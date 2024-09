Прохохотал... Трамп умудрился проиграть дебаты Камале Харрис

15:36 11.09.2024 11.09.2024,



Плохая ночь для Дональда Трампа

Камала Харрис на первых дебатах предстала в своей лучшей форме

Во вторник состоялись дебаты между кандидатами в президенты США - демократкой Камалой Харрис и республиканцем Дональдом Трампом. По мнению как консервативных, так и либеральных наблюдателей, победу одержала Камала Харрис. К дебатам оба штаба пришли с ничьей в социологических опросах. Теперь же рейтинги кандидатки от демократов могут подрасти.



"Здравствуйте, я Камала Харрис"

Дебаты, как и ожидалось, стали одним из переломных моментов в президентской кампании-2024 и политической карьере вице-президента Камалы Харрис. Накануне The New York Times предрекла, что этот спарринг, где оба кандидата встретились впервые в жизни, побьет рекорд июньских дебатов "Джо Байден против Дональда Трампа", когда за словесной перепалкой политиков следили около 50 млн американцев. Ожидалось, что новый бой привлечет еще большую аудиторию.



Встреча была организована телеканалом ABC News, договоренности и правила достались госпоже Харрис в наследство от Джо Байдена.



Действующий президент настаивал на том, чтобы микрофон включался по очереди, а в студии отсутствовала группа поддержки (из опасений насчет чрезмерной активности сторонников Дональда Трампа). Господин Трамп пытался поначалу поменять телеканал, модерирующий дебаты, мотивируя тем, что ABC более лояльны госпоже Харрис. И предлагал перенести их на консервативный Fox News. Но предложение было отвергнуто. После этого сама госпожа Харрис попыталась внести изменения в договоренности - отменить пункт об отключении микрофонов. Она надеялась, что тогда экс-президент проявит свой темперамент во всей красе, но тоже получила отказ.



Авторские лобби и консьерж



Кандидатам давали по две минуты для ответов, по две минуты для опровержений и по дополнительной минуте для последующих комментариев и разъяснений.



Кроме того, им предоставили до двух минут для заключительных выступлений. Последнее слово по итогам жеребьевки досталось Дональду Трампу. Оппонентам не разрешалось задавать друг другу вопросы (это право было только у модераторов), брать с собой заранее написанные шпаргалки и советоваться с командами даже в перерывах на рекламу. Их обязали стоять за своими трибунами на протяжении всех дебатов. CBS полагают, что это было сделано, чтобы избежать ситуации 2016 года, когда во время дискуссии с бывшим госсекретарем Хиллари Клинтон господин Трамп покинул свое место и вплотную приблизился к сопернице-демократке, что некоторые наблюдатели расценили как тактику запугивания.



Как штабы Камалы Харрис и Дональда Трампа готовили кандидатов к дебатам

Подготовка к дебатам шла несколько недель. Вице-президент репетировала в комнате, имитировавшей обстановку студии. Тренировал ее бывший помощник Хиллари Клинтон, который играл роль Дональда Трампа и, по сообщению источников CBS, даже одевался, как он. Дональд Трамп тоже привлек тяжелую артиллерию. Бывшая конгрессвумен-демократка Тулси Габбард помогала республиканцу, чтобы тот смог повторить ее успех против Камалы Харрис на внутрипартийных демократических дебатах в июле 2019 года.



Судя по реакции экспертов, более успешной оказалась тактика демократов.



С самого начала дебатов госпожа Харрис взяла ситуацию под свой контроль. Когда Дональд Трамп направился к своей трибуне, игнорируя конкурентку, госпожа Харрис решительно шагнула на территорию противника и протянула руку: "Здравствуйте, я Камала Харрис, как ваши дела?" "Спасибо! Прекрасно",- не без удивления ответил экс-президент, пожав ей руку в ответ.



"Это ли демократия?"

С первых минут дебатов было ясно: инициатива в основном находится на стороне вице-президента. Она виртуозно нападала и отвечала на все атаки. Так, на попытки господина Трампа вывести ее из равновесия аргументами, что из-за политики администрации Джо Байдена миллионы иммигрантов попали в США, преступая закон, Камала Харрис изящно парировала: странно слышать это от человека, который "привлекался к ответственности за преступления против национальной безопасности, экономические преступления, вмешательство в выборы". Дональд Трамп отбивался: "Это политическое преследование, превращение Минюста в оружие".



