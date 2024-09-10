|Российские базы ВМФ на Кольском полуострове были атакованы дронами из Норвегии?
15:32 11.09.2024
СМИ: Атаковавшие Мурманскую область беспилотники прилетели со стороны Норвегии
Shot: Украинский БПЛА пролетел в зоне российской Арктики со стороны Норвегии
СМИ: Атаковавшие Мурманскую область беспилотники прилетели со стороны Норвегии
Tекст: Елизавета Шишкова
Беспилотник Украины, пытавшийся атаковать Мурманскую область, летел со стороны Норвегии.
Дрон, летевший в сторону авиабазы Оленья, был запущен со стороны Норвегии. Траектория полета еще двух БПЛА пролегала со стороны Архангельска, передает Lenta.ru со ссылкой на Telegram-канала Shot.
Напомним, 11 сентября в Мурманской области была отражена атака беспилотников.