заняв жесткую линию, почти как республиканцы. В ответ Харрис увиливает, говоря о готовности слышать избирателей.



04.38

Кандидатам все же удается иногда вклиниться в выступление своего оппонента. Например, Трамп говоря об абортах, попросил спросить, поддержит ли Харрис аборт на восьмом или девятом месяце. Было ясно слышно, как она воскликнула: "О, да ладно".



04.36

Харрис замечает, что Трамп сам обвинен в экономических и сексуальных преступлениях, в чем подозревает нелегалов. Она утверждает, что ситуация с мигрантами улучшилась. Трамп считает, что статистика по преступности ложная.



04.34

"Если Харрис победит [...] у нас нет шанса на успех", - считает Трамп. По его словам, США станет Венесуэлой на стероидах.



04.32

По мигрантам Трамп утверждает, что демократы собираются легализовать на территории США миллионы нелегалов, чтобы получить голоса. С его точки зрения, из-за нелегалов в США растет уровень преступности и возник фентаниловый кризис. Харрис призывает "перевернуть страницу" и не относиться ко всем мигрантам как к преступникам. Она настаивает, что у нее есть план.



04.30

Харрис восполняет невозможность отвечать, когда говорит Трамп, мимикой. Вице-президент США улыбается, закатывает глаза, делает удивленное лицо, в зависимости от высказываний своего оппонента. Трамп же в момент выступления Харрис спокоен, смотрит на часы.



04.28

Переходим к обсуждению ситуации с нелегальными мигрантами. Трамп рассказывает историю о том, что мигранты из Гаити в Огайо едят домашних животных. Ведущий ABC утверждает, что информация не соответствует действительности. В ответ Трамп заявил, что об этом говорят люди.



04.26

"Не обязательно отказываться от своей веры или глубоких убеждений, чтобы согласиться с тем, что правительство и Дональд Трамп определенно не должны указывать женщине, что делать со своим телом", - заявила Харрис.



04.24

Трамп говорит, что Харрис готова разрешить делать аборты для женщин на любом сроке. В ответ демократ утверждает, что это ложь. В целом линия Трампа в том, что вопрос абортов должны решать штаты, а Харрис призывает к регулированию на федеральном уровне и отказу от жестких рамок по сроку.



04.22

Кандидаты повсеместно обвиняют друг друга во лжи, будь то вопрос абортов, экономики или миграции. Трамп отдельно выделяет, что Харрис нельзя доверять, так как она просто поменяет свою позицию после избрания президентом.



"Это будет конец нашей страны. Она марксистка, все знают, что она марксистка. Ее отец - профессор-марксист по экономике, и он хорошо ее обучил", - отметил республиканец.



04.20

"Все, во что она верила три года назад выброшено, и теперь она проникается моим мышлением. Надо ей кепку MAGA [Сделаем Америку снова великой] подарить. Она марксистка", - говорит Трамп о Харрис.



04.16

Параллельно Харрис посчитала внешнюю политику Трампа в отношении Китая несостоятельной. По ее мнению, республиканец продал США КНР, когда Вашингтону так нужно победить в технологической гонке. Трамп же назвал все это ложью.



04.14

Спор переходит на тему абортов. Харрис уверяет, что Трамп ничего не сделал для женщин и поддерживает полный запрет. Республиканец отбивается, настаивая на поддержке сохранения права на аборт, в том числе в случае изнасилования.



04.12

"У нее нет никакого экономического плана, она скопировала план Байдена", - подмечает Трамп.



В ответ Харрис утверждает, что республиканцу интересен только он сам, а не американцы.



04.11

Харрис обвиняет Трампа в том, что он оставил в ужасном состоянии такие сферы, как здравоохранение и экономику, когда покидал пост президента. Она уверяет, что Байдену и ей пришлось устранять все проблемы за ним. При этом Харрис считает, что Трамп собирается в случае победы реализовать ультраконсервативный "проект 2025", который в том числе предполагает усиление полномочий президента США.

"Я не имею никакого отношения к "Проекту 2025", - заметил Трамп.



04.07

"Я верю в амбиции, стремления и мечты американского народа", - отмечает Харрис, обещая создать экономику возможностей, сделав жилье вновь доступным.



Трамп же готов давить на другие страны, в особенности Китай, чтобы улучшить экономическое положение Америки.



04.05

Первый вопрос по экономике. Высокие цены на продукты, бензин и остальные товары крайне волнуют американцев. Харрис отвечает первой, обещая среднему классу лучшее положение, чем когда-либо. Одновременно с этим критикует Трампа за поддержку богатых вместо простых американцев. Республиканец же обвиняет в проблемах нынешнюю администрацию, рекламируя хороший уровень экономики во время его президентства (2017-2021).



04.01

Итак, начинаем. Трамп и Харрис в первый раз встретились лицом к лицу на сцене. Харрис подошла к Трампу и протянула руку. Он принял рукопожатие.



