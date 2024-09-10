Противники строительства АЭС в Казахстане объявили о создании общественного фонда

17:25 11.09.2024

Группа гражданских активистов, выступающих против строительства АЭС в Казахстане, создали общественный фонд "Энергетический переход". Об этом они объявили на площадке Казахстанского пресс-клуба, передает Orda.kz.



Руководителем фонда назначен энергетик, бывший глава корпорации по управлению электрическими сетями KEGOC Асет Наурызбаев. Новая организация призвана продвигать взгляды граждан, несогласных с появлением АЭС в республике. Наурызбаев ранее не раз высказывался в этом ключе, утверждая, что технологии ядерной энергетики устарели, и что предпочтение стоит отдавать солнечной и ветровой электроэнергии. На пресс-конференции Наурызбаев также высказал идею создания резервной подпитки электросетей из Китая в дополнение к уже существующей возможности резервного питания из России.



В свою очередь, эколог Кайша Атаханова призвала казахстанцев "не идти на поводу навязанных страхов дефицита электроэнергии". "Мы обязаны верить в наших потомков. Мы не можем позволить себе оставить им огромные долги, необходимость решать проблемы с радиоактивными отходами", - цитирует ее издание Vласть.kz.



Споры о появлении атомной электростанции в Казахстане идут не один десяток лет. Точку в них должен поставить референдум, назначенный президентом Касым-Жомартом Токаевым на 6 октября. Между тем, на днях в стране был создан Народный штаб за строительство АЭС, куда вошли около 250 представителей шести политических партий и 20 республиканских общественных объединений. Первое его заседание провел спикер Мажилиса (нижней палаты парламента), председатель партии Amanat Ерлан Кошанов. Штаб, с его слов, должен сплотить людей вокруг прогрессивной идеи по возведению атомной электростанции.