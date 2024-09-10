Лопатами и молотками. Как строили железную дорогу Душанбе-Термез (история), - Гафур Шерматов

13:35 11.09.2024

Лопатами и молотками. Как строили железную дорогу Душанбе-Термез



Гафур Шерматов, специально для Asia-Plus



10 сентября 1929 года линию железной дороги довели до Душанбе.



Для Таджикистана вопрос быстрого преодоления пространства в 20-30 годы прошлого века приобрел сверхважное значение. Потому что отсутствие путей сообщения, транспортных коридоров полное бездорожье тормозило развитие республики.



