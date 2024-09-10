Агентурная сеть расширяется. Еще 20 учителей прибыли из США для работы в школах и вузах Узбекистана

10:39 11.09.2024

В Узбекистан прибыли 20 американских учителей для преподавания английского языка в школах и вузах в 10 регионах. С 2019 года в 21 государственной школе и более чем 30 университетах работали 98 преподавателей английского из США.



Двадцать американских учителей английского языка приступили к работе в школах и вузах Узбекистана в новом учебном году, сообщила пресс-служба посольства США.



Они помогут в преподавании и изучении английского в 10 регионах Узбекистана в 2024-2025 учебном году. С 2019 года в 21 государственной школе и более чем 30 университетах работали 98 американских преподавателей английского.



Инициативы по преподаванию английского языка с привлечением американских специалистов были запущены в 2019 году посольством США, Министерством дошкольного и школьного образования и Министерством высшего образования, науки и технологий.



Проект является частью обширной программы правительства США по улучшению преподавания и изучения английского языка в Узбекистане, включая подготовку за последние годы более 18 тысяч учителей английского языка.



С 2018 года США инвестировали более 31,2 млн долларов в преподавание и изучение английского языка в Узбекистане.



Посол США в Узбекистане Джонатан Хеник, приветствуя американских преподавателей в Ташкенте, заявил, что они играют "неотъемлемую роль не только в улучшении навыков английского языка, но и в укреплении культурных связей между Соединенными Штатами и Узбекистаном".



В прошлом году из США прибыли 25 преподавателей английского языка.