 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 11.09.2024
11:20  Нарынбек Сатыбалдиев назначен замминистра природных ресурсов и директором Кыргызской геослужбы
10:39  Агентурная сеть расширяется. Еще 20 учителей прибыли из США для работы в школах и вузах Узбекистана
10:13  Брянский губер Богомаз: "Посмотрите на современного украинца: русская фамилия, русское имя, а Россию ненавидит..."
09:39  Александр Ципко. Нуждается ли Бог в человеке. Смерть – это не лифт, который возносит в рай
09:34  Судьбоносная ночь для США: Трамп и Харрис сошлись на дебатах (трансляция)
09:20  Японцы с риском для жизни соглашаются "таскать каштаны из огня" для дяди Сэма, - А.Кошкин
08:11  Контрудар на Курской дуге: РосАрмия освободила 11 деревень за сутки

07:29  Арестован за коррупцию глава МЧС Крыма Садаклиев
06:37  Конвертируется ли нефтедоллар в нефтеюань, - А.Башкатова
03:17  Воды в ЦентрАзии все меньше. Что делать? - Казминводхоз Нуржигитов
02:28  Госдолг Узбекистана превысил $37 млрд. Детали
01:34  ВВП Индии в этом финансовом году вырастет на 7%
01:21  РосАрмия начала масштабное наступление в Курской области – итоговая сводка Readovka
01:01  Право и собственники: конфискует ли суд участки миллиардеров в Барвихе
00:46  Данияр Сарекенов поехал послом Казахстана в Словению и другие назначения в РК
00:22  Российский газ и нефть станут основой развития узбекского производства, - Виктория Панфилова
00:14  Азербайджан отказался подписывать сокращенный мирный договор с Арменией
Вторник, 10.09.2024
21:48  Почему стартапы выбирают криптовалюту для финансирования своих проектов
21:34  Тайфун "Яги" унес 127 жизней во Вьетнаме + 54 пропали без вести
21:31  Узбекистанка Дурдона Абдуджабборова завоевала бронзовую медаль на ЧМ по сумо
21:03  Шойгу доверили еще разок помиротворить. Теперь в Питере на саммите БРИКС
20:43  Наводчиком укро-дронов на Москву оказался мигрант из ЦА
20:35  Ключевые спонсоры МОК отказываются от сотрудничества
20:28  Пентагон и НОАК договариваются, как избежать войны, - В.Скосырев
16:59  Экс-замминистра сельского хозяйства Узбекистана Тураев осужден на 6 лет, его дочь - на 5 лет. За подлог саженцев винограда
16:38  Шавкат и Саида Мирзиеева приняли премьера России
16:29  Выборы в США: безумные конспирологи ищут "русский след", - В.Малышев
16:23  Росчиновники успешно "освоили" бюджет новых самолетов, но... ничего не взлетело и никто не наказан
15:46  Дорогие гигабайты. Стоит ли таджикистанцам ожидать снижения стоимости Интернета?
15:41  Сергей Савчук: Доллар или бомбы: США готовят планете ультиматум
15:36  Арабские, тюркские, европейские: как менялась мода на имена в Казахстане
15:30  Times of India: Россия, Индия и Китай договорились о строительстве АЭС на Луне
15:27  В РФ назвали поддержку VPN-сервисов Штатами вмешательством в дела страны
15:20  В.Прохватилов: Американские фондовые рынки упали и не в силах подняться с колен
11:36  Марио Драги: Евросоюз вполне реально может прекратить свое существование
11:05  Выявила проверка. Почти 400 сотрудников трех министерств Узбекистана оказались учредителями компаний
10:37  Росстат: Рождаемость в России рухнула до показателей постдефолтного 1999 года
09:54  Катастрофа приближается: в Центральной Азии создается антироссийский санитарный кордон, - Айнур Курманов
08:32  Американская мечта: возрождение промышленной гегемонии США провалилось, - Дм.Мигунов
08:24  Премьеры измерили обороты. Главы правительств России и Узбекистана встретились в Ташкенте, - Къ
08:10  Токаев присвоил геройское звание "Халык кахарманы" экс-руководителю КНБ генералу Сату Токпакбаеву
08:03  Фонтан в Астане и миллиард: за что задержали начальника департамента культуры горакимата Болата Мажагулова
06:21  В Якутии на месторождении Эбелях нашли алмаз ювелирного качества весом 262,5 карата
03:26  Американские выборы решат, быть ли мировой войне, - В.Можегов
03:13  Европа довела демократию до предела? - Владимир Корнилов
03:07  В Алматинской области возросло число заразившихся сибирской язвой
01:16  Израиль усиливает давление на Тегеран, что может привести к дальнейшей дестабилизации Ближнего Востока
01:14  Дмитрий Орехов: Америка повторяет путь Карфагена
01:12  Марек Галась: Европа уже почти убила себя санкциями. И все никак не уймется
01:00  Казахстан заполонили фейковые "новые" банкноты. Нацбанк разъясняет
00:12  Тимофей Бордачев: Поворот России на Восток прошел точку невозврата
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   | 
Нарынбек Сатыбалдиев назначен замминистра природных ресурсов и директором Кыргызской геослужбыНарынбек Сатыбалдиев назначен замминистра природных ресурсов и директором Кыргызской геослужбы
11:20 11.09.2024

Сатыбалдиев Нарынбек Мадьярович назначен заместителем министра природных ресурсов, экологии и технического надзора и по совместительству директором Кыргызской геологической службы Минприроды, сообщили в пресс-службе министерства.

Нарынбек Сатыбалдиев родился 1 августа 1978 году в поселке городского типа Токтогул Токтогульского района Жалал-Абадской области. В 1995-2001 годы получал образование в Кыргызском горно-металлургическом институте имени академика У.Асаналиева по специальности горный инженер, в 2006 году стал кандидатом технических наук.

Сатыбалдиев занимал должность начальника управления по промышленной безопасности и горному надзору Государственной инспекции по экологической и технической безопасности при ПКР, а затем - генерального директора ГП "Кыргызкомур" при Министерстве энергетики и промышленности КР.

До сегодняшнего дня Н.Сатыбалдиев исполнял обязанности зампредседателя правления по обеспечению организационной деятельности ОАО "Кыргызалтын".

Источник - today.kg
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1726042800


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Правительством одобрен проект Общенационального Плана мероприятий по реализации Послания Президента
- Год рабочих профессий: в Правительстве рассмотрены меры по модернизации профтехобразования
- Указ Президента Республики Казахстан от 10 сентября 2024 года №649
- Молодежь и предприниматели Шымкента поддерживают строительство АЭС
- Формула кадровой политики Нурсултана Назарбаева
- Олжас Бектенов обсудил с губернатором Новгородской области РФ вопросы приграничного и межрегионального сотрудничества
- Роман Скляр провел совещание по вопросам обеспечения внутреннего рынка ГСМ
- Кадровые перестановки
- Как Токаев был премьером
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  