Госпожа Харрис в ответ отметила, что конкурент подмял под себя Верховный суд, лишивший женщин права на аборт и предоставивший политику широкий иммунитет в вопросах президентской неприкосновенности.



"Вы представляете, что будет, если Дональд Трамп вновь станет президентом и у него не будет ограничений",- воскликнула Харрис.



И продолжила линию, заявив, что именно поэтому он - человек с диктаторскими замашками - так хорошо "ладит с диктаторами".



По правилам проведения дебатов участники могли делать заметки в блокнотах



Потом господин Трамп перешел к экономике - в этой сфере американцы доверяют ему пока больше, чем Камале Харрис. Он напомнил, что при администрации Джо Байдена была, "возможно, худшая инфляция в истории страны", а стоимость бензина на заправках взлетела до небес. Но и тут Камала Харрис не растерялась, заявив, что ее администрация просто "расчищала то, что оставил" за собой Дональд Трамп. "Очевидно - я не Джо Байден, и я не Дональд Трамп. Я предлагаю новое видение и будущее",- заявила затем она. После чего вернулась к своему предложению об "экономике возможностей" и о стремлении поддержать средний класс, молодые семьи, стартапы и делом, и долларом.



Госпожа Харрис также заверила, что она уже далеко не та, кем была в кампанию 2020 года. Она не собирается отбирать у американцев право на оружие. Как и не будет запрещать фрекинг (технологию гидроразрыва пласта для добычи нефти и газа, которая вызывает протесты экологов), а будет стремиться к плавному переходу к зеленой энергетике. "Я буду президентом для каждого американца",- заверила вице-президент.



"Я ей пришлю красную кепку MAGA (акроним от слогана кампании Дональда Трампа Make America Great Again - "Сделаем Америку снова великой".- "Ъ")",- не выдержал экс-президент, намекая на то, что конкурентка многие пункты "списала" из его программы. И предупредил избирателей: она обязательно поменяет тактику, если займет пост президента.



Впрочем, были у господина Трампа в этот вечер и удачные моменты.



Бывший президент, в частности, напомнил о покушении на свою жизнь, заявив, что, "вероятно, получил пулю в голову" именно из-за риторики госпожи Харрис и других демократов о том, что он - "угроза демократии". Так политик ответил на пассаж вице-президента, что якобы не хотел мирно отдавать власть, когда "был уволен 81 миллионом людей" и проиграл Джо Байдену. Уж кто бы говорил, парировал Дональд Трамп, напомнив: демократы "выбросили 14 млн голосов людей", поддержавших на праймериз Джо Байдена, а лично у Камалы Харрис - "ноль голосов". "Это ли демократия?" - задался риторическим вопросом Дональд Трамп.



"Мировые лидеры смеются"

В вопросах внешней политики два кандидата, хоть и оказались по разную сторону политического спектра, выглядели осведомленными и уверенными. В контексте израильско-палестинского конфликта Камала Харрис повторила позицию о праве Израиля на защиту, но и палестинцев - на самоопределение. На тезис Дональда Трампа, что она на самом деле "ненавидит Израиль" и "если станет президентом, то через два года Израиля не будет" госпожа Харрис заявила: это "очередная ложь", которая направлена на разобщение американцев и Америки с союзниками. Дональд Трамп снова заявил, что при нем ни конфликт в Газе, ни конфликт на Украине не произошли бы. Соперники даже поспорили, над кем больше смеются мировые лидеры.



"Мировые лидеры смеются над Дональдом Трампом. Я говорила с военными лидерами, некоторые работали с вами, и они считают, что вы - позор",- обратилась госпожа Харрис к оппоненту. Дональд Трамп, сославшись на премьера Венгрии Виктора Орбана и других мировых лидеров, возразил. Бывший президент сообщил: те, наоборот, непрестанно звонят ему и жалуются на администрацию Джо Байдена.



Коснулись на дебатах и вопроса, где сейчас был бы президент РФ Владимир Путин, если бы Дональд Трамп все-таки стал президентом.



Госпожа Харрис уверена: уже "в Киеве, поглядывая на остальную Европу, начиная с Польши". По версии Дональда Трампа, российский президент "спокойно находился бы в Москве и был бы гораздо счастливее, чем сейчас". "Знаете ли, у него есть то, чего нет у многих других. У него есть ядерное оружие, об этом никогда не говорят, об этом никто никогда не думает. И в конце концов, возможно, он его использует",- предупредил господин Трамп. И добавил, что с Камалой Харрис мир подойдет еще ближе к Третьей мировой войне.



