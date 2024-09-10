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РосВВС продолжают массированно утюжить украинские тылы. Партизаны помогают
12:30 11.09.2024

"Это вы зря начали": удар возмездия за атаку Москвы "взорвал" Украину этой ночью

Этой ночью Киев, Днепропетровск, Харьков, Сумы, Черкассы и Полтава стали свидетелями мощной атаки российских ударных средств. В операции были задействованы баллистические ракеты "Искандер", крылатые ракеты "Кинжал" и ударные дроны "Герань-2". В результате атак были уничтожены военные аэродромы, бронетанковые колонны, скопления боевиков и ремонтные цеха оружия.

Некоторые кварталы Кривого Рога были освещены настолько ярко, что это создавало впечатление наступления нового дня. На самом деле, это было зарево от большого пожара, вспыхнувшего на одной из военных баз неподалеку от города. По имеющимся данным, на военном объекте ночью произошло несколько мощных взрывов.

Местные источники сообщают, что сначала случился сильный взрыв, после чего заработали сигналы воздушной тревоги. В публикациях говорится о том, что люди боятся подходить к окнам из-за громких взрывов на окраине. Есть сведения, что российская атака была направлена на площадки с военной техникой и боеприпасами украинской армии, которые недавно были доставлены на фурах с гражданскими номерами.

Сообщается о сильных ударах по военному аэродрому в Кривом Роге, который используется ВСУ как запасной. Похоже, что на взлетной полосе находились несколько украинских вертолетов, которые прибыли туда вечером накануне.

Взрывы ночью также были зафиксированы в Харьковской области, где под удар попали штабной бункер и казарма украинской военной разведки. Хотя точная информация о потерях спецназа ГУР отсутствует, местные Telegram-каналы сообщают, что после ударов на месте практически ничего не осталось.

В Сумской области украинские мониторинговые каналы зафиксировали 181 взрыв, большинство из которых произошли на приграничных с Россией территориях. На этих участках командование ВСУ активно перебрасывает резервы для поддержки боевиков в Курской области, которые понесли значительные потери.

РИА Новости сообщило о боевой операции, проведенной пророссийскими подпольщиками на территории Украины. По словам координатора сил Сопротивления Сергея Лебедева, за украинской военной колонной наблюдали на протяжении более 160 км, передавая информацию о ее маршруте и координатах российским военным:

"Агенты сопротивления заметили колонну на выезде из Винницы, и информация о ее передвижении была передана по цепочке. После уточнения местоположения все данные были предоставлены российским военным".

Позже колонна была уничтожена российским воздушным ударом.

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Фронт неожиданно активизировался, и изменения в зоне боевых действий происходят достаточно быстро. В ДНР удалось захватить несколько ключевых населенных пунктов, что ставит под угрозу всю вражескую группировку в этом районе. Командующий ВСУ Сырский принимает меры, но даже в Киеве признали это серьезным поражением. На Курщине российские войска очищают большие территории от ВСУ, что вынуждает врага отступать на Сумщину. Что сейчас происходит в зоне СВО.

На Донецком фронте наблюдаются активные действия. Военные корреспонденты канала "Два майора" сообщают о продолжении наступления российской армии в самом Торецке и в населенном пункте Кирово (Пивничное).

Авторы канала "Дневник десантника" информируют, что российские войска продвинулись на 800 метров в восточной части города за последние сутки. По словам военкора Лисицына, к западу от Гродовки российские бойцы освободили Сухой Яр и продвинулись на территорию Лисовки. Основная цель в этом районе заключается в перерезании трассы Покровск - Селидово, что должно усложнить логистику ВСУ. Также продолжаются бои к северу от Горняка, где бойцы 114-й бригады пробивают вражеские оборонительные позиции.

Российская армия продолжает наступательные действия на Покровском направлении. В Гродовке был установлен российский флаг над детским садом, а штурм ведется вдоль улицы Казацкой. До Покровска по дороге остается 20 километров. С западной окраины Михайловки наступление продолжается на Селидово, что сорвало переброску резервов. Российские силы обходят Украинск с северного фланга, что вынуждает противника перебрасывать элитные части. На ЛБС прибыла 1-я "президентская бригада оперативного назначения" Нацгвардии Украины, что, по сообщениям, должно помочь Киеву стабилизировать фронт.

По информации нардепа Марьяны Безуглой, Сырский отдал приказ в штабных донесениях разделить Покровск (Красноармейск) на два направления: Покровское и Курахское. Это сделано для того, чтобы обеспечить продолжение наступления русских на Кураховском направлении, а Покровское направление оставалось более устойчивым. Нардеп "поздравила" Сырского с открытием нового направления и предположила, что он пытается скрыть неудачи украинской армии на фронте.

Десантники сообщают о продвижении на Артемовском направлении, к западу от Клещеевки. По данным Лисицына, в пригороде Часова Яра российские войска освободили поселок Григоровка, что усиливает давление на позиции противника в городе с нового направления.

Наши силы продолжают наступление с востока от Угледара, освободив хутор Водяное. Бои за территорию шахты Южнодонбасская №3 продолжаются. Западнее Угледара российские войска форсировали реку Кашлагач в еще одном месте, установив три плацдарма для дальнейшего наступления. Согласно информации от Лисицына, основной целью ВС России является выход к селу Богоявленка и трассе Великая Новоселка - Курахово, что позволит изолировать группировку ВСУ в этом районе от источников снабжения. Противник особенно почувствует это изменение с началом дождей, когда поля станут непроходимыми, оставив лишь одну проезжую дорогу. По данным "Военной хроники", формируется крупный угледарский котел.

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Также в районе Невельска наблюдается продвижение в направлении Украинск - Горняк, что создает давление на так называемый Невельский котел. Этот участок, размером 12 на 10 километров, находится под угрозой полного окружения частей в нем.

"Поступает информация об окружении [ВСУ] в треугольнике Лесовка - Долиновка - Желанное Первое. Скоро будет большое пополнение обменного фонда", - сообщает канал "Синяя Z Борода".

На Курском направлении началось долгожданное наступление российских войск. В результате внезапного контрудара со стороны Коренево и Глушковского района морская пехота из 155-й бригады и десантники из 51-го полка 106-й дивизии сумели вытеснить ВСУ из Снагости. Этот населенный пункт имел стратегическое значение для противника, так как именно здесь организовывалось снабжение ВСУ в этом регионе. По словам Лисицына, фронт начал рушиться, и враг утратил контроль над рядом сел на этом участке. Теперь можно ожидать, что наши войска будут нацелены на Любимовку, через которую осуществляется логистика ВСУ от Кореневского района до Малой Локни.

Во вторник, 10 сентября, было объявлено о начале первой волны эвакуации в Сумах, что связано с ожиданием решающего прорыва с нашей стороны. Согласно данным канала "Фронтовик", наши войска уже восстановили контроль над несколькими населенными пунктами, такими как Гордеевка, Внезапное, Викторовка, Бяхово, Апанасовка, Октябрь-10, Вишневка, Комаровка, Краснооктябрьское и Снагость.

По информации Condottiero, следующее направление наступления будет направлено на перекрытие трассы Зеленый Шлях, что позволит отрезать противника от Любимовки и затем продвинуться к государственной границе, а также к Сумской области. Источник сообщает, что ВСУ уже начинают отступление к Любимовке и далее к трассе от Зеленого Шляха в сторону Сумской области.

Авторы: ВЯЧЕСЛАВ НОВОРОССИЙСКИЙ

Источник - МК
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1726047000


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