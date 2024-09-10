Нарынбек Сатыбалдиев назначен замминистра природных ресурсов и директором Кыргызской геослужбы

11:20 11.09.2024

Сатыбалдиев Нарынбек Мадьярович назначен заместителем министра природных ресурсов, экологии и технического надзора и по совместительству директором Кыргызской геологической службы Минприроды, сообщили в пресс-службе министерства.



Нарынбек Сатыбалдиев родился 1 августа 1978 году в поселке городского типа Токтогул Токтогульского района Жалал-Абадской области. В 1995-2001 годы получал образование в Кыргызском горно-металлургическом институте имени академика У.Асаналиева по специальности горный инженер, в 2006 году стал кандидатом технических наук.



Сатыбалдиев занимал должность начальника управления по промышленной безопасности и горному надзору Государственной инспекции по экологической и технической безопасности при ПКР, а затем - генерального директора ГП "Кыргызкомур" при Министерстве энергетики и промышленности КР.



До сегодняшнего дня Н.Сатыбалдиев исполнял обязанности зампредседателя правления по обеспечению организационной деятельности ОАО "Кыргызалтын".