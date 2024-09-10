Букв будет 34. Комиссия по единому алфавиту тюркского мира завершила работу над совместным проектом алфавита тюркских языков

16:01 11.09.2024

9-11 сентября прошло 3-е заседание комиссии по единому алфавиту тюркского мира, организованное Тюркской академией совместно с Турецким лингвистическим обществом при Высшем совете по культуре, языку и истории имени Ататюрка, и при поддержке Организации тюркских государств (ОТГ).



Как сообщили в Тюркской академии, основной целью встречи было завершение работы над совместным проектом алфавита тюркских языков на основе проведенных в этом направлении исследований и двухлетнего опыта комиссии.



На встрече со всех сторон обсуждался единый алфавит тюркского мира, основанный на латинице, впервые предложенный учеными в 1991 году. Комиссия провела обсуждения по пересмотру этого проекта алфавита.



В результате работы комиссии было достигнуто соглашение об общем тюркском алфавите, состоящем из 34 букв. Каждая буква предлагаемого алфавита представляет собой отдельную фонему, встречающуюся в тюркских языках.