Вертолет ВВС Израиля UH-60 Black Hawk упал (сбит?) в секторе Газа - пилоты "груз 200"

13:43 11.09.2024

В секторе Газа разбился израильский военный вертолет, два человека погибли



МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. По меньшей мере двое израильских военнослужащих погибли, семеро получили ранения при крушении спасательного вертолета в секторе Газа, сообщила в среду армейская пресс-служба.



"Ночью вертолет ВВС Израиля "Яншуф" ("Yanshuf", Sikorsky UH-60 Black Hawk), выполнявший задание по эвакуации раненого солдата в госпиталь для оказания медицинской помощи, разбился при посадке в районе Рафаха в секторе Газа. В результате крушения погибли два солдата Армии обороны Израиля, еще семь солдат получили ранения различной степени тяжести и были эвакуированы в госпиталь для получения медицинской помощи", - говорится в сообщении армии.



В ходе расследования было выявлено, что вертолет не был сбит вражеским огнем. Армия продолжает расследовать причину падения летательного аппарата.



Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.



Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли около 41 тысячи человек, пострадали свыше 94,8 тысячи. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.



МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.