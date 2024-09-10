Министерство юстиции Кыргызстана включило в реестр "иноагентов" три первые организации

17:23 11.09.2024

Министерство юстиции Кыргызстана разместило на своем сайте реестр некоммерческих организаций (НКО), действующих в республике в статусе "иностранных представителей". Пока в этом списке всего три объединения, сообщает 10 сентября издание "Клооп".



В перечень НКО, получающих финансирование из-за рубежа, включены Ассоциация предпринимателей "Евразийский бизнес-клуб", Бизнес-ассоциация JIA и филиал компании Fauna and Flore International, занимающейся вопросами охраны окружающей среды.



Пресс-служба Минюста пояснила, что только начала прием заявлений на включение в реестр, так как соответствующее постановление правительства страны вступило в юридическую силу 9 сентября. Теперь, согласно законодательству, ведомство в течение двух месяцев будет принимать документы от объединений, получающих деньги от иностранных доноров и занимающиеся "политической деятельностью", для дальнейшего занесения таких организаций в перечень.



Если "иноагент" не подаст заявление, то его ждут санкции - вплоть до ликвидации.



- Напомним, что проект документа, предусматривающего внесение изменений в закон "О некоммерческих организациях", парламент Кыргызстана принял 14 марта текущего года. При этом международные эксперты неоднократно просили власти республики отказаться от нововведений. В частности, с подобным заявлением выступили сразу несколько авторитетных правозащитных организаций.



2 апреля поправки утвердил президент Кыргызстана Садыр Жапаров. Глава государства пояснил важность документа тем, что НКО, финансируемые из-за рубежа, ранее нигде не регистрировались и ни перед кем не отчитывались. При этом они использовали деньги от иностранных доноров на свое усмотрение. "Теперь они начнут работать открыто. Не будет бардака как прежде", - заявил руководитель республики.



Пресс-служба кыргызского лидера уточнила, что закон направлен на обеспечение открытости деятельности НКО. Также для усиления контроля уполномоченный орган в сфере госрегистрации наделен рядом дополнительных функций: от права запрашивать у организаций внутреннюю документацию и налоговую отчетность до проведения проверок их деятельности.