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Киргизия. Азамат Юсупов назначен директором Госкомиссии по делам религийКиргизия. Азамат Юсупов назначен директором Госкомиссии по делам религий
13:45 11.09.2024

Бишкек (АКИpress) – 10 сентября 2024 Юсупов Азамат Маматович назначен директором Государственной комиссии по делам религий КР и освобожден от ранее занимаемой должности.

Соответствующий указ подписал президент Садыр Жапаров.

Юсупов ранее занимал должность заместителя директора Госкомиссии по делам религий.

Ранее директором Госкомиссии по делам религий был Абдыкаров Тойгонбай Жоробаевич. Его освободили от занимаемой должности 6 сентября.

Источник - АКИpress
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