СВО и Карфагенская войны - общее и особенное, - М.Юров

17:03 11.09.2024 ИЕРЕЙ МИХАИЛ ЮРОВ



КАРФАГЕНСКАЯ СВО: В ВОЙНЕ ПОБЕЖДАЕТ ТОТ, ДЛЯ КОГО ОНА ОТЕЧЕСТВЕННАЯ

В Древнем Риме люди прекрасно понимали исключительную важность исторических уроков для того, чтобы уметь успешно решать насущные государственные задачи. А мы почему-то не понимаем. Пренебрегая этой школой жизни, мы повторяем все те же ошибки и падения, провалы и поражения, которые так трагично совершали правители древних держав. Ответы на самые острые вопросы сегодняшней ситуации кроются не в секретных документах с тайными знаниями, а на пыльных страницах забытых книг.



"История - учительница жизни"



Марк Туллий Цицерон



История помнит эпичный провал одной незаурядной военной кампании. Перенесемся во времена далекой Античности. Ярким и драматичным эпизодом истории стали так называемые Пунические войны - череда вооруженных конфликтов двух государств - лидеров Средиземноморья: Рима и Карфагена, схлестнувшихся в смертельной битве за абсолютное господство в регионе.



Не будем пересказывать всю летопись противостояния, посмотрим лишь на его кульминацию - Вторую Пуническую кампанию (218-201 гг. до Р.Х.). Что предопределило исход вековой вражды Римской республики и могущественной морской державы, принеся триумф одним и гибель другим?



ЗА СВОЮ 700-ЛЕТНЮЮ ИСТОРИЮ КАРФАГЕН ПРОШЕЛ ПУТЬ ОТ МАЛЕНЬКОЙ ФИНИКИЙСКОЙ КОЛОНИИ ДО ЦЕНТРА КРУПНОЙ ДЕРЖАВЫ ТОГО ВРЕМЕНИ. И ВСЕ-ТАКИ БЫЛ РАЗРУШЕН. АНИМАЦИЯ-РЕКОНСТРУКЦИЯ OPENLATIN.ORG/CREATIVE COMMONS/WIKIMEDIA.ORG



Потерпев досадную неудачу в Первой войне (264-241 гг. до Р.Х.), Карфаген отнюдь не собирался сдаваться. Зализав раны, восполнив ресурсы и взрастив блестящего полководца Ганнибала, этот город-государство начал стремительно набирать обороты, умножая богатство и укрепляясь в Испании, временно выпавшей из поля зрения римлян.



Аппетит, как известно, приходит во время еды. Наведя вслед за своим отцом "шороха" на Иберийском полуострове, Ганнибал, разгоряченный реваншистскими настроениями и питавший личную неприязнь к Риму, повел свои войска через Альпы к Италии. На этом пути его ожидал ряд ярких побед, главной из которых стал триумф в битве при Каннах (216 г. до Р.Х.). В ней Рим потерпел страшное поражение, потеряв, по некоторым подсчетам, 80-тысячную армию.



И тут-то, кажется, и наступил момент истины. Римская военная машина надломлена. Фактически дорога на столицу для карфагенян открыта. Войско Ганнибала тоже изрядно потрепано. Требуется решающее напряжение сил, последний рывок, который должен окончательно склонить чашу весов.



ГАННИБАЛ НА ПОЛЕ БИТВЫ ПРИ КАННЕ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ И УНИЧТОЖЕНИЯ РИМСКОЙ АРМИИ. ГРАВЮРА ГЕНРИХА ЛЕЙТЕМАННА.



Та же проблема стояла и перед Римом.



В воздухе повис вопрос: сможет ли град на холмах сделать сверхусилие и возродиться буквально из пепла? Все это зависело уже не от полководцев и солдат, а в большей степени от элит противоборствующих сторон.



Дальнейшие события расставили все по своим местам.



Ганнибал написал в метрополию с просьбой напрячь все силы и дать ему дополнительные ресурсы и подкрепления, чтобы сконцентрироваться целиком и полностью на Италии, где должна была решиться судьба войны. Рим был хорошо укреплен, и имеющимися войсками взять его не представлялось возможным.



Да, Ганнибал взял Капую, формально не проиграв ни одного сражения, но постепенно увяз, темпы его продвижения замедлились. И карфагенский олигархат, и без того уставший от запросов неугомонного "ястреба", отказался в полном объеме удовлетворить его аппетиты.



МРАМОРНЫЙ БЮСТ ГАННИБАЛА. НАЦИОНАЛЬНЫЙ АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ НЕАПОЛЯ



Тем самым элита Карфагена допустила фатальный просчет. Она воспринимала эту и предыдущую кампанию как еще одну специальную военную операцию или колониальную войну, прежде всего, за бизнес-интересы: торговля, ресурсы, рынки сбыта и т.д.



У западнофиникийского истеблишмента атрофировалось чувство опасности. Все войны Карфаген вел, что называется, "в море далече". Ну, проиграем эту кампанию, не смертельно. Будут и другие. В конце концов, этот Ганнибал где-то там, в Италии, а мы здесь на североафриканском побережье. Договоримся, откупимся, порешаем. Последнюю рубашку (справедливости ради - далеко не последнюю) снимать ведь так не хочется. Но, как известно, "если не забиваешь ты, то забивают тебе".



А Рим? А здесь было совсем другое дело. Его элиты вовремя перестроились и начали воспринимать и подавать эту кампанию в цветах экзистенциальной отечественной войны за выживание римского народа (любимый идеологический посыл Вечного города). Римляне поняли: если сегодня не напрячься, завтра торговать будут не они, а ими.



