Российские базы ВМФ на Кольском полуострове были атакованы дронами из Норвегии?

15:32 11.09.2024

СМИ: Атаковавшие Мурманскую область беспилотники прилетели со стороны Норвегии

Shot: Украинский БПЛА пролетел в зоне российской Арктики со стороны Норвегии



СМИ: Атаковавшие Мурманскую область беспилотники прилетели со стороны Норвегии



Tекст: Елизавета Шишкова



Беспилотник Украины, пытавшийся атаковать Мурманскую область, летел со стороны Норвегии.

Дрон, летевший в сторону авиабазы Оленья, был запущен со стороны Норвегии. Траектория полета еще двух БПЛА пролегала со стороны Архангельска, передает Lenta.ru со ссылкой на Telegram-канала Shot.



Напомним, 11 сентября в Мурманской области была отражена атака беспилотников.