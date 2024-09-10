|Лопатами и молотками. Как строили железную дорогу Душанбе-Термез (история), - Гафур Шерматов
13:35 11.09.2024
Лопатами и молотками. Как строили железную дорогу Душанбе-Термез
Гафур Шерматов, специально для Asia-Plus
10 сентября 1929 года линию железной дороги довели до Душанбе.
Для Таджикистана вопрос быстрого преодоления пространства в 20-30 годы прошлого века приобрел сверхважное значение. Потому что отсутствие путей сообщения, транспортных коридоров полное бездорожье тормозило развитие республики.
В ноябре 1925 года власти приняли решение строить железную дорогу и обратились к председателю правительства СССР Валериану Куйбышеву с просьбой о выделении необходимых средств.
Железнодорожный парк Душанбе, паровоз-памятник Эу-733 – ветеран Великой Отечественной войны. Паровоз построен в 1929 году на Брянском паровозостроительном заводе. Установлен в честь прибытия первого поезда в г. Сталинабад (Душанбе) в 1929 году и трудовых подвигов душанбинских железнодорожников в годы Великой Отечественной войны.
16 апреля 1926 года было принято решение построить железную дорогу широкой колеи Термез – Душанбе, общей протяженностью 225 километров. Средства - 14 миллионов рублей золотом - на ее строительство были выделены из союзного бюджета. Был издан приказ о полном и бесперебойном обеспечении строительства железной дороги всеми материалами.
Инженерно-технический персонал на строительство дороги был направлен из Москвы и Ленинграда.
Инженерно-технический персонал, работавший на строительстве железной дороги Термез - Душанбе
Весь процесс строительства проводился вручную. Вооружившись лопатами, костыльными молотками и гаечными ключами строители прокладывали железнодорожное полотно. От Денау до Душанбе, прежде чем возвести капитальную насыпь, строители сооружали временное железнодорожное полотно из… камыша, укладывали на нем рельсы и по такому шаткому полотну доставляли издалека грунт для капитальной насыпи.
1931 год, станция Душанбе, пассажирский поезд Душанбе – Ташкент отправляется в путь
Проект всей дороги был готов спустя три года после начала работ - осенью 1928 года. До составления окончательного проекта на каждый участок составлялся отдельный проект.
1929 год, в Душанбе заканчивается строительство железнодорожного моста через Душанбинку.
Парадокс, но последние изыскания трассы проводились уже тогда, когда были построены железнодорожные мосты. Линию железной дороги приходилось подводить к мостам, вместо того, чтобы строить мосты там, где проходила линия.
10 сентября 1929 года линию железной дороги довели до Душанбе. Станции тогда еще не было. Строители просто воткнули флаг в землю на месте будущего вокзала. И в этот же год первый поезд прибыл в Душанбе.
Душанбе, 10 сентября 1929 года, прибытие первого поезда в столицу Таджикистана. К приему первого паровоза устроили арку и расчистили место для митинга.
После прибытия поезда в Душанбе и установления железнодорожного сообщения с Таджикистаном строительные работы по укреплению полотна дороги, замены временных сооружений на постоянные по трассе железной дороги продолжались вплоть до 1935 года.
Душанбе, 10 сентября 1929 года, кинооператор Василий Кузин снимает документальный фильм "Прибытие первого поезда в Душанбе".
Доведение железнодорожной линии до Душанбе позволило двинуть в республику огромный поток грузов для промышленного строительства, сельского хозяйства и торговли.