Надо пустить шапку по кругу - пустим, не обеднеем.



Надо напрячься как никогда - и напряжемся, не лопнем.



И действительно, после битвы при Каннах Рим предпринимает целый комплекс экстренных кризисных мер. Фантастическим мобилизационным усилием была собрана новая армия - римские легионы восстали буквально из пепла. На свободу было отпущено несколько тысяч рабов, подарена амнистия тысячам преступников, проведено новое масштабное рекрутирование войск. Собраны огромные средства через вливания от олигархата и многое другое. Как результат - начался второй раунд противоборства двух гигантов.



Удерживая Ганнибала в Италии, Рим усилил активность на других фронтах - прежде всего, в Испании, где добился серьезных успехов. На беду Карфагена взошла звезда полководца Публия Сципиона, прозванного впоследствии Африканским.



Интересны и психологические приемы, которые использовали латиняне. Когда Ганнибал расположился лагерем под самим Римом, в городе начались торги. Открылся аукцион на покупку тех участков земли, которые находились под карфагенскими войсками. Суммы предлагались одна больше другой. Это здорово повышало боевой дух обороняющихся и пугало осаждающих.



На фоне всего этого римскими стратегами был разработан блестящий план: было принято решение перебросить имеющиеся большие резервы на североафриканское побережье, чтобы навязать Карфагену войну уже на его территории. Войска под командованием все того же Сципиона пересекли Средиземное море, ступили на карфагенский берег и взяли курс на столицу. Вместе с ними туда отправилась и нумидийская конница, которая еще совсем недавно воевала на стороне пунов. Но мы помним золотое правило: не забиваешь ты - забивают тебе. Все окружающие внимательно наблюдают за происходящим и готовы в любой момент выбрать сильнейшую сторону.



И тут власти Карфагена забили тревогу. Все происходящее для них до последнего было лишь заморской специальной операцией, нацеленной на экономическую экспансию.



Ганнибал в срочном порядке отзывается из Италии. Все в оборону. Родина, оказывается, в опасности.



Но было уже слишком поздно. Пуны потерпели сокрушительное поражение в битве при Заме (202 г. до Р.Х.), после чего вынуждены были подписать капитуляцию на тяжелейших условиях. Вчерашний лидер Западного Средиземноморья, богатейшая сверхдержава в одночасье превратилась просто в еще один город-государство, обязавшийся отныне согласовывать свою внешнюю политику с Римом.



КОРНЕЛИС КОРТ "БИТВА ПРИ ЗАМЕ 202 Г. ДО Н.Э.", / HUNTERIAN MUSEUM AND ART GALLERY



Пунийский олигархат даже после этого не спешил посыпать голову пеплом. Мол, ничего страшного, живем дальше. Торговать-то по-прежнему можно. Порты открыты, ресурсов предостаточно.



Однако часы смерти были уже взведены. Прошло чуть более полувека, и, убежденные риторикой партии Катона Старшего, римские сенаторы приняли решение поставить в этом деле жирную точку - отказать Карфагену в праве на жизнь. Уж слишком подозрительно легко карфагеняне выплатили наложенную на них огромную контрибуцию.



В рамках последовавшей Третьей Пунической войны (149-146 гг. до Р.Х.) государство пунов было полностью уничтожено. Кстати, жители осажденного Карфагена согласились выполнить все, даже самые чудовищные требования римлян. Тогда римляне, в свою очередь, придумали новые, уже откровенно убийственные требования, на которые никто пойти не мог.



После их отклонения легионы Рима, сломив героическое сопротивление пунов, учинили в Карфагене страшную резню. Город был разрушен до основания, жители в большинстве своем истреблены, а остальные обращены в рабство. Более двух недель пылали и дымились руины жемчужины Средиземноморья, после чего карфагенская земля была предана проклятью, перепахана и символически засыпана солью - чтобы не родила больше ничего.



ЭТИ РУИНЫ ЕЩЕ НАПОМИНАЮТ О БЫЛОМ ВЕЛИЧИИ КАРФАГЕНА. СКРИНШОТ PLANETWARE.COM



Так в историю ушла еще одна процветающая цивилизация, не сумевшая в решающий момент сделать верный стратегический выбор. Вот вам и международное право в действии. Хотя, знаете ли, даже этот конфликт получил юридическое оформление, не имеющее аналогов в мировой истории…



В феврале 1985 года с визитом в Тунис (территория исторического Карфагена) прибыл мэр Рима Уго Ветере, который спустя 2131 год после окончания войны подписал-таки соответствующий мирный договор. Ну разве это не успех европейской дипломатии, во всем продвигающей свои "мирные инициативы"?



Вот в чем и вся соль этих событий: "спецоперация" всегда по умолчанию проигрывает экзистенциальной войне на выживание. При прочих равных условиях верх одерживает тот, для кого война является Отечественной. Источник - tsargrad.tv

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1726063380





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Правительством одобрен проект Общенационального Плана мероприятий по реализации Послания Президента

- Год рабочих профессий: в Правительстве рассмотрены меры по модернизации профтехобразования

- Указ Президента Республики Казахстан от 10 сентября 2024 года №649

- Молодежь и предприниматели Шымкента поддерживают строительство АЭС

- Формула кадровой политики Нурсултана Назарбаева

- Олжас Бектенов обсудил с губернатором Новгородской области РФ вопросы приграничного и межрегионального сотрудничества

- Роман Скляр провел совещание по вопросам обеспечения внутреннего рынка ГСМ

- Кадровые перестановки

- Как Токаев был премьером