При этом на прямой вопрос ведущего, желает ли он победы Украине, Дональд Трамп ответил уклончиво, заметив, что стремится "положить конец конфликту" через дипломатию.



Он пообещал, что обязательно в первые же дни свяжется с лидерами России и Украины, то есть сделает то, что, по словам политика, не удосужились сделать в администрации Байдена-Харрис. Джо Байден "не имеет представления", как разговаривать с Владимиром Путиным, заверил Дональд Трамп.



Он также не преминул напомнить, что "Путин поддержал ее (Камалу Харрис.- "Ъ")". "И я думаю, что именно это он и подразумевал. Потому что то, что ему сошло с рук, совершенно невероятно. И это не произошло бы со мной. Лидеры других стран считают, что они (администрация Байдена.- "Ъ") слабы и некомпетентны, и так и есть",- отметил республиканец.



Припомнил господин Трамп госпоже Харрис и вывод войск из Афганистана.



Но конкурентка в очередной раз сыграла в пинг-понг, напомнив, что договоренности были достигнуты именно при экс-президенте и всему виной "плохое соглашение" с "Талибаном" (движение признано террористическим и запрещено в РФ). Господин Трамп парировал, что он бы все сделал по-другому и этой "самой позорной страницы в истории США" не было бы.



"Двигаться вперед или идти назад"

Подводя итоги дебатов, госпожа Харрис заявила, что хочет стать президентом для всех. Дональд Трамп - что она может уже начать это делать сейчас, "разбудив" Джо Байдена и направившись вместе с ним в Белый дом.



Оба штаба поспешили заявить о победе на дебатах.



Главные советники Дональда Трампа - Крис Ласивита и Сьюзи Уайлс - утверждали, что его выступление было "мастерским" и что он изложил "смелое видение Америки", сообщает CNN. Сам экс-президент заявил, что спарринг с госпожой Харрис стал лучшим эпизодом за всю его политическую карьеру.



В штабе демократки, наоборот, уверены, что победили они. Более того, через несколько мгновений после окончания дебатов ее команда вызвала экс-президента на очередную словесную дуэль. "В ярком свете американский народ увидел выбор, с которым ему придется столкнуться этой осенью у избирательных урн: двигаться вперед с Камалой Харрис или идти назад с Трампом... Вице-президент Харрис готова ко вторым дебатам. Дональд Трамп?" - цитирует CNN представителей кандидатки.



Необходимо учитывать, что оба штаба подошли к этим дебатам с фактической ничьей.



Демократам хоть и удалось за счет неожиданности и выдвижения госпожи Харрис сломить уверенное лидерство Дональда Трампа, но к началу текущей недели рост ее рейтингов значительно замедлился. Согласно агрегатору опросов Real Clear Politics, ее преимущество составляло всего 1,1 процентный пункт (она пользовалась 48,4% поддержки). Что касается ситуации в ключевых штатах, которые и решают исход гонки, лидерство было и вовсе утеряно. Ресурс отдавал победу Дональду Трампу с 281 голосом выборщиков при необходимых 270, Камале Харрис давали 257 голосов. Конкурентной борьба остается за 111 голосов.



Тренд на падение популярности кандидатки стал заметен после ее интервью телеканалу CNN. Там госпожа Харрис ограничилась общими фразами и не смогла внятно обрисовать свои планы на президентство. Избиратели были недовольны тем, что совсем не знают, что представляет из себя их потенциальный президент. Усугубляться ситуация стала и из-за того, что госпожа Харрис продолжала воздерживаться от новых программных интервью, и даже некоторые влиятельные демократы стали выступать с критикой в ее адрес. Так, в беседе с CBS News губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил, что общение с прессой вице-президенту не помешало бы. Поэтому вторник был одним из лучших шансов господина Трампа погасить импульс кампании демократки и вернуть преимущество, но ему вряд ли это удалось.



Даже консервативные наблюдатели сошлись во мнении, что победа досталась именно Камале Харрис.



Она предстала совершенно другим политиком - как в сравнении с ее неудачным интервью на CNN, так и в сравнении с тем, каким она была вице-президентом при Джо Байдене. "Это совершенно другая Харрис… И это плохая ночь для Дональда Трампа",- вздохнул аналитик консервативного Fox News Брит Хьюм, подводя итоги дебатов.



Екатерина Мур, Вашингтон Источник - Коммерсант

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1726058160