03.55

Пока Трамп и Харрис готовятся выйти на сцену, на улицах Филадельфии маршируют пропалестинские активисты. Демонстранты требуют остановить операцию Израиля в секторе Газа, запущенную почти год назад в ответ на нападение ХАМАС на еврейское государство. По мнению Трампа, Харрис на стороне протестов и свернет поддержку Тель-Авива, в том числе военную, если выиграет выборы. Демократ же обещает сохранить линию Белого дома на помощь Израилю, но не раз критиковала операцию в Газе.



03.50

Сможет ли Трамп доказать "некомпетентность" вице-президента США Харрис или бывший прокурор Калифорнии представит республиканца в глазах американцев как "осужденного преступника" - неизвестно. Один из первых вопросов вечера дебатов - пожмут ли политики друг другу руки в начале. Ответ на него узнаем уже через 10 минут. На летних прениях Трампа с Байденом никаких рукопожатий не было. Стартуют дебаты в 4:00 по московскому времени. К слову, в Кремле смотреть прения Трампа и Харрис не собираются.

"Ожидать что-то [от дебатов кандидатов в президенты США] - это не наше дело, это дело американских избирателей", - заметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.



03.40

С момента замены Байдена на Харрис в предвыборной гонке, Трамп сосредоточился на личных атаках на политика, представляя ее в качестве человека некомпетентного, несостоятельного и просто опасного для США из-за радикально левых, "коммунистических" или "марксистских", взглядов. Его противница же пытается выставить республиканца как угрозу американской демократии. Программа Трампа сосредоточена на борьбе с провалами Байдена - инфляцией, нелегалами и ухудшением позиции США на мировой арене. Повестка Харрис не слишком внятная, но во многом обещает продолжение курса нынешней администрации.



03.30

Точные темы дебатов и тем более вопросы для кандидатов перед встречей не раскрываются. Как ожидается, стороны поговорят о наиболее актуальных проблемах внутренней повестки дня для США - высокой инфляции, нелегальной миграции, спора вокруг абортов. Не исключено, что политики обсудят и о международной ситуации, в том числе конфликте на Украине и войне на Ближнем Востоке. Хотя Харрис в отличии от Трампа в своих публичных выступлениях в основном концентрировалась на внутренних вопросах, уделяя внешним лишь их малую часть.



03.20

Прения Трампа и Харрис пройдут в том же формате, что и дебаты республиканца с действующим президентом США Джо Байденом в июне. То есть зрителей в зале не будет, вопросы задают только модераторы и микрофоны политиков отключаются в момент ответа их оппонентов. Последнюю меру штаб Харрис активно пытался отменить, считая полезным дать ей возможность вклиниваться в речь Трампа, но ABC отказался менять правила встречи. На вступление и ответы у политиков будет по две минуты и одна дополнительная для каких-либо разъяснений.



03.10

Кроме того, дебаты проходят в одном из колеблющихся штатов. Речь идет о регионах, где избиратель не имеет четкой традиции голосовать за демократов или республиканцев и часто меняет свои предпочтения. Исход голосования в них может сыграть решающую роль на выборах. В этом году таких штатов семь - Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.



Президентские выборы в США не прямые. Американцы на самом деле голосуют за выборщиков, количество которых фиксировано и индивидуально для каждого штата, а те уже выбирают главу государства. Всего голосов 538, для победы хватит 270 из них. Колеблющиеся штаты же суммарно могут дать кандидатам более 80 выборщиков.



03.00

Встреча Трампа и Харрис обещает стать одним из знаковых моментов избирательной кампании. До выборов меньше двух месяцев, по последним опросам, кандидаты идут с минимальным отрывом в несколько процентов друг от друга. Например, в исследовании The New York Times/Siena College, Трамп лидирует с 48% рейтинга, а Харрис занимает вторую строчку с 46% поддержки. Опрос Morning Consult отдает первенство демократу с 49%, республиканец же набирает 46%. Результат дебатов может сместить вектор в сторону одного из политиков.



02.55

Организует дебаты либеральный телеканал ABC News, который не раз становился объектом недовольства Трампа. В частности, бывший президент США называл его "грязнейшим" во всей Америке и обвинял в распространении ложной информации. Место проведения - Национальный конституциональный центр в Филадельфии. Прения будут идти 90 минут с учетом нескольких уходов на рекламу. За модерацию отвечают телеведущие Дэвид Мьюир и Линси Дэвис.



02.50

Доброй ночи, дорогие читатели "Газеты.Ru"!



Сегодня в Пенсильвании пройдут первые и, вероятно, единственные дебаты кандидатов в президенты от Республиканской и Демократической партий США - Дональда Трампа и Камалы Харрис. Политики раньше лично не пересекались и даже не созванивались, так что это будет первый опыт для обоих. На повестке дня внутренние и внешние вопросы, но больше от претендентов ждут личных атак.



"Газета.Ru" будет следить за ходом прений в режиме реального времени. Источник - Газета.Ру

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